Tottenham Hotspur lần đầu rơi xuống nhóm xuống hạng sau trận thắng của West Ham Thất bại liên tiếp đẩy Tottenham Hotspur xuống vị trí thứ 18 tại Ngoại hạng Anh, buộc tân HLV Roberto De Zerbi phải tìm lời giải cho bài toán trụ hạng trong 7 vòng cuối.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vừa trải qua một cơn địa chấn khi Tottenham Hotspur chính thức rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ". Chiến thắng 4-0 của West Ham trước Wolverhampton đã trực tiếp đẩy đội bóng Bắc London xuống vị trí thứ 18, đặt câu lạc bộ vào tình thế nguy cấp nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Cơn ác mộng hiện hữu tại Tottenham Stadium

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2015, Tottenham Hotspur mới phải nếm trải cảm giác đứng trong nhóm xuống hạng. Tuy nhiên, khác với những khởi đầu chậm chạp trong quá khứ, tình cảnh hiện tại của "Gà trống" bi đát hơn nhiều khi giải đấu đã bước vào giai đoạn nước rút quyết định.

Chuỗi phong độ tồi tệ và áp lực cho Roberto De Zerbi

Đội bóng Bắc London đang chìm sâu trong khủng hoảng với 13 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tính từ tháng 12. Bản sắc và sự tự tin vốn có của một đại diện thuộc nhóm Big Six dường như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự bạc nhược và thiếu gắn kết trong lối chơi.

Tân huấn luyện viên Roberto De Zerbi tiếp quản chiếc ghế nóng trong bối cảnh cực kỳ ngặt nghèo. Chiến lược gia người Ý thừa nhận ông không có đủ thời gian để xây dựng những lớp chiến thuật phức tạp khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu. Ưu tiên hàng đầu lúc này là củng cố tâm lý và truyền tải những nguyên tắc cơ bản nhất để giúp các cầu thủ vượt qua áp lực nghìn cân.

Sự tương phản giữa West Ham và Wolverhampton

Trái ngược với vẻ u ám tại Tottenham Stadium, West Ham của Nuno Espirito Santo đang tận hưởng niềm vui từ sự quật khởi. Chiến thắng thuyết phục trước Wolves không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là liều thuốc tinh thần cực mạnh, giúp họ vượt mặt đối thủ truyền kiếp Tottenham để vươn lên vị trí thứ 17.

Ở chiều ngược lại, thất bại tại London Stadium gần như đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng ở lại Ngoại hạng Anh của Wolverhampton. Với khoảng cách 15 điểm so với nhóm an toàn trong khi chỉ còn 6 trận đấu, "Bầy sói" dường như đã chấp nhận số phận. Hàng thủ lỏng lẻo là nguyên nhân chính khiến mọi nỗ lực của Rob Edwards trở nên vô vọng.

Cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh mùa này đang chứng kiến những diễn biến khó lường nhất lịch sử. Mọi ánh mắt giờ đây đang đổ dồn về chuyến hành quân đến sân của Sunderland sắp tới - trận đấu được coi là trận chung kết cho sự sống còn của đế chế Tottenham Hotspur dưới triều đại mới.