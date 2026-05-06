Toni Nadal đặt dấu hỏi về thất bại của Sinner và tin thể thao sáng 5/6 Toni Nadal ngỡ ngàng trước trận thua kỳ lạ của Jannik Sinner tại Roland Garros; Giải Pickleball châu Á quy tụ dàn sao tại TP.HCM; Serena Williams tái xuất ở tuổi 44.

Tâm điểm tin thể thao sáng nay đổ dồn vào những nhận định của Toni Nadal về cú sẩy chân của Jannik Sinner tại Roland Garros, cùng sự khởi tranh của giải Pickleball quy mô lớn tại Việt Nam và màn tái xuất đầy bất ngờ của huyền thoại Serena Williams.

Sự khó hiểu bao trùm thất bại của Jannik Sinner tại Roland Garros

Toni Nadal, cựu huấn luyện viên và là chú của Rafael Nadal, vừa bày tỏ sự kinh ngạc trước việc tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner bị loại sớm tại giải Grand Slam đất nện. Theo ông, đây là một trong những sự kiện kỳ lạ nhất tại Roland Garros năm nay.

Cụ thể, Sinner đã ở rất gần chiến thắng khi chỉ còn cách đích đến đúng 1 game đấu. Tuy nhiên, tay vợt người Italy bất ngờ đánh mất phong độ một cách chóng vánh. Dù có nhiều đồn đoán về việc Sinner kiệt sức do thời tiết nắng nóng, đội ngũ của anh đã lên tiếng phủ nhận điều này, khiến Toni Nadal càng thêm phần khó hiểu về nguyên nhân thực sự đằng sau trận thua.

Jannik Sinner gây bất ngờ khi để thua dù đã ở rất gần chiến thắng.

Lý Hoàng Nam và dàn sao so tài tại giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

Tại Việt Nam, không khí thể thao đang nóng dần lên với sự khởi tranh của Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026. Giải đấu chính thức diễn ra từ ngày 4/6 đến 7/6 tại Phường Tân Hưng, TP.HCM, thu hút hơn 500 vận động viên tham dự.

Sự kiện quy tụ những cái tên hàng đầu như Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Sophia Phương Anh cùng các ngôi sao quốc tế từ Mỹ, Hà Lan, Úc và Ấn Độ. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng, đây là một trong những giải pickleball có mức thưởng cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Tay vợt Lý Hoàng Nam nhận định việc tổ chức giải đấu quốc tế này là cơ hội vàng để các vận động viên trong nước cọ xát và thúc đẩy phong trào pickleball chuyên nghiệp.

Sự góp mặt của Lý Hoàng Nam và Quang Dương đảm bảo chất lượng chuyên môn cao cho giải đấu tại TP.HCM.

Serena Williams tái xuất và các tin tức quốc tế đáng chú ý

Huyền thoại quần vợt Serena Williams vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo trở lại thi đấu ở tuổi 44. Giải đấu đánh dấu sự tái xuất của cô là Queen’s Club tại London vào tuần tới. Serena sẽ tham gia nội dung đôi nữ cùng đồng đội trẻ Victoria Mboko.

Tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), Victor Wembanyama cùng San Antonio Spurs vừa phải nhận thất bại 95-105 trước New York Knicks ngay trên sân nhà trong trận mở màn chung kết tổng mùa giải 2025/26. Dù đối mặt với áp lực lớn từ cổ động viên đối phương, ngôi sao trẻ Wembanyama không đưa ra lý do bào chữa mà thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn chưa tốt của bản thân.

Cuối cùng, tại làng đua xe F1, Charles Leclerc bày tỏ sự thận trọng trước chặng Monaco GP diễn ra vào cuối tuần này. Dù được thi đấu trên sân nhà, tay đua của đội Ferrari thừa nhận sức mạnh của đội đua Mercedes vẫn là một thách thức lớn mà họ cần phải vượt qua nếu muốn giành chiến thắng.