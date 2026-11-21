Tottenham 2-0 Ipswich: Tottenham giành chiến thắng Tottenham đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Ipswich lúc 22h00 ngày 21/11/2026 trên sân nhà, trong bối cảnh hai đội chỉ cách nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Tottenham 2 - 0 Ipswich Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tottenham tiếp đón Ipswich.

13' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 73% - 27% Ipswich, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 1.

15' BÀN THẮNG! Tottenham (1-0) Phút 15': Lucá James Williams-Barnett (Tottenham) lập công (kiến tạo: Pedro Porro). Tỷ số: 1 - 0.

25' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 74% - 26% Ipswich, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 2 - 2.

37' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 70% - 30% Ipswich, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 2.

41' Thẻ vàng Phút 41': James Maddison (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

42' Thẻ vàng Phút 42': Gary Paul O'Neil (Ipswich) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 64% - 36% Ipswich, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 5.

51' BÀN THẮNG! Tottenham (2-0) Phút 51': Dominic Solanke (Tottenham) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

52' Thẻ vàng Phút 52': Lucá James Williams-Barnett (Tottenham) nhận thẻ vàng.

56' Thay người Phút 56' (Ipswich): Florentino Luís vào sân thay Exequiel Palacios.

56' Thay người Phút 56' (Ipswich): Abdul Fatawu Issahaku vào sân thay Abdoul Ouattara.

56' Thay người Phút 56' (Ipswich): Jack Clarke vào sân thay Daizen Maeda.

61' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 67% - 33% Ipswich, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 3 - 5.

64' Thay người Phút 64' (Tottenham): Lucas Bergvall vào sân thay James Maddison.

64' Thay người Phút 64' (Tottenham): Sávio Moreira de Oliveira vào sân thay Lucá James Williams-Barnett.

64' Thay người Phút 64' (Tottenham): Omar Marmoush vào sân thay Dominic Solanke.

73' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 66% - 34% Ipswich, dứt điểm 18 - 9 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 8 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 3 - 6.

74' Thay người Phút 74' (Ipswich): Emersonn vào sân thay Zian Flemming.

79' Thẻ vàng Phút 79': Mohammed Kudus (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

79' Thay người Phút 79' (Tottenham): Andrew Robertson vào sân thay Destiny Udogie.

83' Thay người Phút 83' (Ipswich): Jacob Greaves vào sân thay Leif Davis.

83' Thẻ vàng Phút 83': Issa Diop (Ipswich) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Tottenham ép sân Cầm bóng: Tottenham 65% - 35% Ipswich, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 8 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 14 - 14, cứu thua 3 - 6.

90' Thay người Phút 90' (Tottenham): Archie Gray vào sân thay Sávio Moreira de Oliveira.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Mateus Fernandes (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Tottenham 2-0 Ipswich Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 23:55 21/11/2026

Đội hình chính thức Tottenham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. De Zerbi Ipswich Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. O'Neil 31 A. Kinský 23 Pedro Porro 6 J. van Hecke 5 M. Senesi 13 D. Udogie 8 C. Gallagher 18 Mateus Fernandes 20 M. Kudus 10 J. Maddison 68 Williams-Barnett 19 D. Solanke 28 C. Walton 2 D. Furlong 6 I. Diop 26 O'Shea 3 L. Davis 23 S. Lukić 25 E. Palacios 42 A. Ouattara 10 J. Enciso 38 D. Maeda 9 Z. Flemming Dự bị Tottenham 39 M. Dúbravka 3 A. Robertson 37 M. van de Ven 14 A. Gray 15 L. Bergvall 17 Sávio 21 D. Kulusevski 30 R. Bentancur 22 Omar Marmoush Ipswich 37 K. Scherpen 24 J. Greaves 29 C. Akpom 12 Florentino 11 J. Philogene 5 A. Matusiwa 7 A. Fatawu 47 J. Clarke 19 Emersonn Cập nhật đội hình lúc 21:35 21/11/2026

Tottenham Thống kê Ipswich 62% Kiểm soát bóng 38% 18 Dứt điểm 11 9 Trúng đích 3 8 Phạt góc 6 17 Phạm lỗi 17 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật D. Solanke Tottenham 1 bàn Williams-Barnett Tottenham 1 bàn Pedro Porro Tottenham 1 kiến tạo · điểm 7.66 J. van Hecke Tottenham Điểm 8.01 C. Walton Ipswich Điểm 7.8 M. Senesi Tottenham Điểm 7.63

Tottenham đang thiếu hụt lực lượng khi bước vào trận tiếp Ipswich lúc 22h00 ngày 21/11/2026 tại Tottenham Hotspur Stadium. Bài toán nhân sự đặt ra cho chủ nhà nhiều lựa chọn khó, trong lúc khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất hẹp.

Chủ nhà phải xoay xở khi thiếu hụt lực lượng

Khi nhân sự bị hao hụt, khả năng giữ nhịp độ ổn định trong suốt 90 phút trở thành thách thức lớn nhất với Tottenham. Đội chủ nhà cần duy trì sự cân bằng giữa các tuyến và tránh để những khoảng trống làm gián đoạn lối chơi quen thuộc.

Tuy vậy, Tottenham không bước vào trận đấu với tâm thế yếu thế. Phong độ gần đây của họ cho thấy một tập thể có khả năng chống chịu tốt trong nhiều hoàn cảnh.

Phong độ: Tottenham nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Tottenham thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là trận thua nằm ở lượt đấu gần đây nhất, trước đó họ có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Đây là điều chủ nhà cần khắc phục để không đánh mất đà hưng phấn.

Ngược lại, Ipswich chưa tìm được sự ổn định. Đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù vậy, hai trận hòa cho thấy họ không dễ bị đánh bại, và lần gần nhất họ đã kết thúc bằng trận thua nên cần một kết quả tích cực để lấy lại niềm tin.

Thế đối đầu nghiêng về Tottenham

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Tottenham thắng 2 trận, Ipswich thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Thành tích này nghiêng về chủ nhà, nhưng việc Ipswich từng thắng cho thấy đội khách hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu Tottenham để lộ sơ hở.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Tottenham đang đứng thứ 11 với 12 điểm, còn Ipswich xếp thứ 14 với 11 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Với Tottenham, chiến thắng sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ. Với Ipswich, một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ thu hẹp hoặc thậm chí xóa khoảng cách.

Điểm then chốt về chiến thuật

Yếu tố quyết định nằm ở cách Tottenham thích ứng với tình trạng thiếu hụt lực lượng. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng lợi thế sân nhà, họ có cơ sở để kiểm soát thế trận nhờ phong độ nhỉnh hơn.

Ipswich nhiều khả năng sẽ kiên nhẫn chờ cơ hội, dựa vào việc đã khó bị đánh bại trong những trận gần đây. Nếu chủ nhà để trận đấu kéo dài mà chưa ghi bàn, áp lực sẽ dần dồn lên vai họ.

Nhận định

Xét về phong độ, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà, Tottenham được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số quá nhỏ cùng bài toán nhân sự khiến đây chưa phải trận đấu dễ dàng với đội chủ nhà. Ipswich có đủ lý do để tin vào khả năng tạo bất ngờ tại London.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Tottenham · 2 thắng 0 hòa Ipswich · 1 thắng Ipswich 1 - 4 Tottenham TOT Tottenham 1 - 2 Ipswich IPS Tottenham 3 - 0 Ipswich TOT

Tottenham 5 trận gần nhất B T T T H 10 Trận 3-3-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới Ipswich 5 trận gần nhất B H H B T 10 Trận 3-2-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Brighton 10 7 1 2 +19 22 T T B T T 3 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T … 10 Aston Villa 10 3 4 3 -3 13 H H T T H 11 Tottenham 10 3 3 4 -1 12 B T T T H 12 Newcastle 10 3 3 4 -3 12 H B T B B 13 Hull City 10 2 5 3 0 11 B H H B H 14 Ipswich 10 3 2 5 -5 11 B H H B T 15 Fulham 10 2 4 4 -2 10 H H T T B …

Tình hình lực lượng Tottenham ✚ T. Adarabioyo (Calf Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) ✚ X. Simons (Knee Injury) ✚ M. Tel (Achilles Tendon Injury) ✚ M. Dubravka (Knee Injury) ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) Ipswich Không có thông tin