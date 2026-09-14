Torino 0-2 AS Roma: AS Roma giành chiến thắng
Trận đấu giữa Torino và AS Roma diễn ra lúc 23:30 ngày 14/09/2026 tại Stadio Olimpico di Torino. Đội khách đứng thứ 2 với 9 điểm, mở ra cơ hội bám đuổi ngôi đầu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Torino tiếp đón AS Roma.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Torino 57% - 43% AS Roma, phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 3.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Torino 53% - 47% AS Roma, dứt điểm 0 - 4, phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5.
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Torino 53% - 47% AS Roma, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 40'BÀN THẮNG! AS Roma (0-1)
Phút 40': D. Malen (AS Roma) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Torino): A. Cacciamani vào sân thay R. Belghali.
- 46'Thay người
Phút 46' (Torino): D. Braganca vào sân thay G. Gineitis.
- 50'AS Roma ép sân
Cầm bóng: Torino 55% - 45% AS Roma, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 1.
- 57'Thay người
Phút 57' (AS Roma): R. Mora vào sân thay M. Soule.
- 57'Thay người
Phút 57' (AS Roma): S. Castro vào sân thay D. Malen.
- 59'Thay người
Phút 59' (Torino): E. Ilkhan vào sân thay K. Fitz-Jim.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': M. Hermoso (AS Roma) nhận thẻ vàng (Holding).
- 62'AS Roma ép sân
Cầm bóng: Torino 57% - 43% AS Roma, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 2.
- 64'Thay người
Phút 64' (AS Roma): M. Kone vào sân thay B. Cristante.
- 64'Thay người
Phút 64' (AS Roma): M. De Roon vào sân thay P. Dybala.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': N. Pisilli (AS Roma) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 73'Thay người
Phút 73' (Torino): R. Rodriguez vào sân thay N. Fortini.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Torino 55% - 45% AS Roma, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 14, cứu thua 2 - 4.
- 83'Thay người
Phút 83' (Torino): D. Zapata vào sân thay R. Mandragora.
- 86'AS Roma ép sân
Cầm bóng: Torino 54% - 46% AS Roma, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 17, cứu thua 3 - 3.
- 88'Thay người
Phút 88' (AS Roma): D. Rensch vào sân thay E. Lulli.
- 90+3'BÀN THẮNG! AS Roma (0-2)
Phút 90+3': N. Pisilli (AS Roma) lập công. Tỷ số: 0 - 2.
- KTKết thúc: Torino 0-2 AS Roma
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 01:28 15/09/2026
Cuộc đối đầu giữa Torino và AS Roma diễn ra vào lúc 23:30 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Stadio Olimpico di Torino. Đây là thời điểm quan trọng đối với đội khách, khi một kết quả thuận lợi sẽ giúp AS Roma duy trì áp lực trực tiếp lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
AS Roma và mục tiêu bám sát nhóm dẫn đầu
AS Roma đang thể hiện phong độ xuất sắc kể từ đầu mùa giải. Đội bóng áo màu bã trầu duy trì chuỗi thành tích ấn tượng với 3 trận toàn thắng liên tiếp trong những lần ra sân gần nhất. Sự thăng hoa này giúp đại diện thủ đô vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm trọn vẹn.
Hàng công thi đấu sắc bén cùng sự gắn kết trong lối chơi là nền tảng giúp AS Roma duy trì phong độ cao. Chuyến làm khách lần này mang ý nghĩa bản lề, khi 3 điểm sẽ giúp họ tiếp tục bám đuổi ngôi đầu và củng cố vững chắc vị thế ở tốp đầu.
Thách thức cho Torino trên sân nhà
Trái ngược với đà thăng hoa của đối thủ, Torino đang trải qua giai đoạn khởi đầu không mấy suôn sẻ. Sau khi có được 1 trận thắng, đội chủ nhà đã phải nhận 2 thất bại liên tiếp ở những vòng đấu vừa qua. Thành tích này khiến Torino tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm.
Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stadio Olimpico di Torino là điểm tựa lớn nhất cho đội bóng thành Turin. Dẫu vậy, việc để thua 2 trận gần nhất cho thấy những mắt xích nơi hệ thống phòng ngự của Torino vẫn cần thêm sự chặt chẽ nếu muốn ngăn chặn sức tấn công từ đối thủ.
Cục diện đối đầu và xu hướng trận đấu
Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội mang lại bức tranh cân bằng nhưng AS Roma vẫn là bên chiếm ưu thế. Cụ thể, AS Roma giành được 3 chiến thắng, trong khi Torino có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm trong chuỗi trận này.
Với sự tự tin từ chuỗi 3 trận toàn thắng và vị trí nhì bảng hiện tại, AS Roma được đánh giá cao hơn về mặt tâm lý lẫn phong độ thi đấu. Nếu tiếp tục duy trì được sự hiệu quả trong khâu dứt điểm, đại diện thủ đô hoàn toàn có khả năng tạo ra thế trận áp đảo để hoàn thành mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)