Torreense 1-2 Sunderland: Sunderland giành chiến thắng
Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 3 điểm, và tiếp Sunderland lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Estádio Dr. Magalhães Pessoa.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Torreense tiếp đón Sunderland.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Torreense 49% - 51% Sunderland, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 2.
- 27'Sunderland ép sân
Cầm bóng: Torreense 42% - 58% Sunderland, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 4.
- 37'BÀN THẮNG! Torreense (1-0)
Phút 37': Volnei Feltes (Torreense) lập công (kiến tạo: Amine Oudrhiri). Tỷ số: 1 - 0.
- 39'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Torreense 45% - 55% Sunderland, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 6.
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Jonathan Mutombo Mawesi (Torreense) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': Trai Hume (Sunderland) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Torreense 44% - 56% Sunderland, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 11.
- 58'Thay người
Phút 58' (Sunderland): Enzo Le Fée vào sân thay Malick Fofana.
- 58'Thay người
Phút 58' (Sunderland): Granit Xhaka vào sân thay Nilson Angulo.
- 59'Thay người
Phút 59' (Sunderland): Nordi Mukiele vào sân thay Trai Hume.
- 59'Thay người
Phút 59' (Sunderland): Reinildo Isnard Mandava vào sân thay Dayann Methalie.
- 63'Thay người
Phút 63' (Torreense): Ianique Tavares Stopira vào sân thay Manuel Pozo.
- 63'Thay người
Phút 63' (Torreense): David Bruno vào sân thay Jonathan Mutombo Mawesi.
- 63'Sunderland ép sân
Cầm bóng: Torreense 41% - 59% Sunderland, dứt điểm 1 - 10 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 8; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 1 - 0.
- 67'BÀN THẮNG! Sunderland (1-1)
Phút 67': Jules Ahoka (Sunderland) lập công (kiến tạo: Nordi Mukiele). Tỷ số: 1 - 1.
- 73'Thay người
Phút 73' (Torreense): Dany Jean vào sân thay João Marques.
- 73'Thay người
Phút 73' (Torreense): L. Quintero vào sân thay Karem Zoabi.
- 75'Sunderland ép sân
Cầm bóng: Torreense 40% - 60% Sunderland, dứt điểm 2 - 18 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 8; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 3 - 0.
- 79'Thẻ vàng
Phút 79': Enzo Le Fée (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Nordi Mukiele (Sunderland) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 87'Sunderland ép sân
Cầm bóng: Torreense 40% - 60% Sunderland, dứt điểm 2 - 20 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 9; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 18, cứu thua 3 - 0.
- 89'VAR
Phút 89': Phạt đền bị hủy — Timur Tutierov (Sunderland).
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Torreense): musa drammeh vào sân thay Malik Abubakari.
- 90+3'BÀN THẮNG! Sunderland (1-2)
Phút 90+3': Noah Sadiki (Sunderland) lập công (kiến tạo: Granit Xhaka). Tỷ số: 1 - 2.
- KTKết thúc: Torreense 1-2 Sunderland
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 01:43 16/10/2026
Torreense đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Sunderland vào lúc 23h45 ngày 15/10/2026. Chủ nhà hiện đứng hạng 12 với 3 điểm, hơn đối thủ ba bậc trên bảng xếp hạng dù hai đội có số điểm bằng nhau.
Torreense: nhiều biến động nhưng vẫn giữ nhịp
Trong 5 trận gần nhất, Torreense thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa có sự ổn định tuyệt đối, nhưng vẫn đủ mạnh để giữ vị trí hạng 12.
Đáng chú ý, Torreense để thua ở trận gần nhất, sau khi trước đó có một chuỗi xen kẽ thắng và hòa. Trận đấu trên sân nhà là cơ hội để đội bóng sớm lấy lại nhịp và duy trì khoảng cách với nhóm dẫn đầu.
Sunderland: phong độ chập chờn
Sunderland có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng và 3 trận thua. Đội khách thua hai trận liên tiếp gần đây, trước khi xen vào đó một chiến thắng và một thất bại nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đang chưa tìm được sự ổn định.
Hiện Sunderland đứng hạng 15 với 3 điểm. Khoảng cách với Torreense trên bảng xếp hạng chỉ là vài bậc, nên một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ cải thiện vị trí.
Cuộc đua tốp đầu và điểm then chốt
Cả hai đội cùng có 3 điểm, nên trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng đối với việc định hình vị trí của mỗi bên ở giai đoạn đầu hành trình. Với Torreense, một kết quả tốt sẽ giúp họ tiến gần hơn tới nhóm dự cúp châu lục. Với Sunderland, đây là dịp để chặn đà đi xuống.
Xét về phong độ, chủ nhà có phần nhỉnh hơn nhờ số trận thắng và trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Sunderland thua nhiều hơn thắng. Lợi thế sân nhà tại Estádio Dr. Magalhães Pessoa cũng là yếu tố đáng cân nhắc.
Nhận định
Torreense nhỉnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, đồng thời được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, việc hai đội cùng có 3 điểm cho thấy cách biệt không lớn. Sunderland vẫn có thể gây khó khăn nếu cải thiện được sự ổn định sau chuỗi trận thất thường.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)