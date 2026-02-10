Tottenham đứng trước quyết định sa thải Thomas Frank: Hành động tự vệ để tránh thảm họa trụ hạng Với tỷ lệ điểm số thấp nhất lịch sử nhóm Big Six và phong độ tồi tệ trong năm 2026, Tottenham buộc phải chia tay Thomas Frank để tìm kiếm cơ hội trụ hạng tại Ngoại hạng Anh.

Tottenham Hotspur đang đứng trước bờ vực của một thảm họa lịch sử. Với vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm, đội bóng Bắc London đang trải qua chuỗi 8 trận không biết đến mùi chiến thắng tại đấu trường quốc nội trong năm 2026. Tình thế cấp bách này buộc ban lãnh đạo Spurs phải cân nhắc việc sa thải Thomas Frank như một hành động tự vệ cần thiết để bảo vệ sự tồn vong của đội bóng.

Frank đang gây ra sự thất vọng lớn tại Tottenham.

Thống kê tệ nhất lịch sử nhóm Big Six

Dưới triều đại của Thomas Frank, Tottenham ghi nhận những chỉ số chuyên môn ở mức báo động. Chiến lược gia người Đan Mạch chỉ đạt tỷ lệ vỏn vẹn 1,16 điểm mỗi trận (PPG), chính thức trở thành huấn luyện viên có thành tích tệ nhất trong lịch sử nhóm "Big Six" (áp dụng cho những người cầm quân từ 10 trận trở lên kể từ năm 2010).

Con số này thậm chí còn thấp hơn những người tiền nhiệm từng bị coi là thất bại tại các đội bóng lớn khác như Ruben Amorim tại Man Utd (1,23), Roy Hodgson tại Liverpool (1,25) hay Graham Potter tại Chelsea (1,27). Một câu lạc bộ có vị thế như Tottenham không thể tiếp tục kiên nhẫn khi đội bóng đang bị kéo lùi xuống đẳng cấp của một nhóm đua trụ hạng.

Sự đứt gãy niềm tin và bất ổn nội bộ

Vấn đề của Thomas Frank không chỉ nằm ở kết quả trận đấu mà còn ở sự rạn nứt sâu sắc với người hâm mộ. Kể từ khi nhậm chức, ông liên tục vấp phải những sai lầm về mặt hình ảnh, từ việc công khai ca ngợi đối thủ Arsenal đến việc chỉ trích chính cổ động viên nhà sau khi họ la ó thủ thành Vicario. Những tiếng la ó vang dội trên khán đài và biểu ngữ đòi sa thải là minh chứng cho thấy Frank đã không còn chỗ đứng tại Bắc London.

Sự kiên nhẫn dành cho Frank đã chạm giới hạn.

Bên trong phòng thay đồ, tình hình cũng không khả quan hơn. Đội trưởng Cristian Romero đã công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng của ban lãnh đạo trên mạng xã hội, trong khi lối chơi của toàn đội trở nên bạc nhược và thiếu sức sống. Dù đội bóng chịu tổn thất lực lượng do chấn thương của Maddison hay Kulusevski, nhưng việc một nhà vô địch Europa League sa sút nhanh chóng chỉ sau 6 tháng là điều khó có thể chấp nhận.

Áp lực từ sự trở lại của Mauricio Pochettino

Trong bối cảnh khủng hoảng, bóng ma của Mauricio Pochettino đang bắt đầu phủ bóng lên tương lai của Thomas Frank. Chiến lược gia người Argentina đã công khai bày tỏ tình yêu với Spurs trên các phương tiện truyền thông, tạo ra một áp lực vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ lên chiếc ghế nóng tại sân vận động Tottenham Hotspur.

Việc tiếp tục duy trì một "dự án dài hạn" không hiệu quả với Frank có thể khiến Tottenham phải trả giá đắt bằng suất xuống hạng. Thay đổi vào lúc này không phải là sự hoảng loạn, mà là bước đi bắt buộc để sốc lại tinh thần cầu thủ và tìm lại bản sắc đã mất của Gà trống thành London.