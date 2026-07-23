Tottenham 1-0 MK Dons: Mateus Fernandes lập siêu phẩm trong ngày De Zerbi thử nghiệm Cú volley của Mateus Fernandes giúp Tottenham thắng MK Dons 1-0. Trận đấu mang đậm dấu ấn thử nghiệm của Roberto De Zerbi nhằm rà soát lực lượng cho mùa giải mới.

Trong trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27, Tottenham Hotspur đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước MK Dons. Dù cách biệt chỉ là một bàn thắng, màn trình diễn của "Gà trống" dưới thời tân HLV Roberto De Zerbi đã để lại nhiều dấu ấn chiến thuật rõ nét, đặc biệt là sự tỏa sáng của các nhân tố mới.

Khoảnh khắc quyết định từ phút thứ 3

Trận đấu bắt đầu với nhịp độ cao khi Tottenham chủ động dâng cao đội hình pressing ngay trên phần sân đối phương. Chỉ mất 3 phút để đại diện thành London cụ thể hóa ưu thế về đẳng cấp. Từ một tình huống phạt góc, bóng bật ra đúng tầm chân của Mateus Fernandes. Tiền vệ này đã thực hiện cú volley quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn MK Dons bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Pha bắt volley đẹp mắt của Mateus Fernandes giúp Gà trống vươn lên dẫn bàn. (Ảnh: Facebook Tottenham Hotspur)

Bàn thắng sớm giúp Tottenham thi đấu thanh thoát hơn. Tuyến giữa với sự xuất hiện của Conor Gallagher đã kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, giúp đội nhà duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Những cái tên như Mathys Tel và Manor Solomon liên tục có các pha hãm thành nguy hiểm, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm cuối cùng đã ngăn cản Tottenham nhân đôi cách biệt trong hiệp một.

Dấu ấn chiến thuật của Roberto De Zerbi

Bước sang hiệp hai, HLV Roberto De Zerbi đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự để thử nghiệm các phương án chiến thuật khác nhau. Những trụ cột như Richarlison và các tài năng trẻ như Yang Min-Hyeok được tung vào sân. Việc thay đổi 11 vị trí khiến nhịp độ thi đấu của Tottenham có phần chững lại, tạo điều kiện cho MK Dons vùng lên.

Đội khách đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, đặc biệt là cú sút xa đầy uy lực của Liam Kelly ở phút 58. Tuy nhiên, thủ thành Martin Dubravka đã chứng minh giá trị kinh nghiệm bằng pha đổ người cứu thua xuất sắc. Ở phía đối diện, Richarlison cũng có cơ hội mười mươi ở phút 76 sau pha phối hợp nhuần nhuyễn với Yang Min-Hyeok, nhưng anh không thể đánh bại được người gác đền bên phía MK Dons.

Thống kê trận đấu Tottenham vs MK Dons

Thông số Tottenham MK Dons Tỷ số 1 0 Người ghi bàn Mateus Fernandes (3') - Kiểm soát bóng 62% 38% Dứt điểm 14 5

Dù trận đấu khép lại với tỷ số 1-0, đây được xem là một bài test thành công của Tottenham. Hệ thống phòng ngự được tổ chức kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái nhanh là những tín hiệu tích cực mà De Zerbi đang xây dựng. Đối với MK Dons, việc chỉ để lọt lưới một bàn trước một đối thủ mạnh tại Ngoại hạng Anh là kết quả đáng khích lệ cho quá trình chuẩn bị của họ.

Đội hình ra sân của 2 CLB. (Ảnh: Fotmob)

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả mà còn giúp ban huấn luyện Tottenham có cái nhìn tổng thể về sự hòa nhập của các tân binh. Với những gì đã thể hiện, Mateus Fernandes hứa hẹn sẽ là quân bài quan trọng trong kế hoạch chinh phục các mục tiêu cao hơn của đội bóng thành London trong mùa giải tới.