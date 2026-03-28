Tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh 6,9 triệu thùng, giá dầu thế giới chịu áp lực giảm Báo cáo của EIA cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ đạt mức 456,2 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 6/2024, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất cũng bất ngờ tăng mạnh.

Theo số liệu vừa được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố, tồn kho dầu thô của nước này trong tuần kết thúc ngày 20/3 đã tăng thêm 6,9 triệu thùng, đạt tổng cộng 456,2 triệu thùng. Đây là mức dự trữ cao nhất kể từ tháng 6/2024 và vượt xa dự báo tăng chỉ 477.000 thùng của các chuyên gia thị trường.

Diễn biến bất ngờ của thị trường dầu thô

Mức tăng 6,9 triệu thùng được ghi nhận là mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 02/2026, theo dữ liệu từ EIA. Diễn biến này gây ngạc nhiên cho giới đầu tư, vốn đang kỳ vọng nhu cầu xuất khẩu dầu của Mỹ sẽ tăng mạnh để bù đắp sự gián đoạn nguồn cung từ khu vực Vịnh Ba Tư do căng thẳng địa chính trị.

Ông Bob Yawger, Giám đốc giao dịch năng lượng tại Mizuho, nhận định rằng mặc dù thị trường dự báo xuất khẩu tăng nhưng thực tế điều này đã không xảy ra như kỳ vọng. Bên cạnh đó, tồn kho tại điểm giao nhận Cushing (Oklahoma) – một mắt xích quan trọng trong hệ thống phân phối – cũng ghi nhận mức tăng 3,4 triệu thùng trong cùng giai đoạn.

Mặt hàng Thay đổi thực tế (thùng) Dự báo của chuyên gia (thùng) Dầu thô Tăng 6,9 triệu Tăng 477.000 Sản phẩm chưng cất Tăng 3 triệu Giảm 1,3 triệu Xăng Giảm 2,6 triệu Giảm (Theo kỳ vọng)

Phản ứng của giá dầu và hoạt động lọc dầu

Ngay sau khi báo cáo được công bố, giá dầu trên thị trường quốc tế ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Cụ thể, giá dầu Brent đã giảm 4,21 USD xuống còn 100,28 USD/thùng. Tương tự, dầu WTI của Mỹ cũng giảm 3,83 USD, giao dịch ở mức 88,52 USD/thùng. Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ nguồn cung nội địa Mỹ dồi dào và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước tình hình Trung Đông.

Ngoài dầu thô, tồn kho các sản phẩm chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) cũng tăng thêm 3 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 1,3 triệu thùng trước đó. Ngược lại, tồn kho xăng giảm 2,6 triệu thùng xuống còn 241,4 triệu thùng, phản ánh nhu cầu tiêu thụ xăng trong nước đang có dấu hiệu cải thiện.

Đáng chú ý, các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đã gia tăng công suất chế biến thêm 366.000 thùng/ngày, đẩy tỷ lệ vận hành tăng thêm 1,5 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, hoạt động nhập khẩu dầu thô vào Mỹ cũng tăng 846.000 thùng/ngày, góp phần đẩy tổng lượng tồn kho lên mức cao kỷ lục trong nhiều tháng qua.