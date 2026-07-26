Tổng duyệt cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường: Sẵn sàng cho giờ lên sóng trực tiếp VTV1 Chương trình cầu truyền hình trọng điểm nhân ngày 27/7 kết nối 4 điểm cầu Hà Nội, TP.HCM, Tuyên Quang và Quảng Trị, phát sóng lúc 19h30 ngày 26/7 trên VTV1.

Tối 25/7, tại 4 điểm cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang và Quảng Trị, Đài Truyền hình Việt Nam đã hoàn tất buổi tổng duyệt chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường". Đây là sự kiện trọng điểm kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chính thức truyền hình trực tiếp vào lúc 19h30 ngày 26/7/2026 trên kênh VTV1.

Tổng duyệt tại điểm cầu Hà Nội

Ý nghĩa biểu tượng tại 4 điểm cầu trên cả nước

Chương trình được kết nối từ 4 không gian mang giá trị lịch sử và tri ân sâu sắc. Điểm cầu chính tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) nằm tại khu vực phát hiện hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tại Hà Nội, sân khấu đặt tại Tượng đài Bắc Sơn, nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Tổng duyệt tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, điểm cầu Tuyên Quang diễn ra tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, tọa lạc ngay trên vách đá vôi chiến trường xưa. Tại tỉnh Quảng Trị, chương trình diễn ra trong không gian thiêng liêng của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi an nghỉ của 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Tổng duyệt chương trình tại điểm cầu Quảng Trị

Mạch cảm xúc xuyên suốt qua 3 chương nghệ thuật

Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình là câu chuyện về hành trình "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Cấu trúc chương trình gồm 3 chương nghệ thuật: "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh".

Những tiết mục được dàn dựng công phu hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả

Đáng chú ý, chương trình không chỉ có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi mà còn có sự xuất hiện của các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh cùng các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Bằng âm nhạc và những câu chuyện có thật, chương trình tái hiện những cuộc đoàn tụ xúc động giữa liệt sĩ và thân nhân ngay trên sân khấu.

Sẵn sàng cho giờ lên sóng VTV1

Mặc dù buổi tổng duyệt tối 25/7 diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa lớn ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị, toàn bộ ê-kíp sản xuất và lực lượng nghệ sĩ vẫn nỗ lực hoàn thành tốt các hạng mục kỹ thuật, ánh sáng, âm thanh và sân khấu.

Hai MC Hạnh Phúc và Thái Trang dẫn tại điểm cầu Quảng Trị

Dẫn dắt tại các điểm cầu là những cặp MC quen thuộc: Hữu Bằng - Phí Linh (điểm cầu Hà Nội), Hồng Nhung - Minh Phương (điểm cầu TP. Hồ Chí Minh) và Hạnh Phúc - Thái Trang (điểm cầu Quảng Trị). Tất cả khâu chuẩn bị đã hoàn tất để mang đến một chương trình giàu cảm xúc, tôn vinh những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh.