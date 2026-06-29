Toàn cảnh thị trường chuyển nhượng hè 2026: Anthony Gordon cập bến Barca và sức mạnh Premier League Mùa hè 2026 chứng kiến sự áp đảo tài chính từ Ngoại hạng Anh cùng những nước đi chiến thuật đầy bất ngờ của các ông lớn châu Âu như Barcelona và Real Madrid.

Dù thị trường chuyển nhượng hè 2026 chỉ mới mở cửa trong thời gian ngắn, bản đồ bóng đá châu Âu đã sớm bị rung chuyển bởi hàng loạt thương vụ "bom tấn". Các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh tiếp tục khẳng định vị thế tài chính vượt trội, tuy nhiên, những động thái từ La Liga và Serie A cũng tạo nên những kịch bản đầy kịch tính cho mùa giải mới.

1. Anthony Gordon: Tham vọng mới của Barcelona

Thương vụ gây xôn xao nhất chính là việc Barcelona chi ra 69 triệu bảng để đưa Anthony Gordon rời Newcastle. Cầu thủ chạy cánh người Anh đã lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên xứ Catalan từ lâu nhờ khả năng đột phá và tư duy chơi bóng hiện đại. Dù Barca thường xuyên gặp khó khăn về tài chính, việc họ ưu tiên chiêu mộ Gordon thay vì các mục tiêu khác cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong định hướng chiến thuật của đội bóng.

Gordon đang thi đấu cho tuyển Anh tại World Cup. Ảnh: Getty.

2. Liverpool và Tottenham: Củng cố trục xương sống

Tại Anfield, kỷ nguyên của tân HLV Andoni Iraola bắt đầu bằng bản hợp đồng Jeremy Jacquet trị giá 55 triệu bảng từ Rennes. Trong bối cảnh Ibrahima Konate rời đi, trung vệ trẻ này được kỳ vọng sẽ là đối tác hoàn hảo nơi hàng thủ, bất chấp những lo ngại về chấn thương kéo dài từ tháng 2.

Trong khi đó, Tottenham dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi đã nhanh chóng sở hữu Jan Paul van Hecke với giá 52 triệu bảng. Sự am hiểu của De Zerbi về cậu học trò cũ tại Brighton là chìa khóa để Spurs thực hiện thương vụ này, khẳng định quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng tại top đầu Ngoại hạng Anh.

3. Real Madrid và Arsenal: Những nước đi nhanh gọn

Real Madrid cho thấy sự quyết đoán thường thấy khi chiêu mộ Marc Cucurella từ Chelsea với giá 47,5 triệu bảng ngay khi thị trường mở cửa. Đây được xem là bản hợp đồng chiến lược để tăng cường hành lang cánh trái của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Ở phía Bắc London, Arsenal đã chính thức kích hoạt điều khoản mua đứt Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen với giá 45 triệu bảng. Tuy nhiên, tương lai của trung vệ này vẫn là dấu hỏi lớn khi Barcelona đang ráo riết săn đón, tạo nên một cuộc đấu trí trên bàn đàm phán giữa các bên.

Hincapie đã chính thức trở thành người của Arsenal. Ảnh: Arsenal.

4. Các thương vụ đáng chú ý khác

Chelsea tiếp tục chính sách đầu tư vào tài năng trẻ với Geovany Quenda (44 triệu bảng) từ Sporting Lisbon. Dù gặp chấn thương mùa trước, thông số 4 bàn thắng và 7 đường kiến tạo của Quenda vẫn đủ thuyết phục đội ngũ tuyển trạch tại Stamford Bridge.

Tại Serie A, Napoli đã chính thức sở hữu Rasmus Hojlund với giá 38 triệu bảng sau khi giành vé dự Champions League. Ngược lại, Juventus phải đối mặt với bài toán nan giải mang tên Lois Openda. Dù phải mua đứt với giá 35 triệu bảng theo thỏa thuận, tiền đạo này đang có phong độ chạm đáy khi chỉ ghi được 1 bàn thắng tại Serie A mùa trước.

Danh sách 10 thương vụ đắt giá nhất còn ghi nhận sự góp mặt của Victor Munoz (sang Liverpool với giá 34,5 triệu bảng) và Orkun Kokcu (sang Besiktas với giá 25,9 triệu bảng). Những biến động này hứa hẹn một mùa giải 2026/2027 đầy bùng nổ và khó đoán định.