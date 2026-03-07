Tottenham đàm phán với De Zerbi, Man Utd nhắm 'máy quét' 40 triệu bảng từ Serie A Tottenham Hotspur đang nỗ lực tìm kiếm người thay thế HLV Igor Tudor, trong khi Manchester United sẵn sàng chi 40 triệu bảng để chiêu mộ Khephren Thuram.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 7/3 chứng kiến những bước đi quyết liệt của các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh mùa giải dần đi vào giai đoạn quyết định, Tottenham và Manchester United đang là hai cái tên hoạt động tích cực nhất để chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn.

Tottenham đàm phán với De Zerbi giữa cuộc khủng hoảng ghế nóng

Tottenham Hotspur được cho là đã bắt đầu các cuộc thảo luận với cựu huấn luyện viên Marseille, Roberto De Zerbi. Chiến lược gia người Ý nổi lên như ứng viên hàng đầu để dẫn dắt "Gà trống" vào mùa hè tới, với điều kiện tiên quyết là đội bóng phải đảm bảo suất trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. Đây được xem là động thái nhằm tìm lại bản sắc tấn công vốn đã mai một dưới thời các huấn luyện viên tiền nhiệm.

Roberto De Zerbi sẽ giải cứu được Tottenham?

Bên cạnh De Zerbi, danh sách ứng viên tại North London đang kéo dài với những cái tên quen thuộc. Cựu danh thủ Glenn Hoddle đã bày tỏ nguyện vọng hỗ trợ đội bóng cũ nếu huấn luyện viên tạm quyền Igor Tudor bị sa thải sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Trong khi đó, Robbie Keane cũng bất ngờ trở thành một lựa chọn tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại Tottenham Stadium.

Manchester United và kế hoạch 40 triệu bảng cho Khephren Thuram

Tại Old Trafford, Manchester United đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc thanh lọc tuyến giữa. Mục tiêu hàng đầu của "Quỷ đỏ" hiện là Khephren Thuram, ngôi sao 24 tuổi đang tỏa sáng trong màu áo Juventus. Với sức mạnh thể chất và khả năng bao quát sân ấn tượng, Thuram được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ chiến thuật mới.

Khephren Thuram là trụ cột của Juve.

Mức phí chuyển nhượng của tiền vệ người Pháp dự kiến rơi vào khoảng 40 triệu bảng. Đây là con số mà giới chuyên môn tin rằng có thể thuyết phục Juventus nhả người. Ở một diễn biến khác, Mason Mount đã cam kết tương lai với M.U, trong khi thương vụ đẩy đi thủ môn Andre Onana sang Trabzonspor đang gặp bế tắc do đối tác không sẵn sàng chi trả mức giá 40-43 triệu bảng theo yêu cầu.

Diễn biến đáng chú ý tại Man City và Napoli

Manchester City đang chuẩn bị kế hoạch gia hạn hợp đồng với Phil Foden khi giao kèo hiện tại bước vào năm cuối. Dù phong độ của tiền vệ người Anh gần đây có phần thiếu ổn định, đội chủ sân Etihad vẫn coi anh là nòng cốt trong tương lai. Tuy nhiên, các báo cáo từ Anh cho thấy quá trình đàm phán được dự báo sẽ không hề đơn giản.

Tại Serie A, Napoli đang nỗ lực giữ chân Scott McTominay trước sự dòm ngó của nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh. Tiền vệ người Scotland đã nhanh chóng thích nghi và trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ của đội bóng miền Nam nước Ý. Trong khi đó, Antoine Griezmann đã quyết định từ chối lời đề nghị từ Orlando City tại MLS để tiếp tục cống hiến cho Atletico Madrid ít nhất là đến cuối mùa giải này.