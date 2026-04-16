Tồn kho dầu thô và xăng dầu Mỹ giảm mạnh, nhập khẩu rơi xuống mức thấp kỷ lục Báo cáo từ EIA cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ giảm 913.000 thùng trong khi nhập khẩu chạm đáy lịch sử do ảnh hưởng từ căng thẳng nguồn cung toàn cầu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất của quốc gia này đồng loạt sụt giảm trong tuần kết thúc ngày 10/4. Diễn biến này gây bất ngờ cho thị trường khi trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng trưởng trước đó của các chuyên gia.

Nhập khẩu dầu thô rơi xuống mức thấp nhất lịch sử

Theo báo cáo của EIA, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 913.000 thùng, xuống còn 463,8 triệu thùng. Trước đó, các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters kỳ vọng lượng tồn kho sẽ tăng khoảng 154.000 thùng. Đáng chú ý, nhập khẩu dầu thô của Mỹ chứng kiến mức giảm kỷ lục 2,11 triệu thùng/ngày, chỉ còn 66.000 thùng/ngày – con số thấp nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay.

Ở chiều ngược lại, hoạt động xuất khẩu dầu thô tăng thêm 1,1 triệu thùng/ngày, đạt mức 5,23 triệu thùng/ngày. Tại trung tâm giao nhận Cushing, bang Oklahoma, lượng dầu dự trữ cũng ghi nhận mức giảm 1,7 triệu thùng trong tuần qua.

Nhu cầu nhiên liệu tăng trong khi sản xuất thu hẹp

Thị trường nhiên liệu thành phẩm cũng chứng kiến đà sụt giảm mạnh. Tồn kho xăng của Mỹ giảm 6,3 triệu thùng, xuống còn 232,9 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 2,1 triệu thùng. Tương tự, tồn kho nhiên liệu chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) giảm 3,1 triệu thùng, xuống mức 111,6 triệu thùng.

Hoạt động lọc dầu tại Mỹ có dấu hiệu suy yếu khi lượng dầu đưa vào các nhà máy giảm 208.000 thùng/ngày. Tỷ lệ vận hành nhà máy lọc dầu giảm 2,4 điểm phần trăm, xuống còn 89,6%. Tuy nhiên, tổng lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường – thước đo nhu cầu tiêu thụ – vẫn tăng thêm 127.000 thùng/ngày, đạt ngưỡng 20,76 triệu thùng/ngày.

Tác động từ căng thẳng địa chính trị đến giá dầu

Ông Bob Yawger, Giám đốc giao dịch hợp đồng năng lượng tại Mizuho, nhận định sự sụt giảm này phản ánh tác động trực tiếp từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa do xung đột với Iran. Đây là minh chứng rõ nét cho xu hướng các khách hàng tại châu Á và châu Âu đang chuyển hướng sang tìm kiếm nguồn cung thay thế từ khu vực Bờ Vịnh Mỹ để bù đắp thiếu hụt.

Phản ứng với các số liệu trên, giá dầu thế giới đã thu hẹp đà giảm và quay đầu tăng nhẹ. Giá dầu Brent giao dịch quanh mức 95,08 USD/thùng (tăng 29 cent), trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 95 cent, lên mức 92,23 USD/thùng.