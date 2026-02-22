Tottenham đối mặt kịch bản xuống hạng: Cú sốc lớn nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh Tân HLV Igor Tudor nhận nhiệm vụ giải cứu Spurs khi đội bóng Bắc London chạm đáy phong độ với 44 thất bại sau 91 trận, đối diện nguy cơ rơi xuống Championship.

Trong bóng đá, người ta thường dùng cụm từ "quá lớn để sụp đổ" cho các câu lạc bộ hàng đầu. Tuy nhiên, với Tottenham Hotspur vào lúc này, định nghĩa đó đang bị lung lay dữ dội. Nếu Spurs thực sự rơi xuống giải hạng Nhất (Championship), đây sẽ là địa chấn lớn nhất kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời vào năm 1992.

Tottenham đang ở gần nhóm đèn đỏ.

Thảm họa từ những con số thống kê

Phân tích sâu vào dữ liệu, cuộc khủng hoảng tại Bắc London không phải là sự sa sút nhất thời mà là một tiến trình sụp đổ có hệ thống. Kể từ thời điểm đánh mất ngôi đầu bảng vào tháng 11/2023 dưới thời Ange Postecoglou, Tottenham đã trải qua 91 trận đấu tại Premier League với thành tích đáng báo động: chỉ thắng 30 nhưng để thua tới 44 trận.

Đặc biệt, sự yếu kém ngay tại sân nhà Tottenham Hotspur là điều khó chấp nhận nhất. Vốn được kỳ vọng là một "pháo đài" hiện đại, nhưng thực tế Spurs đã để thua 22 trong tổng số 44 trận thất bại kể trên ngay tại thánh địa của mình. Việc chỉ thắng 17 trong 46 trận sân nhà gần nhất đã biến nơi đây thành điểm đến ưa thích cho các đội bóng tầm trung như Crystal Palace hay Brighton, thay vì là nơi khiến đối thủ phải khiếp sợ.

Bài học từ sự thực dụng của Thomas Frank

Thất bại của Thomas Frank tại Spurs để lại một bài học đắt giá về sự xung đột giữa triết lý huấn luyện và bản sắc câu lạc bộ. Frank, một chiến lược gia tài năng tại các đội bóng tầm trung, đã cố gắng áp dụng cấu trúc phòng ngự thực dụng – thứ mà Spurs cực kỳ thiếu – nhưng lại vấp phải sự phản kháng từ văn hóa tấn công hào hoa của đội bóng.

Giống như trường hợp của Roy Hodgson tại Liverpool hay David Moyes tại Man Utd trước đây, người hâm mộ Tottenham không chấp nhận tư duy "trụ hạng là thành công". Sự thiếu hòa hợp này đã đẩy đội bóng vào thế bế tắc, khiến niềm tin của các cổ động viên chạm đáy trước khi Igor Tudor được bổ nhiệm.

Canh bạc Igor Tudor và sơ đồ 3 hậu vệ

Igor Tudor không có thời gian để thích nghi; ông phải bước vào cuộc đua với tốc độ của một vận động viên Olympic. Với kinh nghiệm từng hai lần giải cứu Udinese thoát khỏi lưỡi hái tử thần tại Serie A, Tudor mang đến hy vọng nhờ sự quyết đoán và sơ đồ 3 hậu vệ sở trường.

Tudor không được cho thời gian để làm quen.

Trận derby Bắc London với Arsenal cuối tuần này sẽ là phép thử cực đại cho Tudor. Trong bối cảnh Spurs đang tuyệt vọng, việc ngáng chân kình địch trong cuộc đua vô địch có thể là cú hích tinh thần cần thiết để họ bắt đầu hành trình trụ hạng. Tudor cần nhanh chóng biến sự tuyệt vọng của các cầu thủ thành động lực chiến đấu, làm cho đội bóng trở nên khó bị đánh bại hơn trước khi nghĩ đến việc chơi bóng đẹp.

Kịch bản xuống hạng từng bị coi là điên rồ giờ đây đã hiện hữu ngay trước mắt "Gà trống". Để tìm hiểu thêm về lịch sử và truyền thống của đội bóng, mời bạn đọc tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Tottenham: Hành trình hơn 140 năm khẳng định bản sắc và khát vọng.