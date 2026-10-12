Tốc độ mạng di động tại Hà Nội đạt gần 500 Mbps, lọt top 5 thành phố nhanh nhất thế giới Theo Ookla, tốc độ Internet di động trung vị tại Hà Nội đạt 493,37 Mbps trong tháng 8/2026, đưa đô thị này lên vị trí thứ 5 toàn cầu nhờ mở rộng mạng 5G.

Theo báo cáo Speedtest Global Index tháng 8/2026 từ Ookla, tốc độ tải xuống (download) trung vị của mạng Internet di động tại Hà Nội đã đạt mốc 493,37 Mbps. Kết quả này giúp Hà Nội tăng liền 5 bậc, chính thức góp mặt trong top 5 đô thị có tốc độ Internet di động nhanh nhất trên toàn cầu.

Các chỉ số kỹ thuật mạng di động tại Hà Nội

Không chỉ sở hữu tốc độ tải xuống tiệm cận ngưỡng 500 Mbps, hạ tầng di động tại Hà Nội còn ghi nhận tốc độ tải lên (upload) trung vị đạt 93,98 Mbps. Độ trễ mạng (latency) được duy trì ở mức thấp là 19 ms, đảm bảo hiệu suất truyền tải dữ liệu ổn định và phản hồi nhanh cho các dịch vụ thời gian thực.

Tốc độ Internet di động và cố định của Hà Nội tháng 8/2026. Ảnh chụp màn hình

Trên bảng xếp hạng các thành phố toàn cầu, Hà Nội chỉ đứng sau 4 đô thị thuộc khu vực Trung Đông gồm Abu Dhabi (UAE) với 702,28 Mbps, Al-Rayyan (Qatar) với 625,63 Mbps, Doha (Qatar) với 532,09 Mbps và Dubai (UAE) với 522,64 Mbps. Đồng thời, Hà Nội đã vượt qua nhiều đô thị công nghệ lớn như Stockholm (Thụy Điển - 411,79 Mbps), Kuwait City (Kuwait - 376,36 Mbps) và Rio de Janeiro (Brazil - 366,96 Mbps).

Tại thị trường nội địa, TPHCM cũng ghi nhận bước tiến khi tăng 4 bậc, xếp hạng 54 thế giới về di động với tốc độ download đạt 175,91 Mbps.

So sánh hiệu năng Internet di động giữa các thành phố

Thành phố Tốc độ download (Mbps) Vị trí xếp hạng Abu Dhabi (UAE) 702,28 1 Al-Rayyan (Qatar) 625,63 2 Doha (Qatar) 532,09 3 Dubai (UAE) 522,64 4 Hà Nội (Việt Nam) 493,37 5 Stockholm (Thụy Điển) 411,79 Thứ hạng sau top 5 TPHCM (Việt Nam) 175,91 54

Bức tranh Internet băng rộng cố định và vị thế quốc gia

Đối với mạng băng rộng cố định, Hà Nội đứng thứ 30 toàn cầu sau khi giảm 2 bậc, đạt tốc độ download 251,94 Mbps, upload 199,35 Mbps và độ trễ 4 ms. Ngược lại, TPHCM tăng 1 bậc, vươn lên vị trí thứ 14 thế giới ở phân khúc này với tốc độ download 298,38 Mbps.

Xét trên quy mô quốc gia, tốc độ tải xuống trung vị của mạng di động Việt Nam đạt 219,93 Mbps trong tháng 8/2026, tăng 1 bậc lên vị trí thứ 9 thế giới. Con số này cao hơn gấp đôi mức trung vị toàn cầu là 109,05 Mbps. Nhóm dẫn đầu mạng di động thế giới lần lượt là UAE (675,51 Mbps), Qatar (535,94 Mbps) và Kuwait (399,92 Mbps).

Ở phân khúc băng rộng cố định cấp quốc gia, Việt Nam xếp thứ 8 thế giới với tốc độ trung vị 301,48 Mbps, vượt trội so với mức trung vị toàn cầu là 129,68 Mbps, trong khi Singapore tiếp tục dẫn đầu với 462,50 Mbps.

Yếu tố thúc đẩy sự bứt phá hạ tầng

Bước nhảy vọt về tốc độ truy cập mạng di động của Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội, đến từ việc đẩy mạnh thương mại hóa và mở rộng diện phủ sóng trạm thu phát sóng 5G. Số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy tỷ lệ phủ sóng 4G trên toàn quốc đã đạt 99,8% dân số, trong khi mạng 5G đạt khoảng 91,9% dân số, tạo nền tảng băng thông lớn cho hạ tầng số viễn thông.