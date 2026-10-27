Torino 1-3 Como: Como giành chiến thắng
Torino và Como cùng mang theo chuỗi 3 trận thắng liên tiếp vào cuộc đối đầu lúc 02:45 ngày 28/10/2026 tại Stadio Olimpico Grande Torino, khi Como hơn 4 điểm.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Torino tiếp đón Como.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Torino 52% - 48% Como, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 24'BÀN THẮNG! Torino (1-0)
Phút 24': Che Adams (Torino) lập công (kiến tạo: Kian Fitz-Jim). Tỷ số: 1 - 0.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Torino 44% - 56% Como, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.
- 37'Como ép sân
Cầm bóng: Torino 38% - 62% Como, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Como ép sân
Cầm bóng: Torino 31% - 69% Como, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 2.
- 55'Thay người
Phút 55' (Torino): Nathan Patterson vào sân thay Alessio Cacciamani.
- 55'Thay người
Phút 55' (Torino): Gvidas Gineitis vào sân thay Kian Fitz-Jim.
- 58'Thay người
Phút 58' (Como): Jayden Addai vào sân thay Maximo Perrone.
- 58'Thay người
Phút 58' (Como): Martin Baturina vào sân thay Maxence Caqueret.
- 63'Como ép sân
Cầm bóng: Torino 30% - 70% Como, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 2 - 4.
- 70'Thay người
Phút 70' (Como): Kaiki Bruno vào sân thay Álex Valle.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Rafik Belghali (Torino) nhận thẻ vàng (Foul).
- 74'Thay người
Phút 74' (Torino): Sandro Kulenović vào sân thay Giovanni Simeone.
- 77'Como ép sân
Cầm bóng: Torino 28% - 72% Como, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 2, cứu thua 3 - 4.
- 78'Thay người
Phút 78' (Como): Samuele Ricci vào sân thay Jayden Addai.
- 78'Thay người
Phút 78' (Como): Ivan Smolcic vào sân thay Luis Milla.
- 81'BÀN THẮNG! Como (1-1)
Phút 81': Jacobo Ramón (Como) lập công (kiến tạo: Nico Paz). Tỷ số: 1 - 1.
- 87'BÀN THẮNG! Como (1-2)
Phút 87': Nico Paz (Como) lập công (kiến tạo: Yan Couto). Tỷ số: 1 - 2.
- 89'Thay người
Phút 89' (Torino): Gaetano Oristanio vào sân thay Rafik Belghali.
- 89'Thay người
Phút 89' (Torino): Emirhan İlkhan vào sân thay Daniel Bragança.
- 89'Como ép sân
Cầm bóng: Torino 27% - 73% Como, dứt điểm 11 - 17 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 6; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 10 - 2, cứu thua 3 - 4.
- 90+2'BÀN THẮNG! Como (1-3)
Phút 90+2': Martin Baturina (Como) lập công. Tỷ số: 1 - 3.
- KTKết thúc: Torino 1-3 Como
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.
Cập nhật lúc 04:45 28/10/2026
Torino và Como gặp nhau trong lúc cả hai cùng đang có phong độ cao. Mỗi đội đều thắng 3 trận liên tiếp gần nhất, nên cuộc gặp tại Stadio Olimpico Grande Torino lúc 02:45 ngày 28/10/2026 hứa hẹn là màn so tài giữa hai tập thể đang tự tin.
Hai chuỗi thắng gặp nhau
Torino đang có 5 trận gần nhất khá tích cực: thắng 3, hòa 1, thua 1. Điều đáng chú ý là 3 trận thắng nằm ở những lần ra sân mới nhất, cho thấy đội chủ nhà đang lên tay đúng lúc. Trận hòa và trận thua đến trước đó, nên đà đi lên của Torino khá rõ.
Como có cùng thành tích thắng 3 trận liên tiếp gần nhất. Trong 5 trận gần đây, đội khách thắng 3, hòa 1, thua 1. Trận thua và trận hòa đều nằm ở giai đoạn trước chuỗi thắng này.
Thế đối đầu nghiêng về Como
Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Como thắng 3 lần và Torino thắng 1 lần, không có trận hòa nào. Xu hướng này cho thấy Como thường chiếm ưu thế khi gặp Torino. Tuy nhiên, Torino từng thắng ít nhất một lần trong loạt gặp gần đây và đang chơi tốt hơn so với giai đoạn trước.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Como đang đứng hạng 5 với 17 điểm. Torino xếp hạng 8 với 13 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Khoảng cách này không quá lớn. Đội chủ nhà có cơ hội rút ngắn chênh lệch nếu giành chiến thắng trên sân nhà.
Điểm then chốt của trận đấu
Khi cả hai đội đều mang theo chuỗi thắng, sự tự tin có thể ảnh hưởng nhiều đến diễn biến trận đấu. Como có lợi thế về thứ hạng và thế đối đầu gần đây. Torino có lợi thế sân nhà và đà đi lên đang rõ nét.
Trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng, và đội nào giữ được sự ổn định lâu hơn sẽ có lợi thế. Một chuỗi thắng sẽ phải dừng lại, hoặc cả hai cùng kéo dài đà thăng hoa, nên đây là cuộc gặp đáng theo dõi.
Nhận định
Nhìn chung, Como nhỉnh hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu, còn Torino có phong độ không thua kém và được thi đấu trên sân nhà. Đây là cuộc đấu của hai đội đang vào phom, nơi những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)