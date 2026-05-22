Top 10 bản hợp đồng gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh 2025/26: Isak dẫn đầu Từ thương vụ kỷ lục 125 triệu bảng của Alexander Isak đến sự lạc lõng của Florian Wirtz, Premier League chứng kiến mùa bóng đầy rẫy những 'bom xịt' đắt giá.

Mùa giải 2025/26 của Ngoại hạng Anh đang dần khép lại, để lại những dư vị trái ngược. Trong khi Arsenal thăng hoa trên đỉnh bảng xếp hạng, nhiều đội bóng lớn lại đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng từ những khoản đầu tư sai lầm. Việc chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng luôn là một canh bạc, và dưới đây là 10 thương vụ được nhật báo GOAL đánh giá là kém hiệu quả nhất, dựa trên mức phí chuyển nhượng, kỳ vọng của người hâm mộ và màn trình diễn thực tế trên sân cỏ.

Alexander Isak và nỗi thất vọng kỷ lục tại Anfield

Đứng đầu danh sách không ai khác chính là Alexander Isak (Liverpool - 125 triệu bảng). Trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh, tiền đạo người Thụy Điển mang theo kỳ vọng sẽ trở thành cỗ máy ghi bàn mới tại Anfield. Tuy nhiên, những gì Isak để lại chỉ là sự thất vọng cùng cực. Sau khi đình công để rời Newcastle, Isak liên tục phải đối mặt với các ca chấn thương dai dẳng. Với vỏn vẹn 3 bàn thắng sau 14 lần ra sân, Isak đang đứng trước nguy cơ trở thành 'bom xịt' lớn nhất lịch sử giải đấu nếu không thể sớm cải thiện tình hình dưới thời Arne Slot vào mùa tới.

Sự lạc lõng của Florian Wirtz và nỗi lo hàng thủ Liverpool

Xếp ngay sau Isak là một ngôi sao khác của The Reds, Florian Wirtz (100 triệu bảng). Dù đã vượt mặt cả Bayern Munich và Man City để sở hữu chữ ký của thần đồng người Đức, Liverpool lại nhận về kết quả không như ý. Wirtz tỏ ra hoàn toàn lạc lõng trước lối chơi thiên về thể lực và tốc độ tại Anh. Con số 5 bàn thắng và 4 kiến tạo là quá khiêm tốn so với mức giá kỷ lục 100 triệu bảng.

Ở hàng phòng ngự, Milos Kerkez (40 triệu bảng) cũng gây thất vọng không kém. Được đưa về nhằm thay thế vị trí của Andrew Robertson, hậu vệ người Hungary đã có khởi đầu ác mộng khi liên tục bị các đối thủ khai thác. Dù có cải thiện đôi chút ở giai đoạn sau, Kerkez vẫn bị coi là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Liverpool hiện tại.

Kerkez vẫn chưa thể thích nghi được với môi trường bóng đá mới.

Khủng hoảng nhân sự tại Chelsea và Newcastle

Chelsea tiếp tục trải qua một mùa giải biến động với những bản hợp đồng kém hiệu quả. Jamie Gittens (48,5 triệu bảng), người từng được kỳ vọng là 'Jadon Sancho mới', lại dành phần lớn thời gian trong bệnh viện vì chấn thương gân kheo. Trong khi đó, Alejandro Garnacho (40 triệu bảng) và Liam Delap (30 triệu bảng) cũng không khá khẩm hơn. Garnacho chỉ ghi được 1 bàn thắng từ tháng 10 năm ngoái cùng thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp, còn Delap vẫn chưa thể giải lời nguyền 'số 9' tại Stamford Bridge với chỉ 1 bàn sau 27 trận.

Tại Tyneside, Newcastle United cũng chịu chung số phận với Anthony Elanga (52 triệu bảng) và Yoane Wissa (50 triệu bảng). Elanga, người từng là cơn ác mộng của các hậu vệ tại Nottingham Forest, hoàn toàn đánh mất chính mình với 0 bàn thắng và chỉ 1 kiến tạo duy nhất.

Elanga thậm chí còn chưa có được bàn thắng trong màu áo mới.

Yoane Wissa cũng là một nốt trầm khác khi anh đình công tại Brentford để gia nhập 'Chích chòe' nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng trước khi mất suất đá chính từ đầu tháng 2.

Những trường hợp đáng tiếc khác

Danh sách gây thất vọng còn gọi tên Tyler Dibling (Everton - 35 triệu bảng). Từng rực sáng tại Southampton, nhưng khi chuyển đến đội bóng của HLV David Moyes, Dibling chỉ có vỏn vẹn 4 lần đá chính và gần như mất tích kể từ tháng 2. Cuối cùng là trường hợp của Harvey Elliott tại Aston Villa. Dù thi đấu theo dạng cho mượn, Elliott chỉ có 4 lần ra sân và bị HLV Unai Emery thẳng tay loại bỏ để tránh việc phải kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu bảng, kèm theo nhận xét gay gắt về một thương vụ 'đáng xấu hổ'.