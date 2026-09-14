Torino 0-2 AS Roma: AS Roma giành chiến thắng Trận đấu giữa Torino và AS Roma diễn ra lúc 23:30 ngày 14/09/2026 tại Stadio Olimpico di Torino. Đội khách đứng thứ 2 với 9 điểm, mở ra cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Torino 0 - 2 AS Roma Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Torino tiếp đón AS Roma.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torino 57% - 43% AS Roma, phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 3.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torino 53% - 47% AS Roma, dứt điểm 0 - 4, phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torino 53% - 47% AS Roma, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 1.

40' BÀN THẮNG! AS Roma (0-1) Phút 40': D. Malen (AS Roma) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Torino): A. Cacciamani vào sân thay R. Belghali.

46' Thay người Phút 46' (Torino): D. Braganca vào sân thay G. Gineitis.

50' AS Roma ép sân Cầm bóng: Torino 55% - 45% AS Roma, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 1.

57' Thay người Phút 57' (AS Roma): R. Mora vào sân thay M. Soule.

57' Thay người Phút 57' (AS Roma): S. Castro vào sân thay D. Malen.

59' Thay người Phút 59' (Torino): E. Ilkhan vào sân thay K. Fitz-Jim.

61' Thẻ vàng Phút 61': M. Hermoso (AS Roma) nhận thẻ vàng (Holding).

62' AS Roma ép sân Cầm bóng: Torino 57% - 43% AS Roma, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 2.

64' Thay người Phút 64' (AS Roma): M. Kone vào sân thay B. Cristante.

64' Thay người Phút 64' (AS Roma): M. De Roon vào sân thay P. Dybala.

72' Thẻ vàng Phút 72': N. Pisilli (AS Roma) nhận thẻ vàng (Tripping).

73' Thay người Phút 73' (Torino): R. Rodriguez vào sân thay N. Fortini.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Torino 55% - 45% AS Roma, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 14, cứu thua 2 - 4.

83' Thay người Phút 83' (Torino): D. Zapata vào sân thay R. Mandragora.

86' AS Roma ép sân Cầm bóng: Torino 54% - 46% AS Roma, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 17, cứu thua 3 - 3.

88' Thay người Phút 88' (AS Roma): D. Rensch vào sân thay E. Lulli.

90+3' BÀN THẮNG! AS Roma (0-2) Phút 90+3': N. Pisilli (AS Roma) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

KT Kết thúc: Torino 0-2 AS Roma Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:28 15/09/2026

Đội hình chính thức Torino Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ignazio Abate AS Roma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Piero Gasperini Gian 20 Lucas Perri 45 Rafik Belghali 5 Eray Cömert 23 Saúl Coco 15 Pietro Comuzzo 29 Niccolò Fortini 66 Gvidas Gineitis 8 Rolando Mandragora 28 Kian Fitz-Jim 18 Giovanni Simeone 10 Nikola Vlašić 99 Mile Svilar 23 Gianluca Mancini 26 Leonardo Balerdi 22 Mario Hermoso 20 Nahuel Molina 61 Niccolò Pisilli 4 Bryan Cristante 77 Emanuele Lulli 21 Paulo Dybala 18 Matías Soulé 14 Donyell Malen Dự bị Torino 76 Lapo Siviero 26 Diego Mascardi 13 Ricardo Rodríguez 2 Nathan Patterson 44 Ardian Ismajli 3 Cristiano Biraghi 21 Daniel Bragança 6 Emirhan İlkhan 11 Gaetano Oristanio AS Roma 95 Pierluigi Gollini 70 Giorgio De Marzi 87 Daniele Ghilardi 3 Konstantinos Koulierakis 2 Devyne Rensch 17 Manu Koné 15 Marten de Roon 43 Wesley 86 Rodrigo Mora Cập nhật đội hình lúc 23:04 14/09/2026

Torino Thống kê AS Roma 52% Kiểm soát bóng 48% 6 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 5 1 Phạt góc 8 7 Phạm lỗi 20 0 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 3

Cuộc đối đầu giữa Torino và AS Roma diễn ra vào lúc 23:30 ngày 14/09/2026 trên sân vận động Stadio Olimpico di Torino. Đây là thời điểm quan trọng đối với đội khách, khi một kết quả thuận lợi sẽ giúp AS Roma duy trì áp lực trực tiếp lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

AS Roma và mục tiêu bám sát nhóm dẫn đầu

AS Roma đang thể hiện phong độ xuất sắc kể từ đầu mùa giải. Đội bóng áo màu bã trầu duy trì chuỗi thành tích ấn tượng với 3 trận toàn thắng liên tiếp trong những lần ra sân gần nhất. Sự thăng hoa này giúp đại diện thủ đô vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm trọn vẹn.

Hàng công thi đấu sắc bén cùng sự gắn kết trong lối chơi là nền tảng giúp AS Roma duy trì phong độ cao. Chuyến làm khách lần này mang ý nghĩa bản lề, khi 3 điểm sẽ giúp họ tiếp tục bám đuổi ngôi đầu và củng cố vững chắc vị thế ở tốp đầu.

Thách thức cho Torino trên sân nhà

Trái ngược với đà thăng hoa của đối thủ, Torino đang trải qua giai đoạn khởi đầu không mấy suôn sẻ. Sau khi có được 1 trận thắng, đội chủ nhà đã phải nhận 2 thất bại liên tiếp ở những vòng đấu vừa qua. Thành tích này khiến Torino tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm.

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stadio Olimpico di Torino là điểm tựa lớn nhất cho đội bóng thành Turin. Dẫu vậy, việc để thua 2 trận gần nhất cho thấy những mắt xích nơi hệ thống phòng ngự của Torino vẫn cần thêm sự chặt chẽ nếu muốn ngăn chặn sức tấn công từ đối thủ.

Cục diện đối đầu và xu hướng trận đấu

Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội mang lại bức tranh cân bằng nhưng AS Roma vẫn là bên chiếm ưu thế. Cụ thể, AS Roma giành được 3 chiến thắng, trong khi Torino có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm trong chuỗi trận này.

Với sự tự tin từ chuỗi 3 trận toàn thắng và vị trí nhì bảng hiện tại, AS Roma được đánh giá cao hơn về mặt tâm lý lẫn phong độ thi đấu. Nếu tiếp tục duy trì được sự hiệu quả trong khâu dứt điểm, đại diện thủ đô hoàn toàn có khả năng tạo ra thế trận áp đảo để hoàn thành mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Torino · 2 thắng 0 hòa AS Roma · 3 thắng Torino 0 - 2 AS Roma AR AS Roma 2 - 3 Torino TOR AS Roma 0 - 1 Torino TOR Torino 0 - 2 AS Roma AR AS Roma 1 - 0 Torino AR

Torino 5 trận gần nhất T B B B T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới AS Roma 5 trận gần nhất H T T T H 3 Trận 3-0-0 T-H-B 10 Ghi (TB 3.3) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 AS Roma 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Inter 3 3 0 0 +5 9 T T T … 13 Udinese 3 1 1 1 0 4 B T H 14 Torino 3 1 0 2 -1 3 T B B 15 Fiorentina 4 1 0 3 -6 3 T B B B …

Tình hình lực lượng Torino ✚ C. Adams (Muscle Injury) ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ P. Pellegri (Knee Injury) ✚ C. Casadei (Rest) ✚ G. Simeone (Back Injury) ✚ C. Adams (Muscle Injury) ✚ F. Israel (Shoulder Injury) ✚ P. Pellegri (Knee Injury) AS Roma ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ M. Bah (Knee Injury)