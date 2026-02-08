Toni Nadal cảnh báo Sinner và Alcaraz về Zverev; Usain Bolt đặt niềm tin vào Hamilton Toni Nadal nhận định Zverev đang thi đấu bùng nổ hơn cả Djokovic. Usain Bolt tin tưởng Hamilton sẽ tỏa sáng tại Ferrari trong khi Raducanu lỡ hẹn với danh hiệu.

Thế giới thể thao sáng 8/2 chứng kiến những nhận định sắc sảo từ giới chuyên môn về sự chuyển giao thế hệ tại quần vợt nam, cùng những dự báo đầy lạc quan cho tương lai của huyền thoại đua xe F1 Lewis Hamilton tại đội đua mới.

Toni Nadal: Alexander Zverev đang nguy hiểm hơn cả Djokovic

Chiến lược gia kỳ cựu Toni Nadal, chú và là cựu huấn luyện viên của Rafael Nadal, vừa đưa ra những phân tích đáng chú ý về cục diện quần vợt nam hiện tại. Ông gửi lời cảnh báo trực tiếp tới hai ngôi sao trẻ hàng đầu là Jannik Sinner và Carlos Alcaraz về sự thăng tiến mạnh mẽ của Alexander Zverev.

Theo ông Toni, tay vợt người Đức hiện đang thể hiện phong độ ấn tượng, thậm chí vượt qua cả Novak Djokovic về mặt chuyên môn thuần túy ở thời điểm này. "Zverev đang trở thành đối thủ khó chịu với Alcaraz và Sinner. Cậu ấy chắc chắn đang chơi tốt hơn Djokovic", ông Toni khẳng định. Chuyên gia này cũng cho rằng nếu Zverev vượt qua được rào cản tâm lý trong những thời khắc quyết định của trận chung kết Grand Slam, anh sẽ thực sự trở thành một thế lực thống trị mới.

Toni Nadal gửi lời cảnh báo tới Sinner và Alcaraz

Kỳ vọng vào cú hích mang tên Ferrari của Lewis Hamilton

Bất chấp một mùa giải 2025 đầy khó khăn, tay đua Lewis Hamilton vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ "tia chớp" Usain Bolt. Huyền thoại điền kinh tin rằng việc chuyển sang khoác áo Ferrari vào mùa giải 2026 sẽ là bước ngoặt giúp Hamilton tìm lại ánh hào quang.

Bolt nhấn mạnh rằng đẳng cấp của một nhà vô địch sẽ giúp Hamilton vượt qua giai đoạn thích nghi ban đầu. Dù thời gian đầu tại Maranello có thể đầy thách thức, nhưng Bolt tin rằng kể từ năm tới, Hamilton sẽ khiến thế giới F1 phải kinh ngạc một lần nữa với khả năng vươn tới đỉnh cao của mình.

Emma Raducanu lỡ hẹn danh hiệu, Anthony Davis nghỉ hết mùa

Tại giải quần vợt Transylvania Open, niềm hy vọng của nước Anh Emma Raducanu đã phải nhận thất bại nặng nề trước Oleksandra Oliynykova trong trận chung kết. Raducanu để thua chóng vánh 0-6 trong set đầu và tiếp tục bị dẫn 0-2 ở set hai. Trong trận đấu, Raducanu đã phải một lần xin dừng trợ giúp y tế, cho thấy những khó khăn về thể trạng vẫn đang đeo bám mỹ nhân này.

Trong khi đó, làng bóng rổ NBA đón nhận tin không vui từ CLB Washington Wizards. Ngôi sao Anthony Davis chính thức phải nghỉ thi đấu hết mùa giải do gặp đa chấn thương ở cả tay và đùi. Đây là tổn thất cực lớn cho Wizards khi Davis là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội và cũng chỉ vừa mới gia nhập từ Dallas Mavericks.

Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý khác từ sàn đấu võ thuật khi chủ tịch UFC Dana White tiết lộ việc đang ráo riết mời gọi ngôi sao bóng bầu dục Maxx Crosby gia nhập MMA. White tin rằng Crosby sở hữu tố chất để trở thành nhà vô địch hạng nặng trong tương lai nếu quyết định chuyển từ sân cỏ sang lồng bát giác.