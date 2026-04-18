Tottenham đối mặt nguy cơ xuống hạng lịch sử với tỷ lệ rủi ro 48,68% Thống kê từ Opta chỉ ra Tottenham đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử với chuỗi 14 trận không thắng. Sự xáo trộn thượng tầng và bão chấn thương đang đẩy "Gà trống" sát vực thẳm Ngoại hạng Anh.

Việc Tottenham Hotspur phải vật lộn trong cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh là một kịch bản không ai có thể lường trước khi mùa giải bắt đầu. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra theo cách tàn khốc nhất. Theo mô hình dự báo từ siêu máy tính Opta, đội bóng thành London hiện đối mặt với 48,68% nguy cơ xuống hạng. Đây chính xác là mùa giải tồi tệ nhất của một đội bóng thuộc nhóm "Big Six" trong lịch sử bóng đá Anh, xét trên cả phương diện tài chính lẫn kỳ vọng thể thao.

Tottenham đang sa sút một cách khó hiểu.

Khủng hoảng từ thượng tầng đến băng ghế chỉ đạo

Căn nguyên của cuộc sụp đổ này bắt nguồn từ sự xáo trộn khủng khiếp ở thượng tầng câu lạc bộ. Việc gia đình Lewis loại bỏ Daniel Levy ngay đầu mùa giải đã mở ra một thời kỳ hỗn loạn chưa từng thấy. Những quyết định bổ nhiệm nhân sự sai lầm liên tiếp diễn ra, điển hình là triều đại ngắn ngủi chỉ kéo dài 44 ngày của Igor Tudor.

Hiện tại, trọng trách nặng nề được đặt lên vai Roberto De Zerbi. Tuy nhiên, di sản đổ nát mà những người tiền nhiệm để lại là quá lớn. Một đội hình rệu rã cùng tâm lý thất bại kéo dài đã khiến con tàu Tottenham chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng, bất chấp những nỗ lực thay đổi triết lý chơi bóng của chiến lược gia người Ý.

Những con số thống kê ám ảnh

Nhìn vào các số liệu chuyên sâu, người ta thấy rõ một sự trượt dài không phanh của đội bóng thành London. Tottenham vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào tại Ngoại hạng Anh kể từ khi bước sang năm 2026. Chuỗi 14 trận không thắng, bao gồm 5 trận hòa và 9 trận thua, là một cột mốc đáng xấu hổ.

Lịch sử giải đấu chỉ chứng kiến ba đội bóng có khởi đầu năm dương lịch tệ hơn họ là Derby County (2007-08), Sunderland (2002-03) và Swindon Town (1992-93). Đáng chú ý, cả ba câu lạc bộ này đều phải nhận kết cục xuống hạng vào cuối mùa. Với việc chỉ giành được 5 điểm trong tổng số 42 điểm tối đa gần nhất, niềm tin dành cho Spurs đang cạn kiệt dần qua từng vòng đấu.

Tudor bị sa thải nhưng vực thẳm đã ở trước mặt Tottenham.

Sự bế tắc về chiến thuật và vấn nạn nhân sự

Vấn nạn chấn thương đã bóp nghẹt mọi hy vọng phục hồi của đội bóng. Sự vắng mặt dài hạn của bộ đôi sáng tạo James Maddison và Dejan Kulusevski khiến khả năng tấn công của Spurs trở nên cùn mòn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ đạt mức 0.05 trong trận thua Chelsea là minh chứng rõ nhất cho sự bế tắc trong khâu triển khai bóng.

Bên cạnh đó, kỷ luật của đội bóng cũng là dấu hỏi lớn khi các cầu thủ liên tiếp nhận thẻ đỏ và gặp chấn thương nghiêm trọng. Trong đội hình hiện tại, duy nhất Mathys Tel là cái tên chưa phải nghỉ thi đấu vì lý do sức khỏe, phản ánh sự kiệt quệ về lực lượng của đội bóng chủ sân Tottenham Hotspur Stadium.

Ánh sáng cuối đường hầm

Dù xác suất xuống hạng lên tới gần 50%, hy vọng trụ hạng của nửa trắng thành London vẫn chưa hoàn toàn tắt lịm. Điểm tựa cuối cùng của họ chính là lịch thi đấu giai đoạn cuối mùa được đánh giá là nhẹ nhàng hơn so với các đối thủ trực tiếp trong nhóm cầm đèn đỏ.

Những cuộc đối đầu trực diện với Wolves, Leeds và Everton sẽ là cơ hội cuối cùng để Micky van de Ven cùng các đồng đội tích lũy điểm số. Mục tiêu thiết thực nhất lúc này là đạt ngưỡng 36 đến 38 điểm để đảm bảo một suất ở lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Trong bóng đá, khi bị dồn vào đường cùng, bản năng sinh tồn có thể là vũ khí giúp Tottenham tạo nên một cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi thảm họa lịch sử.