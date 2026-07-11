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Torino 1-1 Lecce: Hai đội chia điểm

Văn Thể07/11/2026 16:16

Lecce bước vào trận gặp Torino với phong độ chưa tốt, thua 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 07/11/2026 tại Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino1 - 1LecceKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Torino tiếp đón Lecce.

  • 13'Torino ép sân

    Cầm bóng: Torino 85% - 15% Lecce, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

  • 27'Torino ép sân

    Cầm bóng: Torino 70% - 30% Lecce, phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

  • 39'Torino ép sân

    Cầm bóng: Torino 66% - 34% Lecce, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 5.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Torino): Che Adams vào sân thay Sandro Kulenović.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Youssef Maleh (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'Torino ép sân

    Cầm bóng: Torino 71% - 29% Lecce, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 4 - 8.

  • 60'BÀN THẮNG! Torino (1-0)

    Phút 60': Kialonda Gaspar (Lecce) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Torino): Gvidas Gineitis vào sân thay Kian Fitz-Jim.

  • 64'Torino ép sân

    Cầm bóng: Torino 72% - 28% Lecce, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 6 - 9.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Lecce): Willem Geubbels vào sân thay Nikola Stulic.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Lecce): Konan N'Dri vào sân thay Ali Dembélé.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Lecce): Lassana Coulibaly vào sân thay Mohamed Kaba.

  • 73'BÀN THẮNG! Lecce (1-1)

    Phút 73': Konan N'Dri (Lecce) lập công (kiến tạo: Lassana Coulibaly). Tỷ số: 1 - 1.

  • 76'Torino ép sân

    Cầm bóng: Torino 66% - 34% Lecce, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 0.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Torino): Zakaria Aboukhlal vào sân thay Alessio Cacciamani.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Torino): Cesare Casadei vào sân thay Daniel Bragança.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Torino): Emirhan İlkhan vào sân thay Nikola Vlašić.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Amar Fatah (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Lecce): Sadik Fofana vào sân thay Amar Fatah.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Lecce): Jamil Siebert vào sân thay Youssef Maleh.

  • 88'Torino ép sân

    Cầm bóng: Torino 64% - 36% Lecce, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 1 - 1.

  • KTKết thúc: Torino 1-1 Lecce

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:11 07/11/2026

Đội hình chính thức
Torino
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Ignazio Abate
Lecce
Sơ đồ 3-5-2 · HLV E. Di Francesco
20
Lucas Perri
23
Saúl Coco
44
A. Ismajli
15
P. Comuzzo
45
R. Belghali
28
K. Fitz-Jim
21
Daniel Bragança
77
A. Cacciamani
10
N. Vlašić
17
S. Kulenović
18
G. Simeone
30
W. Falcone
44
Tiago Gabriel
4
Kialonda Gaspar
2
A. Dembélé
17
Danilo Veiga
77
M. Kaba
79
O. Ngom
14
Y. Maleh
25
A. Gallo
9
N. Štulić
7
Ahmed Fatah
Dự bị
Torino
91 D. Zapata19 C. Adams7 Z. Aboukhlal3 C. Biraghi22 C. Casadei5 E. Cömert66 G. Gineitis6 E. İlkhan8 R. Mandragora
Lecce
31 E. Scott5 J. Siebert11 K. N’Dri3 C. Ndaba18 G. Jean28 Olaf Gorter69 W. Geubbels16 O. Gandelman8 S. Fofana
Cập nhật đội hình lúc 20:32 07/11/2026
TorinoThống kêLecce
64%
Kiểm soát bóng
36%
10
Dứt điểm
6
2
Trúng đích
2
4
Phạt góc
5
11
Phạm lỗi
16
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
K. N’Dri
K. N’Dri
Lecce
1 bàn
L. Coulibaly
L. Coulibaly
Lecce
1 kiến tạo · điểm 6.74
P. Comuzzo
P. Comuzzo
Torino
Điểm 7.24
Saúl Coco
Saúl Coco
Torino
Điểm 7.2

Lecce bước vào chuyến làm khách trên sân Torino với phong độ chưa tốt: đội thua 4 trong 5 trận gần nhất và đang cần một kết quả tích cực để tìm lại nhịp thi đấu. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 07/11/2026 tại Stadio Olimpico Grande Torino.

Lecce chưa thoát khỏi chuỗi trận khó khăn

Trong 5 trận gần nhất, Lecce chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Đáng lo hơn, đội thua cả 3 trận mới nhất. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược, tức là đã có khoảng cách nhất định với thời điểm hiện tại.

Chuỗi kết quả này khiến Lecce thiếu sự tự tin khi rời sân nhà. Đội khách cần sự chắc chắn trong khâu tổ chức phòng ngự và hiệu quả hơn ở những cơ hội hiếm hoi để thoát khỏi vòng xoáy thất bại.

Torino có phong độ dao động

Chủ nhà cũng không ở trạng thái ổn định. Torino thắng 3 trong 5 trận gần nhất và thua 2 trận, nhưng cả hai thất bại đều đến ở 2 trận mới nhất. Trước đó, đội từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Như vậy, Torino đang cố gắng chấm dứt mạch hai trận thua để lấy lại đà hưng phấn từ chuỗi thắng trước đó. Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế để đội chủ nhà thực hiện mục tiêu này.

Thứ hạng và khoảng cách điểm số

Trên bảng xếp hạng, Torino đang đứng thứ 10 với 13 điểm, còn Lecce xếp thứ 14 với 9 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 4 điểm, đủ để tạo ra chênh lệch về vị thế nhưng chưa quá lớn nếu đội khách có được kết quả tốt.

Với Lecce, một trận đấu tích cực trên sân đối thủ có thể giúp rút ngắn khoảng cách. Torino thì muốn tận dụng sân nhà để củng cố vị trí hiện tại.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Torino thắng 2 trận, hòa 1 trận và Lecce cũng thắng 2 trận. Điều này cho thấy Lecce hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà dù đang sa sút.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Lecce là chặn đứng chuỗi thua và giữ vững sự tập trung trong thời gian dài. Nếu sớm để thủng lưới, đội khách dễ rơi vào thế bị động giống những trận gần đây.

Ngược lại, Torino cần thể hiện sự kiên nhẫn và tránh tâm lý nôn nóng sau hai trận thua liên tiếp. Đội chủ nhà có phong độ nhỉnh hơn trong 5 trận gần nhất và đứng trên đối thủ ở bảng xếp hạng nên sẽ được đánh giá cao hơn một chút.

Nhận định

Torino nhỉnh hơn về phong độ, thứ hạng và lợi thế sân nhà, nhưng việc đội thua hai trận gần nhất khiến cuộc đối đầu này chưa thể ngã ngũ. Lecce đang gặp khó khăn nhưng thành tích đối đầu cân bằng cho thấy đội vẫn có cơ hội tìm lại niềm vui. Trận đấu hứa hẹn là cuộc chạm trán giữa hai đội đều đang cần lấy lại mạch kết quả tốt.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Torino · 2 thắng1 hòaLecce · 2 thắng
01/02/2026
Torino
1 - 0
Lecce
TOR
30/11/2025
Lecce
2 - 1
Torino
LEC
19/05/2025
Lecce
1 - 0
Torino
LEC
15/09/2024
Torino
0 - 0
Lecce
Hòa
17/02/2024
Torino
2 - 0
Lecce
TOR
Torino
5 trận gần nhất
BBTTT
10
Trận
4-1-5
T-H-B
14
Ghi (TB 1.4)
16
Thủng lưới
Lecce
5 trận gần nhất
BBBTB
10
Trận
3-0-7
T-H-B
11
Ghi (TB 1.1)
21
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio10910+1628TTTTT
2Inter10811+1325BTTTT
3AS Roma10730+1824TTHTH
9Bologna10424+114TTTBT
10Torino10415-213BBTTT
11Genoa10415-413TTTBT
13Atalanta10325-411BHHBT
14Lecce10307-109BBBTB
15Parma10226-78THBBB
Tình hình lực lượng
Torino
P. Pellegri (Jumpers Knee)
Lecce
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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