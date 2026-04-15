Tồn kho dầu cọ Malaysia dự báo giảm 19,2%, chạm mức thấp nhất trong 8 tháng Xuất khẩu tăng vọt 38,3% được cho là nguyên nhân chính khiến lượng tồn kho dầu cọ của Malaysia trong tháng 3/2026 lùi về mức 2,18 triệu tấn, thấp nhất kể từ tháng 7/2025.

Dự báo tồn kho dầu cọ của Malaysia trong tháng 3/2026 sẽ giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Theo khảo sát từ Reuters đối với 11 nhà giao dịch và chuyên gia phân tích, lượng dự trữ dự kiến giảm tháng thứ ba liên tiếp, ước đạt 2,18 triệu tấn, tương ứng mức giảm 19,2% so với tháng 02/2026.

Sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất khẩu

Động lực chính thúc đẩy sự sụt giảm tồn kho đến từ nhu cầu quốc tế tăng cao. Xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ trong tháng 3/2026 dự kiến đạt 1,56 triệu tấn, tăng 38,3% so với tháng trước. Đây là sự phục hồi ấn tượng sau giai đoạn trầm lắng vào tháng 2.

Nguyên nhân của xu hướng này được cho là do chính sách thuế tại Indonesia. Một nhà buôn tại New Delhi cho biết, việc Indonesia – nhà sản xuất lớn nhất thế giới – áp đặt mức thuế xuất khẩu cao hơn đã thúc đẩy các đối tác thương mại chuyển hướng sang nguồn cung từ Malaysia trong tháng 3.

Sản lượng tăng nhưng vẫn ở mức thấp lịch sử

Về phía nguồn cung, sản lượng dầu cọ thô (CPO) trong tháng 3/2026 ước tính đạt 1,34 triệu tấn, tăng 4% so với tháng 2. Mặc dù chấm dứt chuỗi 4 tháng giảm liên tiếp, nhưng đây vẫn là mức sản lượng tháng 3 thấp nhất trong vòng hai năm qua.

Bảng ước tính các chỉ tiêu thị trường dầu cọ tháng 3/2026

Chỉ tiêu (Đơn vị: Tấn) Khoảng giá trị dự báo Mức trung bình Sản lượng 1.091.994 - 1.430.000 1.336.000 Xuất khẩu 1.353.126 - 1.660.000 1.559.000 Nhập khẩu 40.000 - 100.000 41.000 Tồn kho cuối kỳ 2.112.526 - 2.467.449 2.184.286

Cân đối cung cầu nội địa

Dựa trên dữ liệu tồn kho chính thức từ tháng 02/2026 là 2.704.286 tấn, kết hợp với sản lượng và nhập khẩu dự kiến, tổng nguồn cung của Malaysia trong tháng 3/2026 ước tính đạt hơn 4,08 triệu tấn.

Sau khi trừ đi lượng xuất khẩu và tồn kho cuối kỳ theo dự báo, tiêu thụ nội địa của quốc gia này trong tháng 3 ước tính duy trì ổn định ở mức 338.000 tấn. Sự kết hợp giữa xuất khẩu vượt kỳ vọng và tiêu thụ nội địa ổn định đang tạo áp lực giảm đáng kể lên lượng hàng tồn kho của quốc gia sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới này.