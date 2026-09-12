Tottenham 0-0 Everton: Hai đội chia điểm Tottenham tiếp đón Everton lúc 23h30 ngày 12/09/2026 trên sân nhà với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đội khách đang sở hữu 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Tottenham 0 - 0 Everton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tottenham tiếp đón Everton.

12' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 75% - 25% Everton, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

24' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 66% - 34% Everton, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 1.

36' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 64% - 36% Everton, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 61% - 39% Everton, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 0.

60' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 60% - 40% Everton, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Tottenham): Lucas Bergvall vào sân thay Rodrigo Bentancur.

63' Thay người Phút 63' (Tottenham): Mathys Tel vào sân thay Dominic Solanke.

63' Thay người Phút 63' (Tottenham): Mohammed Kudus vào sân thay Mateus Fernandes.

65' Thay người Phút 65' (Everton): Jack Grealish vào sân thay Tyrique George.

68' Thẻ vàng Phút 68': Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 63% - 37% Everton, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 3 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Everton): Hayden Hackney vào sân thay Brennan Johnson.

75' Thay người Phút 75' (Everton): Jake O'Brien vào sân thay Ainsley Maitland-Niles.

77' Thay người Phút 77' (Tottenham): James Maddison vào sân thay Omar Marmoush.

84' Thẻ vàng Phút 84': James Garner (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 61% - 39% Everton, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 3 - 1.

85' Thay người Phút 85' (Tottenham): Tosin Adarabioyo vào sân thay Archie Gray.

87' Thẻ vàng Phút 87': Roberto De Zerbi (Tottenham) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: Tottenham 0-0 Everton Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 01:22 13/09/2026

Đội hình chính thức Tottenham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. De Zerbi Everton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes 31 A. Kinský 14 A. Gray 6 J. van Hecke 37 M. van de Ven 3 A. Robertson 30 R. Bentancur 16 S. Tonali 17 Sávio 18 Mateus Fernandes 22 Omar Marmoush 19 D. Solanke 1 J. Pickford 2 Maitland-Niles 6 J. Tarkowski 4 Branthwaite 16 V. Mykolenko 45 H. Armstrong 37 J. Garner 22 B. Johnson 8 Dewsbury-Hall 19 Tyrique George 11 T. Barry Dự bị Tottenham 10 J. Maddison 15 L. Bergvall 11 M. Tel 20 M. Kudus 39 M. Dúbravka 4 T. Adarabioyo 5 M. Senesi 33 B. Davies 8 C. Gallagher Everton 31 T. King 5 M. Keane 15 O'Brien 10 J. Grealish 20 T. Dibling 24 C. Alcaraz 30 H. Hackney 12 M. Travers 58 B. Graham Cập nhật đội hình lúc 23:05 12/09/2026

Tottenham Thống kê Everton 62% Kiểm soát bóng 38% 14 Dứt điểm 13 2 Trúng đích 3 5 Phạt góc 6 14 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật A. Robertson Tottenham Điểm 7.26 A. Kinský Tottenham Điểm 7.21 S. Tonali Tottenham Điểm 7.2

Cuộc so tài giữa Tottenham và Everton diễn ra lúc 23h30 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Tottenham Hotspur Stadium được đánh giá là màn chạm trán mang nhiều ý nghĩa đối với tham vọng của hai đội. Đại diện Bắc London đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục và rất cần một kết quả tích cực để xoay chuyển tình thế sau khởi đầu chưa như ý.

Bối cảnh bảng xếp hạng và tương quan thứ hạng

Bước vào trận đấu này, vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh rõ những thử thách bước đầu mà đội chủ nhà phải đối mặt. Tottenham hiện đứng ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 1 điểm sau những lượt trận đầu tiên. Khoảng cách điểm số buộc thầy trò đội chủ sân Tottenham Hotspur Stadium phải nhanh chóng tìm lại nhịp điệu thi đấu nếu muốn tiếp tục theo đuổi mục tiêu cạnh tranh ở nhóm nửa trên bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, Everton đang có bước đệm điểm số thuận lợi hơn. Đội khách hiện xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 5 điểm tích lũy. Thành tích này giúp Everton bước vào chuyến làm khách với tâm lý tương đối chủ động cùng vị thế tốt hơn trong nhóm bám đuổi các vị trí phía trên.

Phong độ thi đấu gần đây của hai đội

Đánh giá về chuỗi trận gần nhất, phong độ của Tottenham đang trải qua giai đoạn trầm lắng. Trong 3 trận đấu gần đây, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Kết quả này cho thấy sự thiếu ổn định trong khâu vận hành chiến thuật cũng như khả năng tận dụng cơ hội ở những thời khắc quan trọng.

Trái ngược với sự chật vật của đối thủ, Everton thể hiện bộ mặt tương đối khó chịu ở những lần ra sân vừa qua. Đội bóng áo xanh trải qua 3 trận bất bại liên tiếp với 1 trận thắng và 2 trận hòa. Sự chắc chắn trong cách tiếp cận trận đấu giúp Everton duy trì mạch tích lũy điểm số đều đặn và tạo sự tự tin cần thiết trước chuyến hành quân xa nhà.

Lịch sử đối đầu mang lại lợi thế tinh thần cho Tottenham

Mặc dù phong độ hiện tại có phần thua sút, Tottenham lại nắm giữ ưu thế rõ rệt khi xét về chỉ số đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Tottenham giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Everton thắng 1 trận.

Thống kê đối đầu áp đảo này là điểm tựa tâm lý quan trọng đối với đội chủ nhà. Việc thường xuyên chiếm ưu thế trước đối phương trong quá khứ sẽ tiếp thêm sự tự tin để Tottenham tổ chức thế trận chủ động, hướng tới việc giành trọn vẹn điểm số nhằm thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Đánh giá xu hướng chiến thuật trên sân Tottenham Hotspur

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà cần cải thiện khả năng kết nối giữa các tuyến để xuyên phá khối phòng ngự của đối phương, qua đó giải tỏa sức ép từ vị trí thứ 18 hiện tại.

Về phía Everton, với 5 điểm làm vốn cùng thứ hạng an toàn, họ không chịu quá nhiều áp lực phải dồn ép. Lối chơi chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật từng giúp họ bất bại ở 3 trận gần nhất dự kiến tiếp tục được phát huy nhằm khai thác tối đa những khoảng trống khi đội chủ nhà đẩy cao tìm kiếm bàn thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Tottenham · 3 thắng 1 hòa Everton · 1 thắng Tottenham 1 - 0 Everton TOT Everton 0 - 3 Tottenham TOT Everton 3 - 2 Tottenham EVE Tottenham 4 - 0 Everton TOT Everton 2 - 2 Tottenham Hòa

Tottenham 5 trận gần nhất H B T B H 3 Trận 0-1-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới Everton 5 trận gần nhất H H T T H 3 Trận 1-2-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 3 3 0 0 +5 9 T T T 2 Arsenal 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 Hull City 3 2 1 0 +3 7 H T T … 7 Newcastle 3 1 2 0 +2 5 H T H 8 Everton 3 1 2 0 +2 5 H H T 9 Leeds 3 1 2 0 +1 5 H H T … 17 Aston Villa 3 0 1 2 -5 1 H B B 18 Tottenham 3 0 1 2 -5 1 H B B 19 Fulham 3 0 0 3 -3 0 B B B …

Tình hình lực lượng Tottenham ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) ✚ Richarlison (Transfer negotiations) ✚ X. Simons (Knee Injury) ✚ D. Kulusevski (Knee Injury) ✚ J. Maddison (Knock) ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) Everton ✚ C. Norgaard (Injury) ✚ C. Norgaard (Injury)