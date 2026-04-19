Tottenham đánh rơi chiến thắng ở phút 90+5 trước Brighton, nguy cơ xuống hạng hiện hữu Dù hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Pedro Porro và Xavi Simons, sai lầm ở phút bù giờ cuối cùng khiến Tottenham chia điểm đầy cay đắng trong cuộc đua trụ hạng.

Trận hòa 2-2 kịch tính giữa Tottenham và Brighton tại vòng 33 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với sự tiếc nuối tột cùng cho đội chủ nhà. Dù hai lần vươn lên dẫn trước, đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi vẫn không thể bảo toàn thành quả trước tinh thần chiến đấu quật khởi từ đội khách. Kết quả này khiến đội bóng Bắc London lún sâu vào vùng nguy hiểm khi giải đấu chỉ còn 5 vòng đấu nữa là khép lại.

Sự thất vọng của các cầu thủ Tottenham Hotspur.

Sự phung phí và khoảnh khắc đẳng cấp của Mitoma

Cuộc đối đầu tại Tottenham Hotspur Stadium mang tính chất sống còn đối với đội chủ nhà trong nỗ lực tìm kiếm tấm vé trụ hạng. HLV Roberto De Zerbi chịu áp lực cực lớn khi phải đối đầu với đội bóng cũ trong bối cảnh Tottenham đang trải qua chuỗi phong độ vô cùng nghèo nàn. Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao khi cả hai đội đều dâng cao đội hình để gây sức ép ngay từ những phút đầu tiên.

Phút 39, khán đài nổ tung khi Pedro Porro bật cao đánh đầu hiểm hóc từ đường kiến tạo của Xavi Simons, khai thông thế bế tắc. Chỉ hai phút sau, Spurs suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt nếu cú sút của Simons không tìm đến cột dọc. Tuy nhiên, sự phung phí này đã khiến họ phải trả giá đắt. Phút 45+3, Kaoru Mitoma thực hiện cú vô lê chân trái đẳng cấp vào góc cao, đưa trận đấu về vạch xuất phát trước khi hiệp một khép lại.

Brighton gỡ hòa ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Siêu phẩm của Xavi Simons và sai lầm hệ thống

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra giằng co với những tình huống ăn miếng trả miếng liên tục. Xavi Simons tiếp tục là linh hồn trong các đợt lên bóng của Tottenham với những pha xử lý biến ảo. Phút 77, chính tài năng trẻ người Hà Lan đã thực hiện một siêu phẩm cứa lòng kỹ thuật từ rìa vòng cấm, giúp Tottenham một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã nhất lại xảy ra vào phút bù giờ thứ 5. Sai lầm cá nhân của trung vệ Danso đã tạo điều kiện cho Van Hecke vượt qua dễ dàng trước khi căng ngang thuận lợi cho Georginio Rutter dứt điểm tung lưới Kinsky. Bàn thua như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng hồi sinh của "Gà trống", khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 18 với nguy cơ xuống hạng rõ rệt.

Thống kê trận đấu và kết quả chung cuộc

Thông số Tottenham Brighton Tỷ số 2 2 Người ghi bàn Pedro Porro (39'), Xavi Simons (77') Kaoru Mitoma (45+3'), Georginio Rutter (90+5') Vị trí BXH hiện tại 18 Nhóm dự cúp châu Âu