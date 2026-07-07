Tottenham chi đậm 85 triệu bảng cho bom tấn Ligue 1, Atletico Madrid nhắm Mohamed Salah Tottenham Hotspur sẵn sàng phá két 85 triệu bảng cho Eli Junior Kroupi, trong khi Atletico Madrid lên kế hoạch gây sốc với Mohamed Salah để thay thế Antoine Griezmann.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những nước đi táo bạo từ các ông lớn Premier League và La Liga. Tâm điểm đổ dồn về Bắc London khi Tottenham Hotspur sẵn sàng thực hiện một thương vụ kỷ lục, trong khi tại Madrid, một kế hoạch thay thế biểu tượng đang dần lộ diện.

Tottenham và canh bạc 85 triệu bảng cho Eli Junior Kroupi

Ban lãnh đạo Tottenham Hotspur vừa gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến toàn bộ giải đấu khi chuẩn bị đặt lên bàn đàm phán con số 85 triệu bảng. Mục tiêu của "Gà trống" không ai khác chính là Eli Junior Kroupi, tiền đạo 20 tuổi đang thuộc biên chế Bournemouth.

Thương vụ Kroupi có thể mang về cho Bournemouth 85 triệu bảng. Ảnh: Getty.

Dù phía Bournemouth khẳng định chân sút trẻ người Pháp không phải để bán, nhưng sức nặng từ con số 85 triệu bảng được dự báo sẽ thử thách cực đại bản lĩnh của đội bóng này. Kroupi được đánh giá là mẫu tiền đạo hiện đại, sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén, hoàn toàn phù hợp với triết lý tấn công mà Tottenham đang theo đuổi.

Atletico Madrid: Mohamed Salah là lời giải cho bài toán Griezmann

Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao lịch sử. Với việc Antoine Griezmann có thể rời đi, đội bóng của HLV Diego Simeone đã đưa Mohamed Salah vào tầm ngắm tối thượng. Ngôi sao 33 tuổi người Ai Cập, người đang chinh chiến tại World Cup 2026, được xem là cái tên đủ tầm vóc để duy trì sức mạnh hàng công cho Los Rojiblancos.

Salah vẫn chưa chốt bến đỗ sau khi chia tay Liverpool. Ảnh: Getty.

Kinh nghiệm đỉnh cao và khả năng săn bàn thượng hạng của Salah là yếu tố mà Atletico Madrid khao khát. Việc Salah chưa chốt bến đỗ sau khi chia tay Liverpool đang mở ra cơ hội vàng cho đội bóng thủ đô Madrid kích nổ bom tấn này.

Arsenal và Liverpool chạy đua vũ trang

Arsenal cũng không đứng ngoài cuộc đua nâng cấp đội hình. Đội bóng của Mikel Arteta đang cân nhắc chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka từ West Ham United. Hậu vệ 28 tuổi người CHDC Congo được quy hoạch là phương án thay thế chất lượng nếu Ben White quyết định chia tay sân Emirates. Khả năng phòng ngự một đối một của Wan-Bissaka là điểm cộng lớn trong mắt ban huấn luyện Pháo thủ.

Trong khi đó, Liverpool đang hoạt động tích cực trên nhiều mặt trận. Đội chủ sân Anfield đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Crysencio Summerville (West Ham United), đối đầu trực tiếp với Chelsea và Manchester United. Bên cạnh đó, HLV Andoni Iraola cũng đang nỗ lực giúp Liverpool vượt mặt các đối thủ để sở hữu thần đồng 17 tuổi người Mexico, Gilberto Mora, từ Club Tijuana.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Chelsea vừa có bước đi quan trọng trong việc bảo vệ "tài sản" của mình khi gia hạn hợp đồng thành công với Jesse Derry. Động thái tăng lương và đãi ngộ cho cầu thủ 19 tuổi này nhằm ngăn chặn sự chèo kéo từ gã khổng lồ Bayern Munich.

Tại các diễn biến khác, Wolverhampton Wanderers đang tiến gần đến việc sở hữu tiền vệ Niko Sigur của Hajduk Split sau màn trình diễn ấn tượng của anh tại World Cup. Cuối cùng, một thông tin đầy cảm xúc khi hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal, sau khi chia tay Real Madrid, đang cân nhắc gia nhập đội bóng mới thăng hạng Deportivo La Coruna để giúp CLB này thực hiện mục tiêu trụ hạng tại La Liga.