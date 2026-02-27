Top 10 hãng xe lớn nhất thế giới 2025: BYD bứt phá, 3 đại diện Trung Quốc lọt top Bảng xếp hạng ô tô toàn cầu năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy của các hãng xe Trung Quốc với 3 đại diện lọt top 10, trong khi BYD chính thức vượt Tesla về doanh số xe điện.

Thị trường ô tô thế giới năm 2025 vừa xác lập cục diện mới sau khi tập đoàn Stellantis công bố báo cáo tài chính vào ngày 26/2. Đáng chú ý, bảng xếp hạng 10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất hành tinh ghi nhận sự hiện diện của 3 thương hiệu đến từ Trung Quốc, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành công nghiệp xe hơi sang kỷ nguyên xe điện.

Sự ổn định ở nhóm dẫn đầu và bước tiến của Stellantis

Dù thị trường có nhiều biến động, bốn vị trí dẫn đầu vẫn được duy trì bởi các thế lực truyền thống bao gồm Toyota, Volkswagen, Hyundai Motor và General Motors. Toyota tiếp tục khẳng định vị thế số một thế giới với doanh số đạt 11,32 triệu xe, tăng 4,65% so với năm trước.

Tập đoàn Stellantis đã giành vị trí thứ năm với tổng doanh số vượt ngưỡng 5,4 triệu chiếc. Kết quả này được củng cố bởi mức tăng trưởng ấn tượng 11% trong nửa cuối năm, giúp tập đoàn nắm giữ các thương hiệu như Peugeot, Jeep và Fiat duy trì sức cạnh tranh ổn định.

Bảng xếp hạng 10 nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới năm 2025

Thứ hạng 2025 Thay đổi Hãng xe Doanh số 2025 (triệu xe) Tăng trưởng Các thương hiệu chính 1 — Toyota 11,32 4,65% Toyota, Lexus, Hino, Daihatsu 2 — Volkswagen 8,98 -0,51% Porsche, Audi, Volkswagen, Škoda... 3 — Hyundai 7,27 0,60% Hyundai, Kia, Genesis 4 — GM 6,18 3,03% Chevrolet, Buick, Cadillac 5 — Stellantis 5,48 1,27% Peugeot, Jeep, Fiat, Citroën... 6 +1 BYD 4,60 7,72% BYD, Denza, Yangwang, Fang Cheng Bao 7 — SAIC 4,51 12,33% Roewe, MG, IM Motors, Wuling (JV) 8 -2 Ford 4,40 -1,68% Ford, Lincoln 9 +2 Geely 4,12 26,03% Geely, Volvo, Zeekr, Lynk & Co... 10 -1 Honda 3,52 -7,53% Honda, Acura

Làn sóng xe Trung Quốc làm thay đổi trật tự toàn cầu

Điểm nhấn lớn nhất trong năm 2025 là sự thăng tiến của các hãng xe Trung Quốc bao gồm BYD, SAIC và Geely Holdings, trong khi Nissan đã chính thức rời khỏi danh sách top 10 toàn cầu. BYD vươn lên vị trí thứ sáu với 4,602 triệu xe bán ra. Đặc biệt, mảng xe thuần điện của hãng đạt 2,2567 triệu chiếc, tăng 27,86% so với cùng kỳ, giúp BYD vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới tính theo doanh số.

Geely Holdings cũng ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 26,03%, lần đầu tiên vượt mốc 4 triệu xe mỗi năm và thăng 2 bậc trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, SAIC duy trì sự ổn định tại vị trí thứ bảy, vượt qua cả Ford và Honda nhờ chiến lược đẩy mạnh các dòng xe năng lượng mới (NEV) và mở rộng thị trường quốc tế.

Động lực từ thị trường nội địa và chiến lược xuất khẩu

Theo báo cáo từ Hiệp hội Ô tô Hành khách Trung Quốc, sự hỗ trợ từ chính phủ thông qua các chương trình thu mua xe cũ đã tạo ra doanh thu hơn 2,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 380 tỷ USD) trong năm 2025. Có khoảng 11,5 triệu xe cũ đã được thu hồi, trong đó xe năng lượng mới chiếm gần 60%.

Tính chung cả năm, thị phần ô tô của Trung Quốc đã đạt 35,6% trên quy mô toàn cầu. Quốc gia này tiếp tục giữ vững vị trí thị trường ô tô lớn nhất thế giới trong 17 năm liên tiếp với sản lượng 34,531 triệu xe. Hoạt động xuất khẩu cũng lập kỷ lục với hơn 7 triệu xe được đưa ra thị trường nước ngoài, trong đó riêng BYD đóng góp 1,05 triệu chiếc, tăng 145% so với năm trước.

Ông Oliver Blume, Giám đốc điều hành toàn cầu của Tập đoàn Volkswagen, nhận định rằng Trung Quốc hiện không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo về phần mềm, trí tuệ nhân tạo và công nghệ pin, đóng vai trò định hình các tiêu chuẩn mới cho toàn ngành công nghiệp ô tô thế giới.