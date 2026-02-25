Tottenham Hotspur và cuộc khủng hoảng niềm tin từ những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng Đứng thứ 16 tại Ngoại hạng Anh, Tottenham Hotspur đang bộc lộ những sai lầm nghiêm trọng trong tư duy tuyển dụng và cấu trúc lương qua các thương vụ Gallagher và Solanke.

Tottenham Hotspur đang đứng trước một ngã rẽ định mệnh tại Ngoại hạng Anh. Một năm sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17, đoàn quân áo trắng tiếp tục lún sâu vào cuộc đua trụ hạng đầy kịch tính khi hiện đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh này, kế hoạch "đập đi xây lại" quỹ lương của giới chủ câu lạc bộ không chỉ cho thấy sự lúng túng, mà còn bộc lộ những sai lầm tai hại trong tư duy quản trị và chuyển nhượng.

Tottenham đang đưa ra những quyết định chưa thực sự đúng đắn trên thị trường chuyển nhượng.

Sự nhầm lẫn giữa khát khao đầu tư và trí tuệ tuyển dụng

Bài học lớn nhất mà Tottenham đang đối mặt chính là sự nhầm lẫn giữa việc sẵn sàng chi tiền và khả năng nhận diện mục tiêu chính xác. Theo The Guardian, ban lãnh đạo Spurs sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương cứng nhắc để thực hiện cuộc cải tổ toàn diện nếu trụ hạng thành công. Tuy nhiên, những nước đi đầu tiên như việc ký hợp đồng với Conor Gallagher hay Dominic Solanke đang trở thành minh chứng cho việc vung tiền thiếu tính toán.

Sai lầm bắt đầu từ việc định vị giá trị cầu thủ. Việc trao cho Conor Gallagher mức lương 200.000 bảng/tuần – cao nhất câu lạc bộ – là một quyết định gây tranh cãi lớn. Dù là một tiền vệ tận tụy và giàu năng lượng, Gallagher không phải là một mẫu cầu thủ "game-changer" ở tầm cỡ thế giới. Việc biến một cầu thủ thiên về tranh chấp thành người hưởng lương cao nhất cho thấy sự hỗn loạn trong hệ thống phân cấp và phản ánh tâm lý hoảng loạn của đội bóng.

Lỗ hổng trong hệ thống xác định mục tiêu

Tương tự Gallagher, thương vụ trị giá 65 triệu bảng dành cho Dominic Solanke cũng để lại nhiều hoài nghi. Một tiền đạo có tiền sử chấn thương và chưa bao giờ được xem là chân sút ổn định ở đẳng cấp cao nhất lại được mua về với mức phí khổng lồ.

Solanke cũng không thi đấu đúng với sự kỳ vọng.

Điều này cho thấy Tottenham đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc nhận dạng nhân sự phù hợp. Họ sẵn sàng chi đậm, thậm chí phá vỡ trần lương 42% doanh thu (mức rất thấp so với tiêu chuẩn chung), nhưng lại đặt niềm tin vào những cái tên chưa tương xứng với kỳ vọng của một đội bóng lớn.

Hệ quả của tư duy quản trị cũ

Thực tế chứng minh tiền bạc không thể bù đắp cho sự yếu kém về mặt hệ thống. Cho đến khi bộ máy xác định mục tiêu chuyển nhượng được nâng cấp, mọi khoản đầu tư sẽ chỉ là những trò cá cược đắt đỏ. Tottenham không chỉ cần thay đổi quỹ lương; họ cần phá hủy và xây dựng lại cấu trúc đưa ra quyết định đằng sau quỹ lương đó.

Nếu tiếp tục duy trì cách tiếp cận như hiện tại, dù có đầu tư bao nhiêu, đội bóng Bắc London vẫn sẽ kẹt trong vòng xoáy của những sai lầm cũ. Sự ổn định và bản sắc của một đội bóng lớn không thể được mua bằng những bản hợp đồng thiếu tính toán trong lúc hoảng loạn.