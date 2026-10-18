Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 lộ diện: Dàn thí sinh sở hữu học vấn cùng ngoại ngữ nổi trội Đêm Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vừa khép lại với sự tỏa sáng của nhiều gương mặt Gen Z sở hữu bảng thành tích học thuật cùng kỹ năng ấn tượng.

Vòng Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề “Miền Hương Sắc” đã chính thức khép lại, tìm ra 25 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng Chung kết. Trải qua chuỗi ngày rèn luyện tại nhà chung về kỹ năng catwalk, phong thái biểu diễn và ứng xử trước ống kính, các thí sinh đã có màn thể hiện bứt phá trước Hội đồng Giám khảo.

Trần Xuân Khánh Linh: Thủ khoa nhận học bổng khủng từ các trường đại học Mỹ

Trong số các ứng viên bước vào Top 25, Trần Xuân Khánh Linh (sinh năm 2006) là một trong những cái tên tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu. Không có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhan sắc trước đó, người đẹp nhanh chóng ghi điểm nhờ vẻ ngoài ngọt ngào cùng nền tảng học vấn vượt trội.

Khánh Linh từng là Thủ khoa khóa 2024 tại APU International School và xuất sắc nhận được gói học bổng với tổng giá trị gần 530.000 USD từ nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Hiện tại, cô đang theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại British University Vietnam.

Bên cạnh phản xạ ngoại ngữ trôi chảy và phong thái giao tiếp chuẩn mực, Khánh Linh còn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật qua giọng hát cùng tài năng chơi piano. Việc nhanh chóng hòa nhập với cường độ tập luyện cao giúp cô được đánh giá là nhân tố tiềm năng có nhiều cơ hội bứt phá.

Kinh nghiệm sân khấu và dấu ấn của các người đẹp trường Ngoại thương

Đường đua năm nay ghi nhận sự tham gia của Vũ Hồng Hạnh, thí sinh từng đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam. Kinh nghiệm cọ xát thực tế trên sân khấu giúp Hồng Hạnh làm chủ ống kính máy quay, sở hữu phong thái biểu diễn tự tin và duy trì độ nhận diện ổn định qua từng vòng thi.

Cùng góp mặt trong danh sách Top 25 là Lê Phương Nghi (sinh năm 2006), sở hữu chiều cao 1,71 m. Cô hiện là sinh viên năm hai ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, TP.HCM và từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025. Người đẹp nắm giữ chứng chỉ IELTS 7.5 cùng chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5.

Một đại diện tiêu biểu khác từ Đại học Ngoại thương là Đinh Diệu Anh (sinh năm 2003, cao 1,68 m). Diệu Anh vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Tiếng Anh thương mại và loại Giỏi ngành Kinh tế đối ngoại. Cô từng đạt IELTS 7.5 từ năm lớp 11, giành danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái và Hoa khôi Tài năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2023, đồng thời là Á quân TEDxFTUHanoi.

Làn gió mới từ thế hệ Gen Z

Thí sinh nhỏ tuổi nhất trong nhóm nổi bật là Phạm Vân Hà (sinh năm 2008), vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Vân Hà sở hữu chiều cao 1,74 m cùng bảng thành tích ấn tượng với giải Học sinh Giỏi cấp Thành phố môn Sinh học, giải Khuyến khích Olympic Hóa học, chứng chỉ IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2.

Họ và tên Năm sinh Chiều cao Học vấn / Thành tích nổi bật Trần Xuân Khánh Linh 2006 - Thủ khoa APU 2024, học bổng gần 530.000 USD từ các trường Mỹ Lê Phương Nghi 2006 1,71 m Hoa khôi FTUCharm 2025, IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5 Đinh Diệu Anh 2003 1,68 m Tốt nghiệp Xuất sắc ĐH Ngoại thương, IELTS 7.5, Á khôi FTUCharm 2023 Phạm Vân Hà 2008 1,74 m Học sinh Giỏi môn Sinh học, IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2

Sự đồng đều về trình độ học thức, khả năng ngoại ngữ và bản lĩnh sân khấu giữa các thí sinh khiến cuộc đua giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 trở nên khó đoán, mở ra nhiều cơ hội cạnh tranh sòng phẳng ở chặng Chung kết tiếp theo.