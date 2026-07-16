Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 lỡ hẹn Xbox Game Pass: Rào cản bản quyền và bài toán di sản Microsoft xác nhận Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 vẫn sẽ cập bến Xbox Game Pass dù bị gỡ khỏi danh sách tháng 7. Sự chậm trễ này xuất phát từ các phê duyệt bản quyền phức tạp từ phía đối tác.

Việc một tựa game đã lên lịch xuất hiện trên Xbox Game Pass nhưng lại bất ngờ bị rút tên là điều hiếm thấy. Chính vì vậy, sự biến mất đột ngột của Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 khỏi danh sách trò chơi tháng 7 đã gây ra không ít lo ngại trong cộng đồng game thủ. Tuy nhiên, Microsoft đã nhanh chóng lên tiếng trấn an, khẳng định đây chỉ là sự trì hoãn tạm thời do các vấn đề pháp lý.

Sự cố gỡ bỏ và lời giải thích từ Microsoft

Theo kế hoạch ban đầu, bản làm lại (remake) của Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 dự kiến sẽ ra mắt trên dịch vụ Xbox Game Pass vào ngày 21/07. Tuy nhiên, một ghi chú mới từ biên tập viên trên trang Xbox Wire đã xác nhận việc loại bỏ tựa game này khỏi danh sách sắp phát hành, khiến nhiều người lo ngại về những thay đổi tiêu cực trong dịch vụ đăng ký của Microsoft.

Banner giới thiệu bản làm lại của Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Trước những đồn đoán, Microsoft đã phản hồi rằng công ty đang tiếp tục hoàn tất các phê duyệt cần thiết từ bên cấp phép (licensor). Đại diện hãng cho biết tựa game của Activision cuối cùng vẫn sẽ có mặt trên các gói dịch vụ Ultimate, Premium và PC, đồng thời kêu gọi người dùng kiên nhẫn chờ đợi các bản cập nhật tiếp theo.

Rào cản từ bản quyền âm nhạc kinh điển

Nhiều chuyên gia phân tích nhận định rằng, nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ này nằm ở hệ thống âm nhạc đồ sộ của trò chơi. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 sở hữu rất nhiều bản nhạc gốc từ phiên bản ra mắt năm 1999. Việc gia hạn quyền sử dụng các ca khúc này trên một nền tảng dịch vụ đăng ký hiện đại như Game Pass thường phức tạp hơn nhiều so với việc bán lẻ truyền thống.

Đáng chú ý, tựa game này đã từng xuất hiện trên PS4, Xbox One và Epic Games vào năm 2020, sau đó được đưa lên PS5, Xbox Series X/S và Steam. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh của Game Pass yêu cầu những thỏa thuận bản quyền riêng biệt, đặc biệt là khi Microsoft hiện đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Activision Blizzard.

Thách thức trong việc tích hợp kho game Activision

Dù Microsoft đã sở hữu Activision Blizzard, việc đưa các tựa game cũ của hãng này lên Game Pass vẫn gặp nhiều trở ngại. Trong khi Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 đã ra mắt thành công trên dịch vụ này vào tháng 07/2025, nhiều cái tên đình đám khác, điển hình như dòng game Call of Duty, vẫn còn vắng bóng.

Tình trạng này làm nổi bật những khó khăn trong việc hồi sinh các tựa game cũ, bất kể ai là người nắm quyền sở hữu nhà xuất bản. Các vấn đề về giấy phép có thể làm hạn chế nỗ lực đảm bảo khả năng tương thích ngược trên các hệ máy console tương lai, ví dụ như dự án Project Helix.

Tương lai của Xbox Game Pass trước áp lực tăng trưởng

Sự cố của Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 diễn ra trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng của Xbox Game Pass đang có dấu hiệu chững lại. Microsoft gần đây thừa nhận số lượng thành viên đăng ký mới thấp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Điều này dẫn đến những tin đồn về việc hãng tạm dừng ký kết hợp đồng với các bên thứ ba, dù Microsoft đã lên tiếng phủ nhận.

Để bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán lẻ độc lập, Microsoft đang phải tính toán kỹ lưỡng việc đưa các trò chơi lớn lên dịch vụ đăng ký. Việc đảm bảo một thư viện game ổn định và hấp dẫn là yếu tố sống còn để duy trì sức hút của Game Pass trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đối thủ trên thị trường Desktop và Console Gaming.