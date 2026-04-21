Tottenham đối mặt thảm họa xuống hạng: Khi lịch sử và thống kê cùng quay lưng Chỉ giành vỏn vẹn 6 điểm trong năm 2026 và trải qua chuỗi 15 trận không thắng, Tottenham đang đứng trước nguy cơ rời khỏi Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ.

Ngoại hạng Anh đang tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất với những kịch bản không tưởng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Trong khi các đối thủ trực tiếp đang dần tìm thấy ánh sáng, Tottenham lại lún sâu vào khủng hoảng, đối diện với bóng ma xuống hạng vốn đã rời xa họ gần 50 năm qua. Với chỉ năm vòng đấu còn lại, mọi chỉ số chuyên môn và thống kê lịch sử đều đang chỉ ra một kết cục cay đắng cho đội bóng Bắc London.

Cuộc chiến trụ hạng tại Ngoại hạng Anh vẫn rất khó lường.

Cơn hạn hán chiến thắng kéo dài kỷ lục

Tình hình tại Tottenham hiện tại có thể gói gọn trong hai từ: Bế tắc. Trận hòa nhạt nhòa trước Brighton vừa qua không chỉ khiến thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi dậm chân ở vị trí nguy hiểm mà còn nới rộng chuỗi trận không thắng lên con số 15 liên tiếp. Lần cuối cùng người hâm mộ "Gà trống" được ăn mừng ba điểm trọn vẹn đã lùi xa về tháng 10 năm ngoái.

Đáng chú ý, kể từ khi bước sang năm 2026, Tottenham dường như đánh mất hoàn toàn bản sắc. Họ chỉ thu về vỏn vẹn 6 điểm sau 15 vòng đấu gần nhất, một hiệu suất thường thấy ở những đội bóng cầm chắc tấm vé xuống hạng. Sự sa sút này trái ngược hoàn toàn với nỗ lực hồi sinh từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như West Ham hay Leeds United.

Sự trỗi dậy của các đối thủ trực tiếp

Trong khi Tottenham rơi tự do, West Ham lại cho thấy bản lĩnh của một đội bóng giàu kinh nghiệm. Dù vừa chia điểm tại Selhurst Park, đoàn quân của Nuno Espirito Santo đã kịp tích lũy tới 19 điểm trong 12 trận gần đây. Sự tỏa sáng đúng lúc của Jarrod Bowen đang trở thành điểm tựa giúp "Búa tạ" tách dần khỏi nhóm nguy hiểm.

Bên cạnh đó, Leeds United và Nottingham Forest cũng có những bước tiến thần tốc. Leeds vừa giành hai chiến thắng liên tiếp để chạm mốc 39 điểm – ngưỡng điểm được coi là tương đối an toàn tại Ngoại hạng Anh. Nottingham Forest, dù phải chia sức cho đấu trường châu Âu, vẫn duy trì được mạch năm trận bất bại đầy ấn tượng. Những kết quả này vô tình đẩy cuộc đua trụ hạng vào thế đối đầu trực tiếp giữa hai đại diện thành London, nơi Tottenham đang là đội thất thế về mọi mặt.

Bài toán tâm lý và áp lực lịch sử

Phân tích về cuộc khủng hoảng này, cựu danh thủ Dean Ashton cho rằng vấn đề của Tottenham không chỉ nằm ở sơ đồ chiến thuật của Roberto De Zerbi mà còn ở tinh thần thi đấu. "Tôi không thấy được cá tính hay tư duy cần thiết ở các cầu thủ để vượt qua áp lực trụ hạng hiện nay," Ashton nhấn mạnh. Đồng quan điểm, Jamie Carragher dự đoán West Ham sẽ là đội trụ lại nhờ lịch thi đấu dễ thở hơn và khả năng giải quyết trận đấu tốt hơn.

Spurs có thể lần đầu xuống hạng kể từ năm 1977.

Lịch thi đấu năm trận cuối mang đến những hy vọng cuối cùng cho Tottenham khi họ lần lượt gặp Wolves, Leeds, Aston Villa, Chelsea và Everton. Tuy nhiên, với phong độ sân nhà kém cỏi hiện tại, mỗi trận đấu đều là một thử thách cực đại. Thống kê lịch sử đang chống lại đội bóng này: những câu lạc bộ có chuỗi không thắng kéo dài như Spurs trong quá khứ hầu như đều phải xuống chơi tại giải hạng Nhất.

Nếu không thể tạo nên một cú sốc trong những vòng đấu tới, Tottenham đứng trước nguy cơ lần đầu tiên phải rời xa sân chơi cao nhất xứ sở sương mù kể từ năm 1977. Một thảm họa thực sự đang hiển hiện trước mắt đội bóng từng là thế lực thường trực trong nhóm dẫn đầu.