TOP 4 xe máy điện pin trâu nhất 2026: Di chuyển gần 300 km mỗi lần sạc Dat Bike và VinFast dẫn đầu danh sách xe máy điện có tầm vận hành ấn tượng từ 262 km đến 285 km, đáp ứng nhu cầu di chuyển cường độ cao của người dùng Việt.

Tại thị trường xe máy điện Việt Nam năm 2026, dung lượng pin và tầm vận hành đã trở thành tiêu chí then chốt đối với người dùng. Những mẫu xe có khả năng di chuyển liên tục từ 260 km đến gần 300 km không chỉ giải quyết bài toán sạc pin mà còn thay thế hoàn toàn xe máy xăng cho các nhu cầu đi học, đi làm hoặc giao hàng chuyên nghiệp.

Dat Bike Quantum S1: Quán quân về tầm vận hành và hiệu suất

Đứng đầu phân khúc là Dat Bike Quantum S1 với bộ pin lithium dung lượng lớn 6,4 kWh. Trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn, mẫu xe này đạt quãng đường tối đa 285 km chỉ với một lần sạc, con số tương đương với một mẫu xe xăng đầy bình. Điểm vượt trội của Quantum S1 nằm ở khả năng sạc nhanh, hoàn tất chu kỳ sạc trong 4 giờ với bộ sạc 1800W đi kèm.

Về khả năng vận hành, xe sử dụng động cơ BLDC Mild-Drive Motor đặt giữa, công suất tối đa lên tới 7000W. Xe có thể đạt vận tốc 100 km/h và tăng tốc 0–50 km/h chỉ trong 2,69 giây. Các tính năng hỗ trợ người lái đáng chú ý bao gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Assist), kiểm soát hành trình (Cruise Control) và phanh tái sinh để tối ưu hóa năng lượng.

Dat Bike Quantum S2: Giải pháp kinh tế cho quãng đường dài

Tương tự phiên bản S1, Dat Bike Quantum S2 cũng sở hữu viên pin 6,4 kWh cho tầm hoạt động 285 km. Điểm khác biệt chính nằm ở bộ sạc 900W tiêu chuẩn, khiến thời gian sạc đầy kéo dài khoảng 7 giờ. Tuy nhiên, người dùng có thể tùy chọn nâng cấp lên bộ sạc nhanh để rút ngắn thời gian xuống còn 4 giờ.

Quantum S2 được tối ưu cho sự tiện dụng với cốp chứa đồ rộng 41 lít. Động cơ đặt giữa cho công suất tối đa 6000W, đạt tốc độ 90 km/h. Xe tích hợp hai chế độ lái Driving (tiết kiệm) và Super (mạnh mẽ), cùng khả năng cập nhật phần mềm qua OTA và kết nối điện thoại thông minh.

VinFast Evo Grand: Tối ưu chi phí với cấu hình pin kép

VinFast Evo Grand là lựa chọn phù hợp cho khách hàng ưu tiên giá bán nhưng vẫn cần tầm vận hành xa. Xe có cấu hình linh hoạt: mặc định đi kèm 1 pin cho quãng đường 134 km, nhưng khi lắp thêm pin thứ hai, tổng quãng đường vận hành được nâng lên mức 262 km.

Với tổng chi phí khoảng 27,8 triệu đồng (bao gồm xe, 2 pin và bộ sạc), đây là mẫu xe có hiệu quả kinh tế cao nhất trong danh sách. Xe sử dụng động cơ in-hub công suất 2250W, tốc độ tối đa 70 km/h, đi kèm cốp rộng 35 lít khi sử dụng cấu hình pin đơn.

VinFast Vero X: Thiết kế thể thao và công nghệ hiện đại

Nằm trong dải sản phẩm mới nhất, VinFast Vero X cũng hỗ trợ khay pin phụ để nâng tầm vận hành lên 262 km (sử dụng 2 pin LFP 2,4 kWh). Mẫu xe này hướng tới đối tượng khách hàng trẻ với thiết kế trung tính, khỏe khoắn và hệ thống giảm xóc ống lồng thủy lực phía trước cùng lò xo đôi phía sau.

Vero X được trang bị màn hình TFT toàn phần, chìa khóa thông minh Smartkey và hai chế độ lái ECO/SPORT. Động cơ 1500W giúp xe duy trì vận tốc tối đa 70 km/h, đảm bảo sự ổn định khi di chuyển trong đô thị.

So sánh thông số các mẫu xe máy điện pin dài nhất

Mẫu xe Quãng đường tối đa Tốc độ tối đa Giá tham khảo (gồm pin) Dat Bike Quantum S1 285 km 100 km/h 49,9 triệu VNĐ Dat Bike Quantum S2 285 km 90 km/h 42,9 triệu VNĐ VinFast Evo Grand 262 km (2 pin) 70 km/h 27,8 triệu VNĐ VinFast Vero X 262 km (2 pin) 70 km/h 39,9 triệu VNĐ

Nhìn chung, sự đa dạng về phân khúc giá và công nghệ giúp người dùng Việt dễ dàng tiếp cận các mẫu xe máy điện có dung lượng pin lớn. Việc sở hữu một chiếc xe có thể di chuyển cả tuần chỉ với một lần sạc đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong kỷ nguyên xe điện.