Top 5 người đẹp nổi bật hứa hẹn tỏa sáng tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 Trước thềm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra ngày 31/7, cuộc đua vương miện trở nên gay cấn với 5 ứng viên có phong độ ấn tượng và đồng đều nhất.

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến diễn ra vào tối 31/7, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu nhan sắc. Sau hàng loạt phần thi phụ quan trọng như The Grand Arrival, Grand Fashion Award, The Grand Chat, English Grand Chat, Grand Talent Award, Best in Swimsuit và đêm Bán kết, cuộc đua giành vương miện đã dần định hình những ứng viên tiềm năng nhất.

Dưới đây là 5 thí sinh duy trì phong độ ổn định và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn khán giả theo dõi cuộc thi.

Phan Lê Kim Ngọc: Bảng thành tích ấn tượng từ Cần Thơ

Trong số các thí sinh nổi bật năm nay, Phan Lê Kim Ngọc (sinh năm 2005, đến từ Cần Thơ) là gương mặt gặt hái nhiều thành tích đồng đều qua các vòng thi phụ. Cô ghi tên vào Top 10 The Grand Arrival, Top 6 The Grand Chat, Top 5 English Grand Chat và Top 10 Grand Talent Award.

Phan Lê Kim Ngọc được nhiều khán giả kỳ vọng đạt thành tích cao trong Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sắp tới.

Trước khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026, Kim Ngọc từng đạt nhiều danh hiệu tại các sân chơi sắc đẹp khác như Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Người đẹp Đồng bằng sông Cửu Long, Á khôi 1 Người đẹp Tây Đô 2023 và Hoa khôi Học sinh - Sinh viên Thanh lịch TP Cần Thơ 2023. Với kinh nghiệm thi đấu phong phú cùng phong thái tự tin, cô được dự đoán có khả năng tiến xa trong đêm thi quyết định.

Emoura Phạm: Nhân tố mới sở hữu tư duy quốc tế

Lần đầu thử sức tại một cuộc thi sắc đẹp lớn, Emoura Phạm gây chú ý nhờ lợi thế hình thể và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,70 m, số đo ba vòng 80-60-92 cm cùng phong thái biểu diễn đầy năng lượng, đặc biệt trong đêm Bán kết vừa qua.

Emoura Phạm được nhiều khán giả nhận xét có màn thể hiện ổn định ở Miss Grand Vietnam 2026.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Emoura Phạm còn sở hữu nền tảng học tập quốc tế và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu thoát. Những yếu tố này đáp ứng tiêu chí tìm kiếm đại diện sẵn sàng chinh chiến ở đấu trường sắc đẹp quốc tế của ban tổ chức.

Ngô Bảo Ngọc: Ứng viên dày dạn kinh nghiệm

Ngô Bảo Ngọc đến từ TP.HCM, sở hữu chiều cao 1,75 m cùng số đo 82-60-91 cm. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Vận tải Hàng không tại Học viện Hàng không Việt Nam và từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc quy mô lớn. Thành tích trước đó của Bảo Ngọc bao gồm Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, giải phụ Best Catwalk và Người đẹp Biển.

Ngô Bảo Ngọc là người đẹp được nhiều khán giả kỳ vọng đăng quang Miss Grand Vietnam 2026.

Được đánh giá cao về kinh nghiệm trình diễn và thần thái hiện đại, Bảo Ngọc nhận được sự ủng hộ lớn trên các diễn đàn sắc đẹp. Dù vậy, theo nhận xét từ giám khảo Hương Giang, người đẹp cần bứt phá hơn nữa để thể hiện nét bản sắc riêng biệt nhằm chinh phục ngôi vị cao nhất.

Trần Thị Thoa Thương: Sự trở lại đầy quyết tâm từ Đà Nẵng

Trần Thị Thoa Thương (sinh năm 2002, đến từ Đà Nẵng) sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo 88-61-94 cm. Cô từng tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng). Sau khi phải rút lui tại mùa giải 2023, sự trở lại của Thoa Thương tại Miss Grand Vietnam 2026 cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trần Thị Thoa Thương trở lại Miss Grand vietnam 2026 sau khi rút lui khỏi mùa giải năm 2023.

Người đẹp đã chứng minh sự tiến bộ rõ rệt khi ghi tên vào Top 5 Người đẹp diễn áo tắm đẹp, trở thành một trong những gương mặt tiềm năng cho các vị trí cao.

Võ Đoàn Bảo Hà: Vẻ đẹp ngọt ngào từ Đồng Nai

Một đại diện nổi bật khác là Võ Đoàn Bảo Hà đến từ Đồng Nai. Người đẹp sinh năm 2002 sở hữu gương mặt khả ái và vóc dáng cân đối. Trước cuộc thi này, cô từng lọt Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 và Top 10 Miss World Vietnam 2025.

Võ Đoàn Bảo Hà được nhiều khán giả nhận xét là nổi bật trong dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2026.

Việc tiếp tục lọt Top 5 Người đẹp diễn áo tắm đẹp tại Miss Grand Vietnam 2026 giúp Bảo Hà duy trì vị thế vững chắc trong nhóm ứng viên hàng đầu trước đêm chung kết.

Đêm Chung kết hứa hẹn bùng nổ

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 vào tối 31/7 sẽ quyết định người đẹp chiến thắng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế. Sự kiện còn có sự tham dự của đương kim Miss Grand International, hứa hẹn đem đến màn tranh tài hấp dẫn giữa các thí sinh xuất sắc nhất.