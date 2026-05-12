Top 14 xe máy điện pin sạc rời năm 2026: Giải pháp linh hoạt cho cư dân đô thị Xe máy điện pin sạc rời trở thành lựa chọn ưu tiên năm 2026 nhờ khả năng sạc linh hoạt tại căn hộ hoặc văn phòng. Với mức giá từ 13,9 triệu đồng, các dòng xe từ Honda, Yamaha và VinFast giúp người dùng xóa bỏ rào cản về hạ tầng trạm sạc.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc tại các khu chung cư và nhà phố còn nhiều hạn chế, xe máy điện sở hữu pin tháo rời đang trở thành xu thế chủ đạo năm 2026. Thiết kế này không chỉ cho phép người dùng chủ động sạc tại bất kỳ ổ điện sinh hoạt nào mà còn giảm thiểu rủi ro về an toàn cháy nổ khi sạc tại những khu vực không chuyên dụng.

Honda ICON e: Lựa chọn linh hoạt cho học sinh, sinh viên

Honda ICON e: là mẫu xe điện chiến lược của hãng xe Nhật Bản với mức giá niêm yết 20 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT và bộ sạc, chưa bao gồm pin). Điểm nhấn của mẫu xe này là khối pin lithium 48V - 30,6 Ah, cho phép di chuyển quãng đường khoảng 71 km mỗi lần sạc đầy. Với trọng lượng pin chỉ 11,4 kg, người dùng có thể dễ dàng tháo rời để mang vào nhà hoặc văn phòng để sạc trong khoảng 8 giờ.

Honda ICON E: có pin sạc rời (Ảnh: Facebook).

Về vận hành, ICON e: sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 1,81 kW, mô-men xoắn 85 Nm và tốc độ tối đa 48 km/h. Do không yêu cầu bằng lái, đây là phương tiện lý tưởng cho học sinh và người mới làm quen với xe điện. Xe trang bị cốp rộng 26 lít, cổng sạc USB Type-C và hệ thống đèn LED hiện đại.

Pin trên ICON e: có thể tháo rời linh hoạt (Ảnh: Facebook).

Yamaha NEO’s: Công nghệ đổi pin và hỗ trợ pin kép

Yamaha NEO’s định vị ở phân khúc cao cấp hơn với giá niêm yết 49 triệu đồng (đang có chương trình khuyến mại giảm 15 triệu đồng). Xe sử dụng pin lithium 51,1V - 23,2Ah, cung cấp phạm vi hoạt động 60 km. Đáng chú ý, NEO’s có sẵn khay pin phụ, cho phép lắp thêm một viên pin để nâng tổng quãng đường di chuyển lên gấp đôi.

Yamaha NEO’s sở hữu kết cấu pin sạc rời thuận tiện (Ảnh: Yamaha).

Động cơ của NEO’s có công suất tối đa 2,3 kW, mạnh mẽ hơn ICON e:, giúp xe vận hành ổn định khi chở hai người. Xe cũng tích hợp ứng dụng Y-Connect để quản lý trạng thái xe qua điện thoại thông minh và sử dụng hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey.

Pin Yamaha NEO’s khá gọn nhẹ (Ảnh: Dinhnam).

Yadea Oris H: Quãng đường di chuyển ấn tượng 120 km

Yadea Oris H là một trong những đại diện tiêu biểu của thương hiệu Yadea sử dụng pin rời LFP 72V - 30Ah. Nhờ công nghệ pin LFP bền bỉ, xe có thể di chuyển tới 120 km chỉ với một lần sạc, thời gian sạc đầy từ 5 đến 6 giờ. Với giá bán 27,49 triệu đồng, đây là mẫu xe có hiệu suất sử dụng/giá thành rất cạnh tranh.

Yadea Oris sở hữu pin sạc rời linh hoạt (Ảnh: Yadea).

Xe sở hữu động cơ Hub công suất tối đa 2.450W, tốc độ tối đa 50 km/h. Các trang bị an toàn bao gồm phanh đĩa trước, lốp không săm và hệ thống định vị GPS tích hợp trên đồng hồ kỹ thuật số.

Pin sạc rời trên xe máy điện Yadea Oris (Ảnh: Yadea)

Hệ sinh thái xe máy điện VinFast: Đa dạng phân khúc

VinFast hiện là đơn vị dẫn đầu thị trường về số lượng mẫu mã xe máy điện có pin sạc rời. Ngoại trừ dòng Evo Lite NEO sử dụng ắc quy, hầu hết danh mục sản phẩm của hãng đều cho phép tháo pin hoặc đổi pin tại hệ thống trạm phủ khắp các tỉnh thành. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian chờ đợi và tăng tính tiện dụng cho người dùng thường xuyên di chuyển xa.

Hầu hết xe máy điện VinFast đều có pin sạc rời (Ảnh: Facebook).

Dưới đây là bảng tổng hợp giá bán các mẫu xe máy điện VinFast có pin sạc rời (đã bao gồm pin) tính đến năm 2026:

Dòng xe Giá bán (triệu đồng) VinFast Vero X 34,9 VinFast Viper 45,5 VinFast Feliz 2025 26,9 VinFast Feliz II 30,5 VinFast EVO 25,6 VinFast EVO Lite 22,6 VinFast Evo Grand 22,8 VinFast Evo Grand Lite 18,9 VinFast Flazz 16,9 VinFast ZGoo 15,9 VinFast Amio 13,9

Việc lựa chọn xe máy điện pin sạc rời không chỉ là thay đổi phương thức di chuyển mà còn là giải pháp thích ứng thông minh với hạ tầng đô thị hiện nay. Tùy vào ngân sách và nhu cầu quãng đường, người dùng có thể chọn từ các mẫu xe phổ thông giá rẻ đến các dòng xe cao cấp tích hợp nhiều công nghệ an toàn.