Tottenham chi 237 triệu bảng: Canh bạc tất tay của Roberto De Zerbi Rũ bỏ vị trí thứ 17 đầy thất vọng, Tottenham Hotspur thực hiện cuộc cải tổ đắt đỏ nhất lịch sử với bộ đôi Sandro Tonali và Matheus Fernandes dẫn đầu làn sóng mới.

Vị trí thứ 17 tại Ngoại hạng Anh mùa trước là một vết nhục khó nuốt trôi đối với người hâm mộ Tottenham Hotspur. Để rũ bỏ hình ảnh bạc nhược đó, đội bóng Bắc London đang thực hiện một cuộc đại tu đội hình chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ. Với tổng mức chi tiêu dự kiến cán mốc 237 triệu bảng, Spurs đang gửi một thông điệp đanh thép tới phần còn lại của giải đấu về tham vọng trở lại vị thế vốn có.

Sandro Tonali: Trái tim trong hệ thống của De Zerbi

Tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 tại sân vận động Tottenham Hotspur chính là Sandro Tonali. Đội bóng của Chủ tịch Daniel Levy đã chấp nhận chi ra con số kỷ lục 100 triệu bảng để thuyết phục Newcastle nhả người. Cụ thể, thương vụ bao gồm 92,5 triệu bảng phí cố định kèm theo 7,5 triệu bảng phụ phí dựa trên thành tích thực tế.

Đáng chú ý, tiền vệ người Ý đã khước từ sự quan tâm từ nhà đương kim vô địch Manchester City để chọn đầu quân cho Spurs. Động lực lớn nhất thúc đẩy Tonali chính là cơ hội được làm việc cùng người đồng hương Roberto De Zerbi – vị chiến lược gia đang xây dựng một triết lý bóng đá tấn công rực lửa tại Bắc London. Tại đây, cựu sao AC Milan dự kiến sẽ nhận mức lương vượt ngưỡng 275.000 bảng mỗi tuần, khẳng định vị thế ngôi sao số một trong đội hình.

Thương vụ Tonali sẽ giúp Spurs vượt mốc chi hơn 200 triệu bảng. (Ảnh: Sky Sports)

Hoàn thiện mảnh ghép tuyến giữa và hàng thủ

Không dừng lại ở Tonali, Tottenham tiếp tục gây sốc khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Matheus Fernandes từ West Ham với mức giá 85 triệu bảng. Sự xuất hiện của bộ đôi Tonali - Fernandes được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo tuyến giữa của Spurs, vốn bị đánh giá là thiếu sức sáng tạo và khả năng kiểm soát trong mùa giải vừa qua.

Trước đó, Roberto De Zerbi cũng đã kịp gia cố hàng phòng ngự bằng bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng mang tên Jan Paul van Hecke từ Brighton. Bên cạnh đó, sự bổ sung kinh nghiệm từ những cái tên tự do như Andy Robertson, Marcos Senesi và thủ thành Martin Dubravka cho thấy một chiến lược mua sắm vừa bạo chi, vừa có sự tính toán kỹ lưỡng về mặt chuyên môn.

Cân bằng ngân sách và tầm nhìn dài hạn

Để phục vụ cho kế hoạch mua sắm rầm rộ này, Tottenham cũng buộc phải chia tay những tài năng trẻ triển vọng. Thương vụ bán Luka Vuskovic cho Brighton với mức phí có thể lên tới 50 triệu bảng là một bước đi quan trọng để cân bằng ngân sách, giúp CLB tuân thủ các quy định về công bằng tài chính của Ngoại hạng Anh.

Nhìn chung, việc chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối mà ban lãnh đạo dành cho Roberto De Zerbi. Sau một mùa giải thảm họa, Tottenham đang đặt cược tất cả vào cuộc cách mạng nhân sự này để tìm lại ánh hào quang tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.