Torreense 1-2 Sunderland: Sunderland giành chiến thắng Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 3 điểm, và tiếp Sunderland lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

Torreense 1 - 2 Sunderland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Torreense tiếp đón Sunderland.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torreense 49% - 51% Sunderland, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 2.

27' Sunderland ép sân Cầm bóng: Torreense 42% - 58% Sunderland, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

37' BÀN THẮNG! Torreense (1-0) Phút 37': Volnei Feltes (Torreense) lập công (kiến tạo: Amine Oudrhiri). Tỷ số: 1 - 0.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torreense 45% - 55% Sunderland, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 6.

43' Thẻ vàng Phút 43': Jonathan Mutombo Mawesi (Torreense) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thẻ vàng Phút 45': Trai Hume (Sunderland) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Thế trận giằng co Cầm bóng: Torreense 44% - 56% Sunderland, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 11.

58' Thay người Phút 58' (Sunderland): Enzo Le Fée vào sân thay Malick Fofana.

58' Thay người Phút 58' (Sunderland): Granit Xhaka vào sân thay Nilson Angulo.

59' Thay người Phút 59' (Sunderland): Nordi Mukiele vào sân thay Trai Hume.

59' Thay người Phút 59' (Sunderland): Reinildo Isnard Mandava vào sân thay Dayann Methalie.

63' Thay người Phút 63' (Torreense): Ianique Tavares Stopira vào sân thay Manuel Pozo.

63' Thay người Phút 63' (Torreense): David Bruno vào sân thay Jonathan Mutombo Mawesi.

63' Sunderland ép sân Cầm bóng: Torreense 41% - 59% Sunderland, dứt điểm 1 - 10 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 8; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 1 - 0.

67' BÀN THẮNG! Sunderland (1-1) Phút 67': Jules Ahoka (Sunderland) lập công (kiến tạo: Nordi Mukiele). Tỷ số: 1 - 1.

73' Thay người Phút 73' (Torreense): Dany Jean vào sân thay João Marques.

73' Thay người Phút 73' (Torreense): L. Quintero vào sân thay Karem Zoabi.

75' Sunderland ép sân Cầm bóng: Torreense 40% - 60% Sunderland, dứt điểm 2 - 18 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 8; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 3 - 0.

79' Thẻ vàng Phút 79': Enzo Le Fée (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thẻ vàng Phút 85': Nordi Mukiele (Sunderland) nhận thẻ vàng (Dissent).

87' Sunderland ép sân Cầm bóng: Torreense 40% - 60% Sunderland, dứt điểm 2 - 20 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 9; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 18, cứu thua 3 - 0.

89' VAR Phút 89': Phạt đền bị hủy — Timur Tutierov (Sunderland).

90+2' Thay người Phút 90+2' (Torreense): musa drammeh vào sân thay Malik Abubakari.

90+3' BÀN THẮNG! Sunderland (1-2) Phút 90+3': Noah Sadiki (Sunderland) lập công (kiến tạo: Granit Xhaka). Tỷ số: 1 - 2.

KT Kết thúc: Torreense 1-2 Sunderland Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 01:43 16/10/2026

Đội hình chính thức Torreense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Tralhão Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris 1 Lucas Paes 45 J. Mutombo 5 M. Diadie 4 Volnei Feltes 23 Javi Vázquez 6 A. Oudrhiri 8 Alejandro Alfaro 11 Manu Pozo 19 K. Zoabi 33 João Marques 27 M. Abubakari 22 R. Roefs 32 T. Hume 13 O'Nien 15 O. Alderete 6 D. Methalie 29 Jules Ahoka 27 N. Sadiki 10 N. Angulo 11 C. Rigg 39 M. Fofana 57 Timur Tuterov Dự bị Torreense 2 Stopira 29 L. Quintero 7 D. Jean 53 Rodrigo Guerreiro 17 M. Drammeh 22 David Bruno 44 S. Henriksen 3 Juan María Alcedo 14 Jorge Aguirre Sunderland 9 B. Brobbey 4 K. Danso 19 H. Diarra 28 E. Le Fée 17 Reinildo 21 S. Moore 20 N. Mukiele 77 T. Proctor 47 T. Ogunsuyi Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026

Torreense Thống kê Sunderland 39% Kiểm soát bóng 61% 3 Dứt điểm 22 1 Trúng đích 5 2 Phạt góc 9 13 Phạm lỗi 19 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật N. Sadiki Sunderland 1 bàn Jules Ahoka Sunderland 1 bàn Volnei Feltes Torreense 1 bàn G. Xhaka Sunderland 1 kiến tạo · điểm 7.65 A. Oudrhiri Torreense 1 kiến tạo · điểm 6.67 N. Mukiele Sunderland 1 kiến tạo · điểm 6.18

Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Sunderland vào lúc 23h45 ngày 15/10/2026. Chủ nhà hiện đứng hạng 12 với 3 điểm, hơn đối thủ ba bậc trên bảng xếp hạng dù hai đội có số điểm bằng nhau.

Torreense: nhiều biến động nhưng vẫn giữ nhịp

Trong 5 trận gần nhất, Torreense thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa có sự ổn định tuyệt đối, nhưng vẫn đủ mạnh để giữ vị trí hạng 12.

Đáng chú ý, Torreense để thua ở trận gần nhất, sau khi trước đó có một chuỗi xen kẽ thắng và hòa. Trận đấu trên sân nhà là cơ hội để đội bóng sớm lấy lại nhịp và duy trì khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Sunderland: phong độ chập chờn

Sunderland có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng và 3 trận thua. Đội khách thua hai trận liên tiếp gần đây, trước khi xen vào đó một chiến thắng và một thất bại nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đang chưa tìm được sự ổn định.

Hiện Sunderland đứng hạng 15 với 3 điểm. Khoảng cách với Torreense trên bảng xếp hạng chỉ là vài bậc, nên một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ cải thiện vị trí.

Cuộc đua tốp đầu và điểm then chốt

Cả hai đội cùng có 3 điểm, nên trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng đối với việc định hình vị trí của mỗi bên ở giai đoạn đầu hành trình. Với Torreense, một kết quả tốt sẽ giúp họ tiến gần hơn tới nhóm dự cúp châu lục. Với Sunderland, đây là dịp để chặn đà đi xuống.

Xét về phong độ, chủ nhà có phần nhỉnh hơn nhờ số trận thắng và trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Sunderland thua nhiều hơn thắng. Lợi thế sân nhà tại Estádio Dr. Magalhães Pessoa cũng là yếu tố đáng cân nhắc.

Nhận định

Torreense nhỉnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, đồng thời được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, việc hai đội cùng có 3 điểm cho thấy cách biệt không lớn. Sunderland vẫn có thể gây khó khăn nếu cải thiện được sự ổn định sau chuỗi trận thất thường.

Torreense 5 trận gần nhất B T H T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Sunderland 5 trận gần nhất B B T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 11 Lyon 1 1 0 0 +1 3 T 12 Torreense 1 1 0 0 +1 3 T 13 Olympiakos Piraeus 1 1 0 0 +1 3 T 14 Red Bull Salzburg 1 1 0 0 +1 3 T 15 Sunderland 1 1 0 0 +1 3 T 16 Omonia Nicosia 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Torreense ✚ N. Jatta (Red Card) ✚ N. Jatta (Red Card) Sunderland ✚ J. Angulo (Off the roster) ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ A. Browne (Off the roster) ✚ H. Diarra (Hamstring Injury) ✚ M. Ellborg (Off the roster) ✚ T. Meunier (Muscle Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ J. Ta Bi (Off the roster)