Tottenham 1-1 Leeds: Mathys Tel tỏa sáng và sai lầm, áp lực đè nặng lên De Zerbi Trận hòa 1-1 trước Leeds United khiến Tottenham Hotspur chưa thể thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng. Mathys Tel ghi siêu phẩm nhưng lại trực tiếp dẫn đến bàn gỡ cho đối thủ.

Trận hòa 1-1 trước Leeds United ngay trên sân nhà đã đẩy Tottenham Hotspur vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. Dù có bàn dẫn trước và đón chào sự trở lại của trụ cột James Maddison, đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi vẫn không thể bảo toàn thành quả, đối mặt với hai vòng đấu cuối cùng đầy rủi ro.

Sự trở lại của James Maddison và kịch tính VAR

Điểm nhấn đáng chú ý về mặt tinh thần tại sân vận động Tottenham Hotspur chính là sự tái xuất của James Maddison ở phút 85. Sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương dây chằng chéo trước, tiền vệ này đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Sự có mặt của anh ngay lập tức mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của "Gà trống".

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+13 khi Maddison ngã trong vòng cấm. Trọng tài Jarred Gillett ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền, nhen nhóm hy vọng về một chiến thắng muộn màng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định đã bị hủy bỏ do cầu thủ Nmecha phía Leeds đã chạm bóng trước. Màn tái xuất của Maddison dù giàu cảm xúc nhưng chưa đủ để giúp Tottenham giành trọn 3 điểm.

Mathys Tel: Hai mặt đối lập trong một trận đấu

Tiền đạo trẻ Mathys Tel đã trải qua 90 phút với những cung bậc cảm xúc trái ngược. Phút 50, cầu thủ người Pháp khiến khán đài nổ tung với cú dứt điểm quyết đoán vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Tottenham. Đây là trận thứ hai liên tiếp chân sút này lập công, khẳng định tiềm năng to lớn dưới triều đại De Zerbi.

Tình huống Tel 'tặng' quả 11m cho Leeds.

Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm của Tel đã bộc lộ ở phút 74. Pha giơ chân quá cao trong vòng cấm với Ethan Ampadu đã buộc trọng tài thổi phạt đền cho đội khách. Sai lầm này đã xóa bỏ mọi nỗ lực trước đó của cá nhân Tel và khiến Tottenham đánh rơi lợi thế dẫn bàn cực kỳ quan trọng.

Leeds United và bản lĩnh của 'kẻ ngáng đường'

Dù đã chính thức trụ hạng, Leeds United dưới sự dẫn dắt của Daniel Farke vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp đáng nể. Đội khách chơi sòng phẳng và gây ra vô vàn khó khăn cho Tottenham bằng lối đá pressing khó chịu. Thống kê chỉ ra rằng trong khoảng 15 phút trước khi có bàn gỡ hòa, Leeds đã kiểm soát bóng lên tới 84%.

Leeds khiến Tottenham không thể giành trọn 3 điểm.

Sự nguy hiểm của "The Peacocks" còn được cụ thể hóa bằng cú sút dội xà ngang của Sean Longstaff ở phút 90+8. Với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp, Leeds đang đóng vai trò là bên định đoạt số phận cho các đội bóng ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Sự mong manh tại sân nhà và áp lực lên De Zerbi

Phong độ sân nhà của Tottenham mùa này đang ở mức báo động khi họ chỉ giành được vỏn vẹn 11 điểm. Việc để thua 10 trận sân nhà trong hai mùa giải liên tiếp là thành tích khó chấp nhận với một đội bóng có tham vọng. Dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.32, cao hơn đối thủ, nhưng sự thiếu sắc bén của các chân sút như Richarlison đã khiến Spurs trả giá.

HLV De Zerbi đối mặt áp lực lớn.

Sau trận đấu, HLV De Zerbi thừa nhận các cầu thủ đang chịu áp lực tâm lý quá nặng nề trong cuộc đua trụ hạng. Bản thân chiến lược gia người Ý cũng phải nhận thẻ vàng do phản ứng thái quá ở phút 90+5. Hiện tại, Tottenham dù hơn West Ham 2 điểm nhưng nguy cơ rơi vào nhóm nguy hiểm vẫn cực kỳ cao trước khi bước vào hai vòng đấu sinh tử cuối cùng.