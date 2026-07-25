Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ Pedro Neto từ Chelsea: Cú hích cho Roberto De Zerbi Tottenham Hotspur đạt thỏa thuận miệng chiêu mộ Pedro Neto từ Chelsea. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẵn sàng ký hợp đồng 5 năm để làm việc cùng Roberto De Zerbi.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp tục chứng kiến biến động lớn tại khu vực Bắc London. Tottenham Hotspur đã đạt thỏa thuận miệng với Chelsea để chiêu mộ tiền vệ cánh Pedro Neto, mở ra bước ngoặt mới cho hành lang biên của đội bóng dưới thời huấn luyện viên trưởng Roberto De Zerbi.

Theo các thông tin từ The Athletic, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã đồng ý các điều khoản cá nhân cho bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, đi kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Nếu các cuộc thảo luận cuối cùng diễn ra thuận lợi, buổi kiểm tra y tế sẽ được tiến hành ngay trong ngày thứ Sáu để hoàn tất mọi thủ tục gia nhập đội bóng mới.

Tottenham Hotspur đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Pedro Neto từ Chelsea.

Lý do Pedro Neto lựa chọn triết lý của Roberto De Zerbi

Yếu tố then chốt kích hoạt thương vụ này không chỉ nằm ở mức giá hay chế độ đãi ngộ, mà đến từ chính định hướng chuyên môn. Pedro Neto tỏ ra đặc biệt hào hứng trước kịch bản thi đấu dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Roberto De Zerbi.

Triết lý bóng đá tấn công hiện đại của nhà cầm quân người Ý, vốn đề cao khả năng kiểm soát, tốc độ và các tình huống đột phá cá nhân từ hai biên, được đánh giá là môi trường lý tưởng để cầu thủ người Bồ Đào Nha phát huy tối đa sở trường kỹ thuật lẫn tốc độ bứt phá.

Dấu ấn chuyên môn và hiệu suất thi đấu

Từng khẳng định giá trị bản thân trong màu áo Wolverhampton Wanderers trước khi cập bến Chelsea, Pedro Neto đã chứng minh được năng lực chinh chiến tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Ở mùa giải vừa qua, dù phải cạnh tranh vị trí gay gắt, ngôi sao chạy cánh này vẫn duy trì phong độ thi đấu ổn định.

Thống kê cho thấy Pedro Neto đã đóng góp trực tiếp vào 20 bàn thắng, bao gồm 10 pha lập công và 10 đường kiến tạo sau 52 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Chelsea. Khả năng tạo đột biến độc lập cùng tư duy phối hợp nhóm của anh hứa hẹn sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho mặt trận tấn công của Tottenham.

Chuyển động dây chuyền tại Chelsea

Ở chiều ngược lại, việc chia tay Pedro Neto giúp Chelsea tái cơ cấu ngân sách và lực lượng cho các vị trí trọng yếu khác. Đội chủ sân Stamford Bridge đang chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace với mức phí khoảng 52 triệu bảng, nhằm gia cố sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự trong mùa giải mới.