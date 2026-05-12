Top xe máy điện pin tháo rời năm 2026: Giải pháp linh hoạt từ 13,9 triệu đồng Với khả năng sạc linh hoạt tại nhà hoặc văn phòng, xe máy điện pin rời giải quyết bài toán hạ tầng cho cư dân chung cư. Khám phá các mẫu xe tiêu biểu từ Honda, Yamaha, Yadea và VinFast.

Xe máy điện pin sạc rời đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người dùng đô thị, đặc biệt là cư dân sống tại các chung cư chưa có hạ tầng sạc chuyên dụng. Thiết kế pin tháo rời cho phép người dùng mang pin đi sạc ở bất kỳ đâu bằng nguồn điện sinh hoạt, tăng tính cơ động và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực đỗ xe.

Honda ICON e: - Lựa chọn thực dụng cho đô thị

Mẫu xe máy điện Honda ICON e: được niêm yết với mức giá 20 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ hoặc học sinh nhờ khối lượng nhẹ chỉ 87 kg và không yêu cầu bằng lái với tốc độ tối đa 48 km/h. Hệ thống pin lithium 48V-30,6 Ah của xe cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 71 km mỗi lần sạc.

Đáng chú ý, khối pin nặng 11,4 kg có thể tháo rời dễ dàng để sạc hoặc sạc trực tiếp trên xe. Thời gian sạc đầy từ 0-100% mất khoảng 8 giờ. Xe trang bị động cơ in-hub công suất tối đa 1,81 kW, mô-men xoắn 85 Nm, đi kèm các tiện ích như cổng sạc USB Type-C và cốp xe rộng 26 lít.

Yamaha NEO’s - Công nghệ kết nối và pin phụ linh hoạt

Yamaha NEO’s là mẫu xe cao cấp hơn với giá niêm yết 49 triệu đồng (đang có khuyến mại giảm 15 triệu đồng). Điểm mạnh của mẫu xe này là động cơ điện công suất tối đa 2,3 kW mạnh mẽ và khả năng lắp thêm pin phụ để gấp đôi quãng đường di chuyển so với con số 60 km tiêu chuẩn.

Pin của NEO’s không chỉ tháo rời linh hoạt mà còn hỗ trợ hệ sinh thái đổi pin tại trạm, giúp người dùng tiết kiệm thời gian chờ đợi. Xe tích hợp ứng dụng Y-Connect, chìa khóa thông minh Smartkey và hệ thống phanh an toàn gồm phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau.

Yadea Oris H - Quãng đường di chuyển ấn tượng

Trong phân khúc xe máy điện pin rời, Yadea Oris H gây chú ý với quãng đường vận hành lên tới 120 km mỗi lần sạc nhờ pin LFP 72V-30Ah. Đây là loại pin có độ bền cao và tính an toàn nhiệt tốt. Thời gian sạc đầy được rút ngắn còn khoảng 5-6 giờ.

Oris H sở hữu thiết kế sang trọng với đèn pha LED hình lục giác và đồng hồ kỹ thuật số có định vị GPS. Động cơ Hub có công suất tối đa 2.450W giúp xe đạt tốc độ 50 km/h, phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Giá bán của xe được công bố ở mức 27,49 triệu đồng.

Hệ sinh thái xe máy điện VinFast - Đa dạng phân khúc

VinFast hiện là hãng xe có danh mục xe máy điện pin rời đa dạng nhất thị trường Việt Nam. Ngoại trừ dòng Evo Lite NEO, hầu hết các mẫu xe khác đều hỗ trợ tháo rời pin hoặc đổi pin tại trạm, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng thông qua mạng lưới trụ sạc rộng khắp.

Dưới đây là bảng giá tham khảo các dòng xe máy điện VinFast có pin rời (đã bao gồm pin):

Dòng xe Giá bán (triệu đồng) Vero X 34,9 Viper 45,5 Feliz 2025 26,9 Feliz II 30,5 EVO 25,6 EVO Lite 22,6 Amio 13,9 ZGoo 15,9 Flazz 16,9

Việc lựa chọn xe máy điện pin rời không chỉ là giải pháp tình thế cho vấn đề hạ tầng mà còn là xu hướng tiêu dùng bền vững, giúp người lái chủ động hơn trong mọi hành trình di chuyển đô thị.