Tottenham bên bờ vực thẳm: Thất bại tại Stamford Bridge và thảm họa xuống hạng hiện hữu Trận thua 1-2 trước Chelsea đẩy Tottenham vào thế chân tường. Đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi buộc phải giành điểm trước Everton ở vòng cuối để tránh kịch bản xuống hạng sau 48 năm.

Thất bại 1-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge không đơn thuần là một trận thua trắng tay về mặt điểm số. Nó đã đẩy Tottenham Hotspur vào một trong những tình thế ngặt nghèo nhất lịch sử câu lạc bộ, khiến bóng ma xuống hạng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Giữa tâm điểm của những tranh cãi về công nghệ VAR và sự bất ổn kéo dài suốt mùa giải, đoàn quân của Roberto De Zerbi giờ đây phải đối mặt với một "trận chung kết" sinh tử ở vòng đấu cuối cùng. Mục tiêu duy nhất là tránh kịch bản xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977 – một vết gờ đen tối mà không người hâm mộ Gà trống nào muốn chứng kiến.

Nghiệt ngã sai số VAR và ranh giới mong manh

Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng đôi khi chỉ được tính bằng giây. Tại Stamford Bridge, định mệnh của Tottenham có lẽ đã rẽ sang một hướng khác nếu tình huống phối hợp phạt góc của Mathys Tel diễn ra chậm hơn chỉ một nhịp.

Khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Chelsea, hậu vệ Marc Cucurella đã có hành động kéo ngã Micky van de Ven lộ liễu trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Stuart Attwell chỉ có thể rút thẻ vàng cảnh cáo Cucurella mà không thể cho Spurs hưởng quả phạt đền 11m.

Lý do nằm ở một quy định kỹ thuật khắc nghiệt: hành vi phạm lỗi xảy ra chỉ một giây trước khi bóng thực sự được đưa vào cuộc. Theo luật FIFA, nếu bóng chưa trong cuộc, trọng tài không thể thổi phạt đền mà chỉ có quyền đưa ra án phạt thẻ cá nhân. Cựu tiền đạo Daniel Sturridge nhận định: "Chênh lệch chỉ một giây nhưng nó đã tước đi cơ hội sống còn của Spurs. Cucurella đã quá may mắn".

Sự bất ổn có hệ thống dưới thời Roberto De Zerbi

Thất bại này không phải là một tai nạn đơn lẻ, mà là hệ quả của một mùa giải đầy rẫy sự bất ổn và quản lý thiếu nhất quán. Dù được dẫn dắt bởi chiến lược gia tài năng Roberto De Zerbi, Tottenham đã phải nhận trận thua thứ 17 trong mùa giải này tại Ngoại hạng Anh.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ Tottenham sau chuỗi phong độ tệ hại.

Đáng chú ý, ở mùa giải trước, dù giành chức vô địch Europa League, họ cũng đã để thua tới 22 trận. Điều này cho thấy bóng ma xuống hạng đã âm thầm đeo bám đội bóng từ lâu. Ngay cả khi đối đầu với một Chelsea vừa kiệt sức sau trận chung kết FA Cup, Tottenham vẫn nhập cuộc hời hợt. Chỉ đến khi Enzo Fernandez và Andrey Santos giúp Chelsea dẫn trước hai bàn, Spurs mới bừng tỉnh, nhưng nỗ lực của Richarlison là quá muộn màng.

Trận chung kết vì niềm tự hào và lịch sử

Hiện tại, Tottenham đang đứng vị trí thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng mà cụ thể là West Ham đúng 2 điểm. Về mặt lý thuyết, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay De Zerbi và các học trò nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Một kết quả hòa trước Everton tại sân nhà ở vòng đấu cuối là đủ để họ trụ hạng thành công.

HLV Roberto De Zerbi và các học trò phải dồn toàn lực cho trận đấu sinh tử với Everton.

HLV Roberto De Zerbi nhấn mạnh: "Trận đấu tới quan trọng hơn cả một danh hiệu. Nó quyết định niềm tự hào và lịch sử của câu lạc bộ. Chúng tôi phải trụ lại Ngoại hạng Anh để có thể ngẩng cao đầu". Tuy nhiên, áp lực tâm lý tại Tottenham Hotspur Stadium sẽ cực kỳ khủng khiếp. Nếu Spurs sảy chân và West Ham thắng Leeds United, thảm họa sẽ chính thức ập xuống.

Sự tương phản nghiệt ngã tại London

Kịch bản tồi tệ nhất đối với các cổ động viên Tottenham không chỉ là việc xuống chơi tại Championship. Trong khi họ đang ngấp nghé bờ vực thẳm, đối thủ truyền kiếp Arsenal đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Việc phải xuống hạng đúng vào năm kình địch lên ngôi vương sẽ là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lịch sử đội bóng.

Trận đấu với Everton sắp tới không chỉ là cuộc chiến giành điểm, mà còn là cuộc chiến để bảo vệ chút danh dự cuối cùng của một đế chế đang lung lay tại Bắc London. Một ngày dài đầy âu lo đang chờ đợi tất cả những ai yêu mến màu áo trắng thành London.