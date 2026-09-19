Tottenham 2-3 Aston Villa: Aston Villa giành chiến thắng
Tottenham gặp Aston Villa trên sân Tottenham Hotspur Stadium khi cả hai đang khởi đầu đầy khó khăn, trong khi đội khách áp đảo về thành tích đối đầu gần nhất.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Tottenham tiếp đón Aston Villa.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Tottenham 46% - 54% Aston Villa, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.
- 19'Thay người
Phút 19' (Tottenham): Archie Gray vào sân thay Pedro Porro.
- 24'Tottenham ép sân
Cầm bóng: Tottenham 73% - 27% Aston Villa, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 4.
- 38'Tottenham ép sân
Cầm bóng: Tottenham 59% - 41% Aston Villa, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 6 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 4.
- 45'Thay người
Phút 45' (Aston Villa): Matty Cash vào sân thay Aaron Wan-Bissaka.
- 45'Thay người
Phút 45' (Tottenham): Mohammed Kudus vào sân thay Mateus Fernandes.
- 45+4'BÀN THẮNG! Aston Villa (0-1)
Phút 45+4': Johan Manzambi (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Boubacar Kamara). Tỷ số: 0 - 1.
- 45+7'Thẻ vàng
Phút 45+7': Jan Paul van Hecke (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thẻ vàng
Phút 46': Nicolas Jackson (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Not Retreating).
- 51'Tottenham ép sân
Cầm bóng: Tottenham 58% - 42% Aston Villa, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 2 - 4.
- 60'VAR
Phút 60': Bàn thắng không được công nhận — Mohammed Kudus (Tottenham).
- 63'Tottenham ép sân
Cầm bóng: Tottenham 62% - 38% Aston Villa, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 4.
- 66'Thay người
Phút 66' (Tottenham): James Maddison vào sân thay Dominic Solanke.
- 67'BÀN THẮNG! Aston Villa (0-2)
Phút 67': Nicolas Jackson (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Johan Manzambi). Tỷ số: 0 - 2.
- 72'Thay người
Phút 72' (Aston Villa): George Hemmings vào sân thay Johan Manzambi.
- 75'Tottenham ép sân
Cầm bóng: Tottenham 66% - 34% Aston Villa, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 9 - 1; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 4.
- 79'BÀN THẮNG! Aston Villa (0-3)
Phút 79': Emiliano Buendía (Aston Villa) lập công (kiến tạo: John McGinn). Tỷ số: 0 - 3.
- 84'Thay người
Phút 84' (Aston Villa): Ross Barkley vào sân thay John McGinn.
- 84'Thay người
Phút 84' (Aston Villa): Ibrahim Mbaye vào sân thay Boubacar Kamara.
- 84'Thay người
Phút 84' (Tottenham): Lucas Bergvall vào sân thay Rodrigo Bentancur.
- 84'Thay người
Phút 84' (Tottenham): Conor Gallagher vào sân thay Sandro Tonali.
- 86'BÀN THẮNG! Tottenham (1-3)
Phút 86': Conor Gallagher (Tottenham) lập công (kiến tạo: Mohammed Kudus). Tỷ số: 1 - 3.
- 87'Tottenham ép sân
Cầm bóng: Tottenham 63% - 37% Aston Villa, dứt điểm 15 - 14 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 10 - 1; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 4.
- 88'Thay người
Phút 88' (Aston Villa): Tammy Abraham vào sân thay Nicolas Jackson.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Matty Cash (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Unai Emery Etxegoien (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Dissent).
- KTKết thúc: Tottenham 2-3 Aston Villa
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 20:32 19/09/2026
Aston Villa thường xuyên gây ra rất nhiều khó khăn cho Tottenham trong các lần chạm trán gần đây. Cuộc đọ sức diễn ra vào lúc 18h30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Tottenham Hotspur Stadium tiếp tục đặt đội chủ nhà vào thử thách lớn, nhất là khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn mở màn mùa giải không mấy suôn sẻ.
Ưu thế đối đầu nghiêng về Aston Villa
Lịch sử chạm trán trực tiếp là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội khách trước chuyến hành quân này. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Aston Villa chiếm ưu thế áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận thất bại đúng 1 lần trước Tottenham, đồng thời không xuất hiện bất kỳ kết quả hòa nào.
Sự kỵ dơ về lối chơi đã được chứng minh qua những lần đối đầu trước đó, biến các chuyến làm khách của Aston Villa trở thành bài toán hóc búa đối với đại diện thành London. Dù phải thi đấu xa nhà, việc nắm giữ thành tích đối đầu vượt trội mang lại cho các cầu thủ Aston Villa sự tự tin đáng kể trong việc triển khai thế trận.
Khởi đầu chật vật và áp lực điểm số nặng nề
Trái ngược với vị thế vốn có, cả hai đội bóng đều đang lận đận ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Tottenham hiện đứng ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 2 điểm. Đội bóng áo trắng vẫn chưa tìm lại được sự ổn định cần thiết khi trải qua 4 trận gần nhất chỉ biết đến hòa và thua, cụ thể là 2 trận hòa liên tiếp sau đó là 2 thất bại.
Tình cảnh của Aston Villa thậm chí còn trắc trở hơn khi họ đang xếp ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với 1 điểm tích lũy được. Phong độ thời gian qua của đội khách ghi nhận chuỗi trận nghèo nàn, trong đó có 1 trận hòa và nhận tới 3 thất bại ở 4 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy cả hệ thống phòng ngự lẫn hàng công của đội khách đều đang gặp những trục trặc nhất định.
Cục diện then chốt tại Tottenham Hotspur Stadium
Với khoảng cách chỉ là 1 điểm giữa hai đội, trận đấu này mang ý nghĩa giải tỏa áp lực rất lớn cho cả hai băng ghế chỉ đạo. Tottenham có lợi thế quen thuộc mặt cỏ cùng sự cổ vũ của khán giả nhà tại Tottenham Hotspur Stadium. Tuy nhiên, việc chưa có được phong độ tốt khiến họ khó lòng chủ quan trước một đối thủ từng nhiều lần khiến mình ôm hận.
Về phía Aston Villa, bản lĩnh khi đối đầu với Tottenham sẽ là chìa khóa để họ tìm kiếm kết quả tích cực nhằm chặn đứng đà sa sút. Một thế trận giằng co và đầy toan tính nhiều khả năng sẽ diễn ra, nơi đội bóng nào tận dụng cơ hội tốt hơn từ các tình huống then chốt sẽ chiếm thế chủ động trong cuộc đua điểm số.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)