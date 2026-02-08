Top Chef Việt Nam 2026 chính thức tái xuất trên VTV3 với thông điệp nâng tầm ẩm thực Việt Mùa thứ tư của Top Chef Việt Nam quy tụ 14 đầu bếp xuất sắc, mang đến những thử thách kịch tính nhằm đưa hương vị bản địa vươn tầm quốc tế trên sóng VTV3.

Sau vòng tuyển chọn, 14 đầu bếp xuất sắc nhất đã chính thức bước vào tranh tài tại căn bếp Top Chef Việt Nam 2026. Chương trình phát sóng lúc 21h00 thứ Hai hằng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 03/08. Mùa thứ tư trở lại với thông điệp chủ đạo "Ghi dấu ẩm thực Việt trên bàn tiệc của thế giới", hướng tới tôn vinh năng lực sáng tạo và văn hóa bản địa qua ngôn ngữ ẩm thực đương đại.

Top 14 của Top Chef Việt Nam 2026

Bối cảnh và sứ mệnh quảng bá vị thế ẩm thực Việt

Ẩm thực Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. Theo bảng xếp hạng 100 nền ẩm thực hàng đầu thế giới của TasteAtlas, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 16, tăng 3 bậc so với năm 2024 và 6 bậc so với năm 2023. Bên cạnh đó, các hệ thống danh giá như Michelin Guide hay Asia's 50 Best Restaurants liên tục ghi nhận sự xuất hiện của các nhà hàng và đầu bếp Việt.

Đại diện nhà sản xuất, bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất Top Chef Việt Nam - chia sẻ rằng chương trình đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trước khi tái ngộ khán giả. Thời điểm năm 2026 được đánh giá là cơ hội thuận lợi để truyền tải thông điệp nâng tầm nông sản và văn hóa ẩm thực Việt ra quốc tế thông qua một định dạng truyền hình thực tế đạt chuẩn toàn cầu.

Bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất Top Chef Việt Nam

Hội đồng giám khảo và định hướng đánh giá thí sinh

Chương trình quy tụ dàn giám khảo giàu kinh nghiệm chuyên môn. Giám khảo Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết tiêu chí đánh giá không chỉ nằm ở tay nghề chế biến mà còn ở câu chuyện cá nhân, cách mỗi thí sinh nuôi dưỡng tình yêu ẩm thực để tạo nên bản hòa ca trọn vẹn về hương vị.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - một trong những giám khảo chính của chương trình

Đồng hành trên ghế nóng, Giám khảo Alain Nguyễn - người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ẩm thực quốc tế - kỳ vọng tìm kiếm những đại sứ ẩm thực thế hệ mới, có khả năng kết nối bản sắc truyền thống với tư duy chế biến hiện đại.

Giám khảo chính Chef Alain Nguyễn

Đảm nhận vai trò host dẫn dắt chương trình là Hoa hậu Ngọc Châu. Cô cho biết các thí sinh sẽ phải đối mặt với nhiều "nguyên liệu bí mật" bất ngờ, đòi hỏi bản lĩnh và kỹ thuật xử lý cao độ để tạo nên những món ăn ấn tượng.

Hoa hậu Ngọc Châu đảm nhận vai trò dẫn dắt Top Chef Việt Nam 2026

Đổi mới trong thể lệ và cơ cấu giải thưởng

Trải qua 12 tập phát sóng, các thí sinh sẽ vượt qua các vòng thi chuyên môn khắt khe bao gồm: Thử thách Nhanh (Quick Fire) kiểm tra tốc độ phản ứng; Thử thách Loại trừ (Elimination) đánh giá chuyên môn sâu theo chủ đề; và Vòng Thẩm Định (Judges Table). Đặc biệt, mùa giải 2026 bổ sung Thử thách Đối đầu (Cook Off) mang tính loại trực tiếp kịch tính giữa các thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm.

Một số món ăn đặc sắc được các đầu bếp giới thiệu tại sự kiện ra mắt Top Chef Việt Nam 2026

Các tiêu chí chấm điểm dựa trên hương vị, kỹ thuật, tư duy sáng tạo, nghệ thuật trình bày và tính bản địa. Quán quân Top Chef Việt Nam 2026 sẽ nhận giải thưởng tiền mặt 200 triệu đồng, học bổng tại trường ẩm thực danh tiếng và cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài quốc tế. Hai Á quân nhận giải thưởng 100 triệu đồng mỗi người, trong khi các vị trí thứ 4 và thứ 5 nhận mức thưởng 20 triệu đồng.