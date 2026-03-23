Top 4 xe máy điện tầm giá 30 triệu đồng đáng mua nhất năm 2026

Thị trường xe máy điện năm 2026 tại Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ của các mẫu xe trong tầm giá 30 triệu đồng. Với sự góp mặt của các thương hiệu lớn như VinFast, Honda và Yadea, người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn tối ưu về công nghệ đổi pin, tính năng an toàn và hiệu suất vận hành linh hoạt trong đô thị.

VinFast Feliz II: Giải pháp đổi pin linh hoạt

Thuộc dòng xe máy điện đời mới 2026, VinFast Feliz II gây ấn tượng mạnh nhờ cơ chế đổi pin nhanh chóng tại trạm. Đây là một lợi thế lớn cho những người có nhu cầu di chuyển liên tục, giúp loại bỏ thời gian chờ sạc pin kéo dài.

Về hiệu năng, xe sử dụng động cơ điện gắn bánh sau có công suất định danh 1800W, có thể đạt cực đại 3000W, cho phép vận tốc tối đa 70 km/h. Feliz II trang bị pin LFP 1,5 kWh, cung cấp quãng đường 82 km/lần sạc. Đáng chú ý, thiết kế hai khay pin cho phép người dùng lắp song song hai khối pin để nâng tầm hoạt động lên đến 156 km.

Xe máy điện VinFast Feliz II (Ảnh: VinFast).

Hiện tại, VinFast Feliz II có giá bán 24,9 triệu đồng (chưa kèm pin) hoặc 30,5 triệu đồng (đã kèm một pin). Người dùng có thể tối ưu chi phí bằng hình thức thuê pin với giá 300.000 đồng/tháng và được miễn phí phí đổi pin tại trạm cho đến tháng 6/2028.

Honda ICON e: Sự lựa chọn tin cậy cho nhu cầu đô thị

Honda ICON e: là mẫu xe hướng đến sự tinh gọn và hiện đại, phù hợp cho việc đi lại hàng ngày trong phố. Xe trang bị động cơ điện 1,5 kW với mô-men xoắn đạt 85 Nm, giúp khả năng bứt tốc ở dải tốc độ thấp trở nên ấn tượng.

Với vận tốc tối đa giới hạn ở 48 km/h, mẫu xe này là lựa chọn an toàn cho nhóm khách hàng học sinh hoặc người chưa có bằng lái. Pin Lithium-ion trên xe có trọng lượng nhẹ, hỗ trợ sạc linh hoạt qua cổng trên xe hoặc tháo rời sạc trực tiếp. Quãng đường vận hành tối đa đạt 71 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe máy điện Honda ICON e: (Ảnh: Facebook).

Dù có giá niêm yết 26 triệu đồng, hiện một số đại lý đang áp dụng mức giá ưu đãi chỉ còn 16 triệu đồng. Người mua có thể chọn thuê pin (350.000 đồng/tháng) hoặc mua đứt khối pin với chi phí 10 triệu đồng.

Yadea Osta: Công nghệ hiện đại và thiết kế châu Âu

Yadea Osta đang tạo nên làn sóng mới nhờ phong cách thiết kế cổ điển châu Âu kết hợp cùng hàm lượng công nghệ cao. Đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc trang bị màn hình TFT tích hợp kết nối smartphone, loa Bluetooth và các tính năng an toàn cao cấp như Hill Hold (hỗ trợ khởi hành ngang dốc) và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS).

Xe máy điện Yadea Osta (Ảnh: Yadea).

Mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản chính:

Yadea Osta H+: Động cơ 1500W, vận tốc 49 km/h, quãng đường 120 km. Giá bán 27,49 triệu đồng.

Yadea Osta P: Động cơ 1500W, vận tốc 60 km/h, quãng đường 180 km nhờ pin LFP 72V45Ah. Giá bán 31,99 triệu đồng.

VinFast Evo Grand: Ưu thế về quãng đường di chuyển

Nếu ưu tiên hàng đầu là quãng đường vận hành, VinFast Evo Grand là ứng viên sáng giá nhất. Xe sở hữu sẵn một pin LFP cho phép di chuyển 134 km/lần sạc. Khi trang bị thêm pin thứ hai với chi phí 5 triệu đồng, tổng quãng đường có thể đạt tới 262 km, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển xa trong ngày.

VinFast Evo Grand (Ảnh: VinFast).

Evo Grand sử dụng động cơ 1500W, tốc độ tối đa 70 km/h. Ngoài ra, xe còn sở hữu cốp đồ rộng tới 35 lít, vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá, mang lại sự tiện dụng tối đa cho người dùng.

So sánh thông số kỹ thuật các mẫu xe tiêu biểu

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số quan trọng giúp người dùng dễ dàng so sánh: