Tồn kho dầu thô Mỹ tăng vọt 6,9 triệu thùng, giá dầu Brent lùi về mốc 100 USD Báo cáo từ EIA cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2024, gây áp lực khiến giá dầu thế giới sụt giảm mạnh bất chấp căng thẳng tại Trung Đông.

Theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 25/3, tồn kho dầu thô và các sản phẩm chưng cất tại Mỹ đồng loạt tăng mạnh trong tuần qua. Diễn biến này đi ngược lại hoàn toàn với kỳ vọng của thị trường, tạo áp lực giảm giá đáng kể lên các mặt hàng năng lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đang được theo dõi sát sao.

Dự trữ dầu thô đạt mức cao nhất trong nhiều tháng

Cụ thể, trong tuần kết thúc ngày 20/3, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng thêm 6,9 triệu thùng, đạt tổng cộng 456,2 triệu thùng. Đây là mức dự trữ cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 6/2024. Đáng chú ý, con số thực tế này cao gấp nhiều lần so với dự báo tăng chỉ 477.000 thùng của các nhà phân tích trước đó. Theo EIA, đây cũng là mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 02/2026.

Bên cạnh đó, tồn kho tại điểm giao nhận Cushing (Oklahoma) cũng ghi nhận mức tăng 3,4 triệu thùng. Nhập khẩu dầu thô của Mỹ tăng thêm 846.000 thùng/ngày là một trong những nguyên nhân trực tiếp góp phần làm gia tăng tổng lượng tồn kho trong giai đoạn này.

Giá dầu lao dốc do cung vượt cầu dự kiến

Diễn biến tăng trưởng tồn kho đã gây bất ngờ lớn cho giới đầu tư. Trước đó, nhiều dự báo cho rằng các cuộc xung đột tại Trung Đông liên quan đến Iran sẽ gây gián đoạn nguồn cung, từ đó thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu dầu từ Mỹ. Tuy nhiên, thực tế dữ liệu lại cho thấy điều ngược lại.

Ông Bob Yawger, Giám đốc giao dịch năng lượng tại Mizuho, nhận định thị trường từng kỳ vọng xuất khẩu dầu của Mỹ sẽ tăng mạnh để bù đắp cho sự thiếu hụt từ Vịnh Ba Tư, nhưng thực tế kịch bản này đã không xảy ra.

Ngay sau khi báo cáo của EIA được công bố, giá dầu thế giới đã phản ứng bằng xu hướng giảm sâu:

Loại dầu Giá đóng cửa (USD/thùng) Mức giảm (USD) Dầu Brent 100,28 -4,21 Dầu WTI 88,52 -3,83

Biến động trái chiều giữa xăng và các sản phẩm chưng cất

Ngoài dầu thô, tồn kho các sản phẩm chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) cũng tăng thêm 3 triệu thùng, nâng tổng mức dự trữ lên 119,9 triệu thùng. Kết quả này trái ngược với dự báo giảm 1,3 triệu thùng của thị trường.

Ở chiều ngược lại, tồn kho xăng ghi nhận mức giảm 2,6 triệu thùng, xuống còn 241,4 triệu thùng. Mức giảm này phù hợp với các tín hiệu về nhu cầu tiêu thụ xăng đang có xu hướng cải thiện. Hoạt động tại các nhà máy lọc dầu cũng có dấu hiệu khởi sắc khi công suất chế biến tăng thêm 366.000 thùng/ngày, đẩy tỷ lệ vận hành tăng thêm 1,5 điểm phần trăm.

Nhìn chung, dù hoạt động lọc dầu và nhu cầu xăng có dấu hiệu tăng trưởng, nhưng sự tích tụ quá lớn của dầu thô và sản phẩm chưng cất vẫn là yếu tố chi phối, khiến giá năng lượng thế giới khó duy trì đà hồi phục trong ngắn hạn.