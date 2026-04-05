Tottenham hạ Aston Villa 2-1: Cuộc đào thoát ngoạn mục tại Villa Park Hai pha lập công sớm của Conor Gallagher và Richarlison giúp Tottenham Hotspur đánh bại Aston Villa 2-1, qua đó chính thức thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh áp lực trụ hạng đè nặng, Tottenham Hotspur đã thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Chiến thắng tại Villa Park không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi thoát khỏi nhóm nguy hiểm, thắp sáng hy vọng ở lại đấu trường cao nhất xứ sở sương mù.

Sai lầm chiến thuật của Unai Emery và đòn phủ đầu từ Spurs

Bước vào vòng đấu thứ 35, Tottenham đối mặt với bài toán buộc phải thắng. Trái ngược với sự cẩn trọng của đội khách, chiến lược gia Unai Emery bên phía Aston Villa đã gây bất ngờ khi thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Quyết định xoay tua nhằm giữ sức cho đấu trường châu Âu của ông đã sớm phản tác dụng trước một Tottenham chơi đầy kỷ luật và rình rập.

Sự thiếu gắn kết trong đội hình chắp vá của đội chủ nhà bị trừng phạt ngay ở phút thứ 12. Sau một tình huống ném biên mạnh vào vòng cấm, bóng tìm đến vị trí của Conor Gallagher. Ngôi sao người Anh thực hiện cú dứt điểm sấm sét từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc chết khiến thủ thành Emiliano Martinez hoàn toàn bó tay. Bàn thắng mở tỷ số không chỉ giải tỏa áp lực cho cá nhân Gallagher mà còn tạo tiền đề tâm lý cực tốt cho toàn đội.

Richarlison khẳng định bản năng sát thủ

Không dừng lại ở đó, Tottenham tiếp tục khai thác triệt để những khoảng trống nơi hàng phòng ngự Villa. Phút 25, từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc bên cánh phải, Mathys Tel treo bóng điểm rơi chính xác vào khu vực cấm địa. Richarlison, với khả năng chọn vị trí thông minh, đã thực hiện pha bật cao đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt.

Số liệu thống kê trong hiệp một phản ánh sự áp đảo toàn diện của đội khách. Tottenham kiểm soát hoàn toàn thế trận, thậm chí Joao Palhinha suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ ba nếu cú dứt điểm của anh không đi trúng cột dọc. Ngược lại, Aston Villa hoàn toàn tê liệt trong khâu triển khai bóng và không có nổi một cú sút trúng đích nào trong 45 phút đầu tiên.

Bản lĩnh bảo vệ thành quả của Roberto De Zerbi

Sang hiệp hai, dù Unai Emery đã tung tiền đạo chủ lực Ollie Watkins vào sân để cải thiện hàng công, nhưng hệ thống phòng ngự của Tottenham vẫn đứng vững. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi chỉ đạo các học trò duy trì khối đội hình thấp, chơi kỷ luật và cam kết trong từng pha tranh chấp. Các cầu thủ như Kolo Muani và Lucas Bergvall cũng đã có những cơ hội phản công sắc nét nhưng không thể tận dụng để nới rộng cách biệt.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút bù giờ thứ 6 (90+6') khi Emiliano Buendia đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Aston Villa sau nỗ lực kiến tạo của Matty Cash. Tuy nhiên, bàn thắng muộn màng này không đủ để đội chủ nhà giữ lại dù chỉ 1 điểm.

Thông số Aston Villa Tottenham Tỷ số 1 2 Bàn thắng E. Buendia (90+6') C. Gallagher (12'), Richarlison (25') Kiểm soát bóng 52% 48% Sút trúng đích (Hiệp 1) 0 4

Chiến thắng quan trọng này giúp Tottenham chính thức vượt qua West Ham để leo lên vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Với hai trận thắng liên tiếp, "Gà trống" đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ đúng vào giai đoạn quyết định của mùa giải, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng cam go phía trước.