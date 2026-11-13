Tổng thống Trump đề xuất Tim Cook làm CEO Nvidia thay Jensen Huang, chưa có phản hồi chính thức Tổng thống Donald Trump nêu tên Tim Cook cho ghế CEO Nvidia sau khi Jensen Huang từ chức, khi Colette Kress tạm quyền và hội đồng quản trị tìm người mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất Chủ tịch điều hành Apple Tim Cook đảm nhận vị trí CEO Nvidia, thay cho ông Jensen Huang. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Tim Cook và Apple chưa đưa ra phản hồi chính thức. Việc ông Jensen Huang rời ghế lãnh đạo đột ngột đã thu hút sự chú ý lớn của thị trường công nghệ và kéo theo nhiều dự đoán về người kế nhiệm.

Vì sao ông Trump nhắc đến Tim Cook?

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump chia sẻ quan điểm rằng Tim Cook là ứng viên phù hợp cho vị trí CEO Nvidia. Nhận định này được đưa ra khi nhà sản xuất chip đồ họa đang trống ghế lãnh đạo cao nhất.

Tổng thống Trump kêu gọi Tim Cook trở thành CEO tiếp theo của NVIDIA

Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Tim Cook muốn nhận vai trò này. Trước đó, ông đã rời ghế CEO Apple từ ngày 1/9 theo lộ trình chuyển giao nhân sự lên kế hoạch từ trước, và hiện giữ chức Chủ tịch điều hành tập đoàn.

Ghế CEO Nvidia bỏ trống như thế nào?

Nvidia công bố quyết định từ chức của ông Jensen Huang có hiệu lực ngay lập tức, sau các báo cáo về đời tư cá nhân của ông. Theo nguồn tin, sự việc liên quan đến một mối quan hệ ngoài luồng mà chính phủ Mỹ nghi vấn có liên đới tới một tình báo làm việc cho chính phủ Trung Quốc.

Để duy trì hoạt động ổn định, Nvidia bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Colette Kress làm CEO tạm thời. Song song đó, Hội đồng quản trị đã khởi động quy trình tìm nhà lãnh đạo mới và sẵn sàng xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn nhân sự từ bên ngoài.

CEO tạm quyền mới của Nvidia

Những cái tên đang được nhắc đến

Ngoài ý kiến của Tổng thống Donald Trump, giới truyền thông cho biết hội đồng quản trị Nvidia đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ông Johny Srouji, người phụ trách mảng chip của Apple, được ghi nhận là một trong những cái tên được cân nhắc.

Dù vậy, khả năng ông Srouji chuyển sang lãnh đạo Nvidia vẫn chưa rõ ràng. Hồi tháng 4, ông vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Phần cứng tại Apple, đúng thời điểm tập đoàn công bố ông John Ternus là CEO kế nhiệm.

Nhân vật Vai trò theo nguồn tin Jensen Huang Từ chức CEO Nvidia, hiệu lực ngay lập tức Colette Kress Giám đốc Tài chính, giữ vai trò CEO tạm thời của Nvidia Tim Cook Chủ tịch điều hành Apple, rời ghế CEO từ ngày 1/9; được ông Trump đề xuất cho vị trí CEO Nvidia Johny Srouji Giám đốc Phần cứng Apple, được nhắc đến như ứng viên được cân nhắc John Ternus CEO kế nhiệm của Apple

Điều cần chờ từ hội đồng quản trị

Sự thay đổi nhân sự đột ngột đang tạo ra những chuyển dịch đáng chú ý trong ngành bán dẫn. Lộ trình bổ nhiệm CEO chính thức của Nvidia, cùng quyết định cuối cùng về việc ông Tim Cook có giữ vai trò này hay không, vẫn đang chờ tuyên bố từ hội đồng quản trị.

Hiện thông tin về việc ông Tim Cook hay ông Johny Srouji sang lãnh đạo Nvidia mới dừng ở mức nhận định và tin đồn. Người đọc nên chờ phản hồi chính thức từ các bên liên quan. Thông tin trong bài tổng hợp theo MacRumors và 9to5Mac.