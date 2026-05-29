Tồn kho dầu thực vật Ấn Độ đạt 2,1 triệu tấn, cao nhất trong 15 tháng

Kim Ngân29/05/2026 09:05

Dự trữ dầu thực vật của Ấn Độ tăng vọt trong tháng 4/2026 khi nhập khẩu tăng 32% lên mức kỷ lục, trong khi tiêu thụ nội địa giảm do đồng rupee suy yếu.

Tồn kho dầu thực vật của Ấn Độ đã đạt ngưỡng 2,1 triệu tấn vào cuối tháng 4/2026, đánh dấu mức tích lũy cao nhất trong vòng 15 tháng qua. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà chiết xuất dầu thực vật Ấn Độ (SEA), con số này cho thấy sự gia tăng đáng kể so với mức 1,35 triệu tấn ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu tăng kỷ lục bất chấp tiêu thụ nội địa yếu

Sự gia tăng tồn kho chủ yếu xuất phát từ hoạt động nhập khẩu sôi động trong tháng 4/2026. Tổng lượng dầu nhập khẩu đạt 1,36 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức nhập khẩu hàng tháng cao thứ hai trong lịch sử của quốc gia Nam Á này.

Trái ngược với đà tăng của nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ nội địa lại chịu áp lực lớn. Giá dầu thực vật duy trì ở mức cao, kết hợp với việc đồng rupee Ấn Độ suy yếu, đã khiến sức mua của thị trường sụt giảm đáng kể trong thời gian gần đây.

Biến động cơ cấu giữa các loại dầu thực vật

Dữ liệu từ SEA cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thị hiếu nhập khẩu. Đáng chú ý nhất là mặt hàng dầu hướng dương với lượng mua vào tăng hơn gấp đôi, đạt 434.000 tấn so với mức 211.000 tấn của tháng 4/2025. Sự dịch chuyển này cho thấy sự ưu tiên của các nhà nhập khẩu đối với dầu hướng dương trong bối cảnh giá cả biến động.

Đối với dầu cọ, mặc dù sản lượng nhập khẩu đạt 514.000 tấn (tăng so với mức 322.000 tấn cùng kỳ năm ngoái), nhưng thực tế đây lại là mức thấp nhất trong vòng 12 tháng qua. Nguyên nhân được xác định là do khả năng cạnh tranh về giá của dầu cọ đã giảm sút so với các loại dầu thực vật thay thế khác. Malaysia hiện vẫn giữ vững vị thế là nhà cung cấp dầu cọ lớn nhất cho thị trường Ấn Độ.

Trái lại, phân khúc dầu đậu nành chứng kiến sự sụt giảm nhẹ. Lượng nhập khẩu mặt hàng này đạt 400.000 tấn, thấp hơn so với mức 491.000 tấn ghi nhận vào tháng 4/2025.

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết biến động nhập khẩu các loại dầu thực vật chính của Ấn Độ:

Loại dầu thực vậtTháng 4/2026 (tấn)Tháng 4/2025 (tấn)
Dầu hướng dương434.000211.000
Dầu cọ514.000322.000
Dầu đậu nành400.000491.000
