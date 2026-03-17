Top 5 màn lội ngược dòng kinh điển nhất lịch sử Champions League: Khi những phép màu thành hiện thực Từ đêm 'La Remontada' huyền thoại của Barcelona đến phép màu Anfield của Liverpool, đây là những khoảnh khắc định hình nên sự vĩ đại của giải đấu số 1 châu Âu.

Trong lịch sử vòng knock-out Champions League, việc lật ngược thế cờ sau khi để thua từ 3 bàn trở lên ở lượt đi được xem là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Thống kê cho thấy mới chỉ có 4 lần các đội bóng vượt qua được khoảng cách này, nhưng mỗi lần thành công, họ đều viết nên những trang sử hào hùng nhất của bóng đá thế giới.

1. Barcelona 6-1 Paris St-Germain (2017): Đêm 'La Remontada' lịch sử

Trận đấu này được ghi danh là cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất mọi thời đại với tên gọi riêng 'La Remontada'. Sau khi bị PSG vùi dập 4-0 tại Paris, Barcelona bước vào trận lượt về tại Nou Camp với áp lực khổng lồ nhưng cũng đầy quyết tâm.

Luis Suarez mở tỷ số ngay phút thứ 3, tạo tiền đề cho một cuộc tấn công tổng lực. Hy vọng của Barca bị dội gáo nước lạnh khi Edinson Cavani ghi bàn cho PSG ở phút 62, buộc đội chủ sân Nou Camp phải ghi thêm 3 bàn nữa mới có thể đi tiếp. Trong tình thế ngặt nghèo, Neymar đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở các phút 88 và 90+1. Phút 90+5, Sergi Roberto đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Neymar, hoàn tất chiến thắng 6-1 và tạo nên cơn địa chấn toàn cầu.

Barca hạ gục PSG.

2. Liverpool 4-0 Barcelona (2019): Phép màu tại Anfield

Chỉ hai năm sau khi tạo nên kỳ tích trước PSG, Barcelona lại trở thành nạn nhân của một cuộc lội ngược dòng chấn động khác. Để thua 0-3 tại Nou Camp và mất cả Mohamed Salah lẫn Roberto Firmino vì chấn thương, cơ hội của Liverpool được đánh giá là gần như bằng không.

Tuy nhiên, tinh thần 'You'll Never Walk Alone' đã biến Anfield thành một chảo lửa thực sự. Divock Origi sớm mở điểm ở phút thứ 7. Bước sang hiệp hai, Georginio Wijnaldum chỉ mất 166 giây để lập cú đúp, quân bình tỷ số 3-3 sau hai lượt trận. Khoảnh khắc thiên tài đến từ pha đá phạt góc nhanh của Trent Alexander-Arnold giúp Origi ấn định chiến thắng 4-0, đưa Liverpool vào chung kết trong sự ngỡ ngàng của Lionel Messi và đồng đội.

Liverpool ngược dòng kinh điển trước Barca.

3. Tottenham 3-2 Ajax (2019): Cú hat-trick của Lucas Moura

Kịch bản bán kết năm 2019 trở nên điên rồ hơn bao giờ hết khi chỉ 24 giờ sau kỳ tích của Liverpool, Tottenham lại tạo nên một phép màu khác tại Amsterdam. Spurs bị dẫn trước 3-0 sau hai lượt trận cho đến hết hiệp một của trận lượt về.

Trong một hiệp hai bùng nổ, Lucas Moura đã một mình gồng gánh hàng công của HLV Mauricio Pochettino. Cầu thủ người Brazil ghi hai bàn thắng chớp nhoáng ở phút 55 và 59. Khi trận đấu trôi về những giây cuối cùng của phút bù giờ 90+6, Moura hoàn tất cú hat-trick lịch sử, giúp Tottenham lọt vào trận chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Moura lập hattrick siêu việt.

4. AS Roma 3-0 Barcelona (2018): Cú trỗi dậy từ đống tro tàn

Trước khi bị Liverpool loại, Barcelona từng nếm trải cảm giác cay đắng tại Olympico. Thắng 4-1 ở lượt đi, Barca dường như đã đặt một chân vào bán kết. Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Edin Dzeko trên sân khách ở lượt đi đã trở thành chìa khóa quan trọng.

Trong trận tái đấu, Dzeko một lần nữa nổ súng sớm ở phút thứ 6, sau đó De Rossi nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền. Phút 82, Kostas Manolas đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, ấn định tỷ số 3-0. Kết quả này vừa đủ để AS Roma loại gã khổng lồ xứ Catalan nhờ luật bàn thắng sân khách, tạo nên một trong những đêm cảm xúc nhất lịch sử đội bóng áo bã trầu.

5. Deportivo La Coruna 4-0 AC Milan (2004): Địa chấn tại Riazor

Vào thời điểm AC Milan đang thống trị châu Âu với dàn siêu sao thượng hạng, ít ai ngờ họ lại gục ngã trước Deportivo La Coruna. Dù thắng 4-1 ở lượt đi tại San Siro, Milan đã hoàn toàn bị hủy diệt trong trận lượt về tại Tây Ban Nha.

Deportivo tràn lên tấn công như vũ bão và xóa nhòa cách biệt chỉ sau 44 phút đầu tiên nhờ công của Walter Pandiani, Juan Carlos Valeron và Albert Luque. Bàn thắng cuối cùng của Fran ở hiệp hai đã chính thức biến AC Milan của HLV Carlo Ancelotti thành cựu vương, hoàn tất màn lội ngược dòng kinh điển nhất những năm đầu thế kỷ 21.