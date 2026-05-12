Tottenham 1-1 Leeds: Siêu phẩm của Mathys Tel bị đánh rơi đầy tiếc nuối Bàn thắng đẳng cấp của Mathys Tel không đủ giúp Tottenham Hotspur giành trọn 3 điểm trước Leeds. Kết quả hòa 1-1 khiến cuộc chiến trụ hạng của Gà trống vẫn đầy cam go trong 2 vòng đấu cuối.

Trận cầu muộn vòng 36 Ngoại hạng Anh tại sân vận động Tottenham Hotspur đã kết thúc với kịch bản đầy nghiệt ngã cho đội chủ nhà. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và có bàn dẫn trước nhờ khoảnh khắc thiên tài của Mathys Tel, Tottenham vẫn để Leeds cầm hòa sau một tình huống sai lầm nơi hàng thủ bị VAR trừng phạt.

Sự bế tắc của Gà trống trong hiệp một

Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng để nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ, Tottenham của Roberto De Zerbi đã chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Số liệu thống kê cho thấy sự áp đảo của đội chủ nhà với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 69% trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, Leeds dưới sự dẫn dắt của Daniel Farke đã cho thấy vì sao họ là một đối thủ vô cùng khó chịu dù đã chính thức trụ hạng. Hệ thống phòng ngự ba trung vệ của đội khách vận hành kỷ luật, bịt kín mọi khoảng trống vào khung thành của Karl Darlow. Thậm chí, Leeds suýt chút nữa đã gây bất ngờ khi Joe Rodon – một người cũ của Spurs – tung cú đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Kinsky phải cứu thua ngay trên vạch vôi.

Khoảnh khắc thiên tài của Mathys Tel

Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh chiến thuật của De Zerbi bắt đầu phát huy tác dụng. Phút 50, từ một quả phạt góc của Pedro Porro bị phá ra, Mathys Tel có mặt đúng lúc tại rìa vòng cấm. Tiền đạo trẻ này thực hiện cú dứt điểm sấm sét đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Mathys Tel ghi bàn thắng đẹp mắt.

Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực cho khán đài Bắc London mà còn khẳng định giá trị của Tel – cầu thủ từng được cựu HLV Thomas Frank giữ lại bằng mọi giá trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để phục vụ cho mục tiêu trụ hạng.

Bước ngoặt từ VAR và kịch tính phút bù giờ

Tưởng chừng Tottenham sẽ có một chiến thắng nhẹ nhàng, nhưng bi kịch đã xảy đến ở phút 72. Trong một tình huống hỗ trợ phòng ngự, Mathys Tel đã ham bóng và có pha va chạm cao chân với Ethan Ampadu ngay trong vòng cấm.

Tình huống Tel phạm lỗi với Ethan Ampadu.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Jarred Gillett đã quyết định thổi phạt đền cho Leeds. Trên chấm 11m, Dominic Calvert-Lewin dứt điểm lạnh lùng đánh bại Kinsky, quân bình tỷ số 1-1.

Dominic Calvert-Lewin ghi bàn trên chấm 11m.

Trận đấu trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết khi trọng tài bàn thông báo có tới 13 phút bù giờ. James Maddison được tung vào sân sau gần một năm dưỡng thương và suýt chút nữa đã kiếm được một quả penalty ở phút 90+14. Tuy nhiên, VAR một lần nữa từ chối Tottenham khi xác định hậu vệ Leeds đã chạm bóng trước khi Maddison ngã xuống.

Thống kê trận đấu Tottenham Hotspur 1-1 Leeds

Thông số Tottenham Leeds Kiểm soát bóng 65% 35% Số cú sút 14 8 Phạt góc 7 3 Bàn thắng Mathys Tel (50') D. Calvert-Lewin (74')

Trận hòa này khiến Tottenham chỉ còn hơn West Ham 2 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 2 vòng. Sự thiếu ổn định và những sai lầm cá nhân vào thời điểm quyết định đang là bài toán đau đầu mà HLV De Zerbi cần giải quyết nếu không muốn kịch bản tồi tệ nhất xảy ra.