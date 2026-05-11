Torreense 3-2 Ararat-Armenia: Torreense giành chiến thắng
Ararat-Armenia đang thi đấu thăng hoa với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trước chuyến làm khách trên sân của Torreense lúc 03h00 ngày 06/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Torreense tiếp đón Ararat-Armenia.
- 13'BÀN THẮNG! Torreense (1-0)
Phút 13': Jorge Aguirre de Céspedes (Torreense) lập công (kiến tạo: Javi Vazquez). Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Torreense 48% - 52% Ararat-Armenia, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 1.
- 22'VAR
Phút 22': Card upgrade confirmed — Jorge Aguirre de Céspedes (Torreense).
- 25'Thẻ đỏ
Phút 25': Jorge Aguirre de Céspedes (Torreense) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).
- 26'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Torreense 48% - 52% Ararat-Armenia, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 3.
- 36'Thay người
Phút 36' (Torreense): musa drammeh vào sân thay Karem Zoabi.
- 41'BÀN THẮNG! Ararat-Armenia (1-1)
Phút 41': Karen Muradyan (Ararat-Armenia) lập công (kiến tạo: Zhirayr Shaghoyan). Tỷ số: 1 - 1.
- 42'Ararat-Armenia ép sân
Cầm bóng: Torreense 42% - 58% Ararat-Armenia, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Bruno Wilson (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': Karen Muradyan (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Argument).
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': Volnei Feltes (Torreense) nhận thẻ vàng (Argument).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Thẻ vàng
Phút 48': Bernardo Oliveira (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 55'Ararat-Armenia ép sân
Cầm bóng: Torreense 42% - 58% Ararat-Armenia, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 3 - 0.
- 58'BÀN THẮNG! Ararat-Armenia (1-2)
Phút 58': Bruno Wilson (Ararat-Armenia) lập công (kiến tạo: Artur Serobyan). Tỷ số: 1 - 2.
- 66'Thay người
Phút 66' (Torreense): L. Quintero vào sân thay Manuel Pozo.
- 66'Thay người
Phút 66' (Torreense): David Bruno vào sân thay Jonathan Mutombo Mawesi.
- 67'Ararat-Armenia ép sân
Cầm bóng: Torreense 39% - 61% Ararat-Armenia, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 4 - 0.
- 68'Thay người
Phút 68' (Ararat-Armenia): Zidane Banjaqui vào sân thay Bernardo Oliveira.
- 68'Thay người
Phút 68' (Ararat-Armenia): Carlos Henrique França Freires vào sân thay Zhirayr Shaghoyan.
- 76'Thay người
Phút 76' (Torreense): Amine Oudrhiri vào sân thay João Marques.
- 76'Thay người
Phút 76' (Torreense): Juan María Alcedo vào sân thay Dany Jean.
- 76'Thẻ đỏ
Phút 76': joao donna (Ararat-Armenia) nhận thẻ đỏ.
- 79'Thay người
Phút 79' (Ararat-Armenia): Arman Nersesyan vào sân thay Artur Serobyan.
- 79'Thẻ vàng
Phút 79': Arman Nersesyan (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 79'Ararat-Armenia ép sân
Cầm bóng: Torreense 38% - 62% Ararat-Armenia, dứt điểm 4 - 17 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 2 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 5 - 0.
- 80'Thay người
Phút 80' (Ararat-Armenia): Kamo Hovhannisyan vào sân thay Juan Andres Balanta.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Carlos Henrique França Freires (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 85'Thay người
Phút 85' (Ararat-Armenia): Maxence Carlier vào sân thay hugo oliveira.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': musa drammeh (Torreense) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 90+3'BÀN THẮNG! Torreense (2-2)
Phút 90+3': Javi Vazquez (Torreense) lập công (kiến tạo: David Bruno). Tỷ số: 2 - 2.
- 90+5'BÀN THẮNG! Torreense (3-2)
Phút 90+5': musa drammeh (Torreense) lập công. Tỷ số: 3 - 2.
- KTKết thúc: Torreense 3-2 Ararat-Armenia
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 04:59 06/11/2026
Ararat-Armenia đang thi đấu thăng hoa và sẽ mang theo sự tự tin đó đến sân của Torreense. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng ở những trận mới nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 06/11/2026 trên sân vận động Estádio Dr. Magalhães Pessoa.
Ararat-Armenia vào trận với mạch thắng ấn tượng
Phong độ là điểm nhấn lớn nhất của đội khách. Ararat-Armenia thắng liền 3 trận gần đây nhất, sau đó thua 1 trận rồi thắng trận trước đó nữa. Tổng cộng, họ thắng 4 và thua 1 trong 5 lần ra sân gần nhất, không có trận hòa nào.
Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đang chơi ổn định và biết cách giành điểm số. Đây là nền tảng tâm lý quan trọng khi phải làm khách.
Torreense chưa tìm được sự ổn định
Chủ nhà có bức tranh phong độ kém sáng hơn. Torreense hòa trận gần nhất, thắng trận ngay trước đó, rồi thua 3 trận còn lại trong chuỗi 5 trận. Như vậy, đội bóng này chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần đây.
Dù vậy, trận hòa gần nhất là tín hiệu cho thấy Torreense đã chặn được đà sa sút. Việc thi đấu trên sân nhà cũng giúp họ có thêm động lực để tìm lại cảm giác chiến thắng.
Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách giữa phong độ và thứ hạng
Trên bảng xếp hạng, Torreense đang đứng hạng 28 với 3 điểm. Ararat-Armenia xếp hạng 36 và chưa có điểm nào. Thứ hạng của đội khách vì thế chưa phản ánh đúng phong độ gần đây của họ.
Với Ararat-Armenia, trận đấu này là cơ hội để biến mạch thắng thành điểm số trên bảng xếp hạng. Torreense thì cần cải thiện kết quả để không bị chuỗi thua gần đây ảnh hưởng thêm.
Điểm then chốt về mặt chiến thuật
Hai bên đang ở hai trạng thái tâm lý khác nhau. Ararat-Armenia có thể tự tin triển khai lối chơi quen thuộc, dựa trên mạch thắng vừa qua. Torreense nhiều khả năng phải đặt sự chắc chắn lên hàng đầu, bởi 3 trận thua trong 5 trận gần nhất cho thấy họ cần củng cố khả năng giữ nhịp độ trận đấu.
Yếu tố sân nhà là lợi thế của Torreense. Khả năng giữ vững sự tập trung trong những thời điểm then chốt có thể quyết định liệu họ chặn được đà đi lên của đối phương hay không.
Nhận định
Xét trên phong độ, Ararat-Armenia đang chiếm ưu thế rõ rệt. Họ thắng nhiều hơn, thua ít hơn và bước vào trận với tâm lý hưng phấn. Tuy nhiên, Torreense có lợi thế sân nhà và vừa chấm dứt chuỗi thua bằng một trận hòa, nên đây vẫn là thử thách không dễ dàng đối với đội khách.
Câu hỏi đặt ra là liệu Ararat-Armenia có tiếp tục bay cao ngay trên sân của đối thủ hay không. Câu trả lời sẽ có vào lúc 03h00 ngày 06/11/2026.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)