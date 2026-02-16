Toby Collyer dính chấn thương gân kheo: Đòn giáng vào tham vọng kế nhiệm Casemiro tại Man Utd Tiền vệ 21 tuổi Toby Collyer gặp vận đen khi vừa chuyển sang Hull City theo dạng cho mượn. Chấn thương mới khiến anh phải nghỉ ít nhất 3 tuần, đe dọa kế hoạch thăng tiến tại Old Trafford.

Tiền vệ trẻ Toby Collyer, người vừa gia nhập Hull City dưới dạng cho mượn từ Manchester United trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, đã gặp phải một bước lùi lớn. Theo thông tin mới nhất, cầu thủ 21 tuổi này dính chấn thương gân kheo trong một buổi tập và dự kiến sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 3 tuần.

Chấn thương liên tiếp cản trở đà phát triển của Collyer.

Chuỗi ngày lận đận của "viên ngọc" Quỷ đỏ

Theo Manchester Evening News, đây là một nốt trầm tiếp theo trong mùa giải đầy thử thách của Collyer. Giai đoạn lượt đi tại West Bromwich Albion thực sự là một quãng thời gian khó khăn khi những rắc rối về thể lực khiến anh chỉ có vỏn vẹn 253 phút thi đấu sau 12 lần ra sân. Chính vì thiếu cơ hội cọ xát thực tế, Manchester United đã quyết định gọi anh trở lại và chuyển hướng sang Hull City với hy vọng giúp tiền vệ này tìm lại phong độ vốn có.

Từng được cựu HLV Erik ten Hag tin tưởng trao cơ hội ra mắt trong trận Siêu cúp Anh 2024 gặp Manchester City, Collyer luôn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ lối chơi bền bỉ và khả năng đánh chặn sắc sảo. Trước khi Casemiro lấy lại vị trí chính thức trong đội hình, Collyer đã tích lũy được tổng cộng 13 lần khoác áo đội một Quỷ đỏ, cho thấy tiềm năng rất lớn của cầu thủ này.

Cánh cửa tương lai tại Old Trafford

Việc liên tục dính chấn thương vào thời điểm này là một điều vô cùng đáng tiếc đối với cá nhân Toby Collyer. Tại Old Trafford, cơ hội lên đội một trong mùa giải tới đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Với việc lão tướng Casemiro dự kiến sẽ rời đi sau khi mùa giải năm nay kết thúc, cùng những dấu hỏi về phong độ ổn định của Manuel Ugarte, tuyến giữa của Manchester United đang cần những nhân tố mới chất lượng.

Nếu có thể duy trì thể trạng ổn định và thể hiện tốt trong màu áo Hull City, Collyer hoàn toàn đủ khả năng lọt vào mắt xanh của Michael Carrick cho kế hoạch tái thiết tuyến giữa. Khả năng bao quát sân và tư duy phòng ngự hiện đại là những yếu tố mà Quỷ đỏ đang tìm kiếm để xây dựng một bộ khung bền vững hơn.

Kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ

Hiện tại, mục tiêu quan trọng nhất của cựu đội trưởng đội trẻ Brighton là tập trung phục hồi và nhanh chóng tìm lại nhịp độ thi đấu. Hull City đang đặt kỳ vọng lớn vào sự hiện diện của Collyer để gia cố hàng tiền vệ, phục vụ cho mục tiêu thăng hạng Ngoại hạng Anh đầy kịch tính.

Trong khi đó, ban huấn luyện Manchester United cũng đang dõi theo từng bước tiến của tiền vệ này. Một màn trình diễn ấn tượng tại Championship trong giai đoạn cuối mùa sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất cho năng lực của Collyer, đồng thời cung cấp cho đội bóng chủ quản một giải pháp nội lực chất lượng cho tương lai dài hạn.