Về Báo Hà Tĩnh

Tottenham 2-0 Crystal Palace: Tottenham giành chiến thắng

Văn Thể31/10/2026 19:45

Tottenham đang thiếu hụt lực lượng trước cuộc tiếp đón Crystal Palace lúc 00:30 ngày 01/11/2026, trong khi phong độ chỉ thắng 2, hòa 1, thua 2 ở 5 trận gần nhất.

Tottenham2 - 0Crystal PalaceKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Tottenham tiếp đón Crystal Palace.

  • 12'VAR

    Phút 12': Card upgrade confirmed — Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

  • 13'Thẻ đỏ

    Phút 13': Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

  • 13'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Tottenham 72% - 28% Crystal Palace, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 15'Thẻ vàng

    Phút 15': Archie Gray (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'BÀN THẮNG! Tottenham (1-0)

    Phút 25': Archie Gray (Tottenham) lập công (kiến tạo: Mohammed Kudus). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Tottenham 79% - 21% Crystal Palace, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 39'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Tottenham 74% - 26% Crystal Palace, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Tottenham): Pedro Porro vào sân thay Archie Gray.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Tottenham 78% - 22% Crystal Palace, dứt điểm 12 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 8 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Oscar Mingueza (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Crystal Palace): Eddie Nketiah vào sân thay Yeremy Pino.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Crystal Palace): Anan Khalaili vào sân thay Oscar Mingueza.

  • 64'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Tottenham 80% - 20% Crystal Palace, dứt điểm 20 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 10 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 3.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Tottenham): Conor Gallagher vào sân thay Dominic Solanke.

  • 73'BÀN THẮNG! Tottenham (2-0)

    Phút 73': Jan Paul van Hecke (Tottenham) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Tottenham): Destiny Udogie vào sân thay Andrew Robertson.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Tottenham): Dejan Kulusevski vào sân thay Omar Marmoush.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Crystal Palace): Dario Osorio vào sân thay Dwight McNeil.

  • 77'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Tottenham 79% - 21% Crystal Palace, dứt điểm 28 - 2 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 12 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 5.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Tottenham): Luca Jamie Williams-Barnett vào sân thay Mathys Tel.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Crystal Palace): Will Hughes vào sân thay Daichi Kamada.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Crystal Palace): Jefferson Lerma vào sân thay Adam Wharton.

  • 90'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Tottenham 79% - 21% Crystal Palace, dứt điểm 33 - 2 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 16 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 6.

  • KTKết thúc: Tottenham 2-0 Crystal Palace

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:23 01/11/2026

Đội hình chính thức
Tottenham
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. De Zerbi
Crystal Palace
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage
31
A. Kinský
14
A. Gray
6
J. van Hecke
37
M. van de Ven
3
A. Robertson
18
Mateus Fernandes
16
S. Tonali
20
M. Kudus
22
Omar Marmoush
11
M. Tel
19
D. Solanke
1
D. Henderson
26
C. Richards
5
A. Disasi
6
J. Canvot
30
Óscar Mingueza
20
A. Wharton
18
D. Kamada
3
T. Mitchell
11
D. McNeil
10
Yeremy Pino
14
J. Mateta
Dự bị
Tottenham
68 Williams-Barnett10 J. Maddison21 D. Kulusevski8 C. Gallagher33 B. Davies13 D. Udogie23 Pedro Porro5 M. Senesi39 M. Dúbravka
Crystal Palace
29 E. Guessand9 E. Nketiah24 D. Osorio28 C. Doucouré19 W. Hughes25 A. Khalaili8 J. Lerma33 B. Chilwell44 W. Benítez
Cập nhật đội hình lúc 00:02 01/11/2026
TottenhamThống kêCrystal Palace
79%
Kiểm soát bóng
21%
34
Dứt điểm
2
9
Trúng đích
1
19
Phạt góc
0
8
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
J. van Hecke
J. van Hecke
Tottenham
1 bàn
A. Gray
A. Gray
Tottenham
1 bàn
M. Kudus
M. Kudus
Tottenham
1 kiến tạo · điểm 7.7
A. Robertson
A. Robertson
Tottenham
Điểm 8
M. van de Ven
M. van de Ven
Tottenham
Điểm 7.81
Pedro Porro
Pedro Porro
Tottenham
Điểm 7.63

Tottenham đang thiếu hụt lực lượng khi chuẩn bị tiếp đón Crystal Palace trên sân Tottenham Hotspur Stadium lúc 00:30 ngày 01/11/2026. Ở thời điểm phong độ chưa thật sự vững vàng, bài toán nhân sự trở thành yếu tố mà ban huấn luyện chủ nhà buộc phải giải quyết để giữ vững thế chủ động trên sân nhà.

Bài toán lực lượng đặt lên vai chủ nhà

Trong 5 trận gần nhất, Tottenham thắng 2, hòa 1 và thua 2. Hai trận gần đây nhất đều là thắng lợi, nhưng trước đó đội bóng này từng hòa một trận và thua hai trận liên tiếp. Đường biểu diễn phong độ cho thấy chủ nhà đang trên đà hồi phục, song chưa đủ ổn định để tự tin về mọi mặt.

Chính vì vậy, việc duy trì sự cân bằng trong lực lượng càng có ý nghĩa. Khi nguồn nhân sự bị thu hẹp, các lựa chọn chiến thuật cũng thu hẹp theo, và Tottenham khó có thể xoay vòng thoải mái để giữ nhịp độ của hai chiến thắng vừa qua.

Crystal Palace mang theo tinh thần hưng phấn

Crystal Palace có phong độ 5 trận gần nhất với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Dù vậy, đội khách vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, sau chuỗi trận không mấy suôn sẻ trước đó. Đây là điểm cộng về mặt tinh thần cho đội bóng đang cần tìm lại sự ổn định.

Bên cạnh đó, đoàn quân khách sẽ hành quân đến London với tâm lý ít áp lực hơn. Nếu Tottenham không thể tận dụng tối đa lợi thế sân nhà, Crystal Palace hoàn toàn có cơ hội gây khó khăn.

Thế đối đầu nghiêng về Crystal Palace

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Tottenham thắng 2 trận, Crystal Palace thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Các cuộc chạm trán thường phân định rõ thắng thua, đồng thời Crystal Palace nhỉnh hơn một chút về mặt kết quả tổng hợp.

Thống kê này không quyết định kết quả sắp tới, nhưng cho thấy Tottenham chưa thể xem Crystal Palace là đối thủ dễ chịu. Đặc biệt, khi lực lượng đang bị thu hẹp, chủ nhà càng cần sự tập trung cao độ trong từng tình huống.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Tottenham đang đứng hạng 14 với 9 điểm, trong khi Crystal Palace xếp hạng 17 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm và 3 bậc, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Với khoảng cách sát sao như vậy, mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn. Tottenham muốn tạo khoảng cách an toàn hơn với nhóm phía dưới, còn Crystal Palace cần một kết quả tích cực để thu hẹp chênh lệch với đối thủ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Yếu tố đầu tiên là khả năng Tottenham duy trì sự ổn định khi nhân sự không dồi dào. Đội chủ nhà cần tổ chức lối chơi gọn gàng, hạn chế sai lầm cá nhân và tận dụng lợi thế sân nhà để kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Yếu tố thứ hai là cách Crystal Palace tận dụng đà phấn khích sau chiến thắng gần nhất. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt các khoảng trống, trận đấu có thể diễn ra căng thẳng đến những phút cuối.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có vị trí và điểm số gần nhau, cùng chung một quãng phong độ chập chờn. Lợi thế sân nhà đứng về phía Tottenham, còn thế đối đầu gần đây lại nghiêng về Crystal Palace. Việc chủ nhà xử lý ra sao với bài toán lực lượng sẽ là yếu tố có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Tottenham · 2 thắng0 hòaCrystal Palace · 3 thắng
06/03/2026
Tottenham
1 - 3
Crystal Palace
CP
28/12/2025
Crystal Palace
0 - 1
Tottenham
TOT
11/05/2025
Tottenham
0 - 2
Crystal Palace
CP
27/10/2024
Crystal Palace
1 - 0
Tottenham
CP
02/03/2024
Tottenham
3 - 1
Crystal Palace
TOT
Tottenham
5 trận gần nhất
TTHBB
8
Trận
2-3-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.0)
10
Thủng lưới
Crystal Palace
5 trận gần nhất
TBHBB
8
Trận
2-1-5
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
19
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City8701+1121BTTTT
2Arsenal8701+821TTTBT
3Brighton8512+1616BTTTT
13Bournemouth8233-19TTBBH
14Tottenham8233-29TTHBH
15Fulham8224-28TTBHH
16Manchester United8143-37BHHHB
17Crystal Palace8215-107BBTHB
18Nottingham Forest8134-46HBBBT
Tình hình lực lượng
Tottenham
T. Adarabioyo (Calf Injury)
R. Bentancur (Red Card)
L. Bergvall (Knee Injury)
M. Mudryk (Ankle Injury)
W. Odobert (Knee Injury)
X. Simons (Knee Injury)
(Muscle Injury)
T. Adarabioyo (Calf Injury)
Crystal Palace
C. Riad (Knee Injury)
I. Sarr (Groin Injury)
T. Tomiyasu (Calf Injury)
J. Larsen (Ankle Injury)
Q. Timber (Hamstring Injury)
C. Riad (Knee Injury)
I. Sarr (Groin Injury)
T. Tomiyasu (Calf Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Tottenham 2-0 Crystal Palace: Tottenham giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO