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Top 5 cung hoàng đạo yêu là xác định gắn kết lâu dài, coi trọng trách nhiệm và sự chân thành

Vũ Sơn24/09/2026 08:07

Kim Ngưu, Ma Kết hay Cự Giải khi bước vào tình yêu đều đặt chữ tín và sự chân thành lên hàng đầu, luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ bền vững theo thời gian.

Trong chuyện tình cảm, bên cạnh những khoảnh khắc rung động ban đầu, sự trách nhiệm và kiên định là yếu tố then chốt giúp mối quan hệ duy trì bền lâu. Dưới góc nhìn chiêm tinh học, có những chòm sao thường không thích sự hời hợt; một khi đã chọn bước vào tình yêu, họ sẵn sàng nỗ lực vun vén và bảo vệ hạnh phúc đến cùng.

1. Kim Ngưu: Tình cảm thể hiện qua hành động thực tế

Kim Ngưu thường bắt đầu một mối quan hệ khá thận trọng và chậm rãi. Ban đầu, họ có vẻ trầm tĩnh, thậm chí kín đáo và khó đoán. Tuy nhiên, khi tình cảm đã đủ sâu sắc, người thuộc cung hoàng đạo này sẽ toàn tâm toàn ý vì đối phương.

Người thuộc cung Kim Ngưu không quen dùng những lời hoa mỹ hay bày tỏ tình cảm phô trương. Thay vào đó, họ thể hiện sự gắn bó bằng hành động cụ thể như quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, ghi nhớ sở thích cá nhân của người yêu và cùng nhau lập kế hoạch cho tương lai ổn định.

Kim Ngưu thể hiện tình cảm bằng hành động thực tế và vun đắp tương lai chung.

2. Thiên Bình: Luôn để tâm đến cảm xúc của đối phương

Được cai trị bởi sao Kim, Thiên Bình luôn trân trọng vẻ đẹp và giá trị gắn kết của tình yêu đôi lứa. Đối với họ, tình yêu là nguồn năng lượng tích cực giúp cuộc sống thêm ý nghĩa, vì vậy họ luôn nỗ lực để nửa kia không cảm thấy bị bỏ rơi.

Trước khi đưa ra quyết định hay lời nói nào, Thiên Bình thường cân nhắc kỹ lưỡng xem hành động đó có tác động tiêu cực đến đối phương hay không. Dù bề ngoài hòa nhã, cởi mở nhưng họ khá nhạy cảm. Một khi xác định gắn bó, Thiên Bình sẽ đặt trách nhiệm chia sẻ và bảo vệ sự hòa hợp trong mối quan hệ lên hàng đầu.

3. Nhân Mã: Người bạn đồng hành chân thành và cởi mở

Nhân Mã mang năng lượng tích cực, tươi vui và thường thể hiện tình cảm một cách trực diện, không vòng vo. Khi đã yêu, họ âm thầm quan sát và ghi nhớ những thói quen, sở thích của đối phương để tạo niềm vui theo cách tự nhiên nhất.

Bên cạnh vai trò người yêu, Nhân Mã còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Nhờ tính cách thẳng thắn và biết lắng nghe, họ tạo được không gian thoải mái để đối phương chia sẻ mọi khúc mắc trong cuộc sống mà không phải e ngại.

Nhân Mã mang đến cảm giác vui vẻ, cởi mở và năng lượng tích cực cho đối phương.

4. Ma Kết: Coi trọng lời hứa và nền tảng lâu dài

Ma Kết nổi tiếng với tính cách chín chắn, thực tế và kỷ luật cao. Trong tình cảm, họ hiếm khi để bản thân bị cuốn theo những cảm xúc bồng bột nhất thời. Một khi đã lựa chọn gắn bó, họ coi việc chăm lo cho đối phương là một phần trách nhiệm tự thân.

Sự khô khan bên ngoài đôi lúc khiến Ma Kết bị hiểu lầm là thiếu lãng mạn. Tuy nhiên, sự chân tình của chòm sao này thể hiện rõ qua việc giữ đúng lời hứa, đồng hành giải quyết các khó khăn thực tế và kiên trì xây dựng cuộc sống vững vàng cho cả hai.

5. Cự Giải: Tinh tế và luôn hướng về gia đình

Cự Giải sở hữu khả năng quan sát nhạy bén cùng trái tim ấm áp. Họ dễ dàng nhận ra những chuyển biến tâm trạng dù rất nhỏ của người yêu để kịp thời động viên, an ủi mà không cần đối phương phải lên tiếng.

Sự chu đáo của Cự Giải thể hiện qua việc ghi nhớ trọn vẹn những ngày kỷ niệm, thói quen sinh hoạt và món ăn yêu thích của người mình thương. Khi xác định một mối quan hệ nghiêm túc, Cự Giải luôn muốn che chở, vun đắp không gian ấm cúng và hướng đến sự gắn kết bền vững dài lâu.

Cung hoàng đạoĐặc điểm nổi bật trong tình yêuCách thể hiện trách nhiệm
Kim NgưuTrầm ổn, thực tếChăm sóc cuộc sống hằng ngày, lập kế hoạch tương lai
Thiên BìnhThấu hiểu, nhạy bénTôn trọng cảm xúc, chủ động gìn giữ hòa khí
Nhân MãCởi mở, thẳng thắnLắng nghe, đồng hành và tạo năng lượng tích cực
Ma KếtNghiêm túc, kỷ luậtGiữ lời hứa, giải quyết triệt để các vấn đề thực tế
Cự GiảiẤm áp, tinh tếGhi nhớ chi tiết nhỏ, hướng đến sự gắn bó lâu dài

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm và tham khảo.

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        Top 5 cung hoàng đạo yêu là xác định gắn kết lâu dài, coi trọng trách nhiệm và sự chân thành
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