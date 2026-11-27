Torreense 1-2 Celtic: Celtic giành chiến thắng Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 19 và 6 điểm, hơn Celtic 3 điểm trước trận đấu lúc 03:00 ngày 27/11/2026. Hai đội mang vào cuộc gặp hai trạng thái phong độ trái ngược.

Torreense 1 - 2 Celtic Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Torreense tiếp đón Celtic.

9' BÀN THẮNG! Celtic (0-1) Phút 9': Javi Vazquez (Torreense) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

12' Celtic ép sân Cầm bóng: Torreense 31% - 69% Celtic, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

19' BÀN THẮNG! Torreense (1-1) Phút 19': Dany Jean (Torreense) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torreense 46% - 54% Celtic, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 2.

35' Thẻ vàng Phút 35': Jota (Celtic) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torreense 46% - 54% Celtic, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 2 - 2.

40' Thẻ vàng Phút 40': Javi Vazquez (Torreense) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Celtic): Cameron Carter-Vickers vào sân thay Dane Murray.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Celtic ép sân Cầm bóng: Torreense 39% - 61% Celtic, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 3 - 2.

59' Thay người Phút 59' (Celtic): Oliver Sorensen vào sân thay Alex Oxlade-Chamberlain.

59' Thay người Phút 59' (Celtic): Camilo Duran vào sân thay Kasper Hogh.

61' Thẻ vàng Phút 61': Mohamed Ali Diadie (Torreense) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Celtic ép sân Cầm bóng: Torreense 36% - 64% Celtic, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 4 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Torreense): Andre Simões vào sân thay João Marques.

66' Thay người Phút 66' (Torreense): Amine Oudrhiri vào sân thay Ianique Tavares Stopira.

71' Thẻ vàng Phút 71': Jonathan Mutombo Mawesi (Torreense) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Celtic ép sân Cầm bóng: Torreense 36% - 64% Celtic, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 4 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Celtic): James Forrest vào sân thay Jota.

75' Thay người Phút 75' (Torreense): L. Quintero vào sân thay Manuel Pozo.

75' Thay người Phút 75' (Torreense): David Bruno vào sân thay Jonathan Mutombo Mawesi.

82' Thay người Phút 82' (Celtic): Sebastian Tounekti vào sân thay Yang Hyun-Jun.

84' BÀN THẮNG! Celtic (1-2) Phút 84': Camilo Duran (Celtic) lập công (kiến tạo: James Forrest). Tỷ số: 1 - 2.

85' Celtic ép sân Cầm bóng: Torreense 34% - 66% Celtic, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 15, cứu thua 4 - 2.

86' Thay người Phút 86' (Torreense): Karem Zoabi vào sân thay Alejandro Alfaro.

KT Kết thúc: Torreense 1-2 Celtic Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 04:57 27/11/2026

Đội hình chính thức Torreense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV João Nuno Celtic Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. O'Neill 31 Adriel 45 J. Mutombo 4 Volnei Feltes 2 Stopira 23 Javi Vázquez 8 Alejandro Alfaro 5 M. Diadie 11 Manu Pozo 33 João Marques 7 D. Jean 17 M. Drammeh 26 S. Johnstone 51 Colby Donovan 47 D. Murray 5 L. Scales 63 K. Tierney 21 Oxlade-Chamberlain 42 C. McGregor 13 Yang Hyun-Jun 14 L. McCowan 7 Jota 9 K. Høgh Dự bị Torreense 3 Juan María Alcedo 44 S. Henriksen 22 David Bruno 53 Rodrigo Guerreiro 6 A. Oudrhiri 29 L. Quintero 26 André Simões 19 K. Zoabi 73 Vasco Soares De Melo Duarte Silva Celtic 23 H. Hassan 3 J. Lotomba 33 S. McArdle 56 A. Ralston 1 V. Sinisalo 18 O. Sørensen 17 S. Tounekti 49 J. Forrest 20 Carter-Vickers Cập nhật đội hình lúc 02:34 27/11/2026

Torreense Thống kê Celtic 37% Kiểm soát bóng 63% 11 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 6 3 Phạt góc 7 11 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật D. Jean Torreense 1 bàn C. Durán Celtic 1 bàn J. Forrest Celtic 1 kiến tạo · điểm 7.02

Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 19 với 6 điểm. Trận gặp Celtic trên sân Estádio Dr. Magalhães Pessoa lúc 03:00 ngày 27/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí. Celtic hiện đứng hạng 32 với 3 điểm, nên cũng cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Torreense bám sát nhóm trên, nhưng phong độ chưa ổn định

Vị trí thứ 19 cho thấy Torreense đang ở khoảng cách không xa so với nhóm đầu bảng. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà có nhiều biến động. Trong 5 trận gần nhất, Torreense thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.

Đáng chú ý, hai trận mới nhất của đội đều kết thúc bằng thất bại. Trước đó, Torreense có một trận thắng, một trận hòa rồi lại thắng. Vì vậy, trận gặp Celtic là dịp để đội chủ nhà chấm dứt mạch thua và lấy lại sự tự tin trước khán giả nhà.

Celtic mang theo đà thắng, nhưng vẫn ở nhóm cuối bảng

Ngược lại, Celtic có phong độ khá tốt. Đội khách thắng 3 trận liên tiếp gần đây nhất, trước đó thua 1 trận và hòa 1 trận. Tổng cộng, họ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Dù vậy, Celtic mới có 3 điểm và đứng hạng 32. Khoảng cách 3 điểm so với Torreense cho thấy đội khách vẫn phải tiếp tục tích lũy điểm số. Một chiến thắng trên sân đối thủ sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai hướng đi đối lập cạnh nhau. Torreense cần ổn định trở lại sau hai thất bại gần nhất để giữ vị trí hiện tại. Celtic muốn biến đà thắng thành điểm số trên bảng xếp hạng.

Nếu Torreense kiểm soát được nhịp độ và hạn chế sai sót như ở các trận thua vừa qua, đội chủ nhà có cơ sở để giữ khoảng cách với đối thủ. Ngược lại, nếu Celtic duy trì được sự hiệu quả của chuỗi 3 trận thắng, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Về thứ hạng và điểm số, Torreense nhỉnh hơn. Về phong độ gần đây, Celtic đang có lợi thế rõ rệt. Đây là trận đấu cân bằng, trong đó khả năng giữ vững tâm lý và tận dụng cơ hội sẽ quyết định đội nào đi tiếp trong cuộc đua phía trên.

Torreense 5 trận gần nhất B B T H T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới Celtic 5 trận gần nhất T T T B H 4 Trận 1-0-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 -1 6 B B T T 19 Torreense 4 2 0 2 -2 6 T B B T 20 Real Sociedad 4 1 2 1 +5 5 H T H B … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 31 Marseille 4 1 0 3 -4 3 T B B B 32 Celtic 4 1 0 3 -5 3 T B B B 33 Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 -7 1 B B B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại